Zensur durch Geldstrafen

Das ich von Katrin Göring-Eckardt und dem Grünen nichts halte ist ein offenes Geheimnis. Mittlerweile werden sie aber zu einer echten Gefahr für die Freiheit in Deutschland. In ihren Anfängen als pazifistisch ökologische Partei haben sie sich stets darüber beklagt, dass ihre Ansichten in den Medien nicht wiedergegeben wurden und mehr Medienfreiheiten gefordert. Das ist lange vor bei.

Nicht nur das die Partei heute kriegstreiberisch und wirtschaftsfaschistisch ist, sie ist auch führend im Kampf gegen Meinungsfreiheit und die Freiheit an sich. Das kann sie sein. Vielleicht braucht dieses Land neben der FDP und AfD noch eine weitere derartige Partei. Es ist mir zwar nicht recht, weil ich den Faschismus insgesamt ablehne, aber so ist Demokratie nun einmal.

Der Umgang der Grünen mit der Meinungsfreiheit geht mir aber mttlerweile weit über die Hutschnur hinaus. Frau Göring-Eckardt möchte Facebook und die sozialen Netze insgesamt dazu zwingen keine Falschmeldungen mehr stehen zu lassen und möchte dies durch umsatzorientierte Geldstrafen erreichen. wie sie es darstellt. Tatsächlich wollen sie und die anderen Zensurfreunde aber etwas ganz anderes.

Schon heute ahndet Facebook linke Gegenwehr gegen Nazis mit Sperren. Dieses System möchte die Dame erweitern. In der einfachsten Form meldet ihr Büro einen Artikel der die Wahrheit über sie schreibt als FakeNews und dann soll Facebook aus Angst vor Geldstrafen diesen Beitrag löschen. Im Endeffekt hofft sie, dass all ihre Kritiker Facebook und anderen sozialen Netzen zuviel Arbeit machen und deshalb dort rausfliegen und die verbleibenden Benutzer schnell lernen, dass sie, wenn sie dort bleiben wollen, den Grünen huldigen müssen.

Da das alle Interessierten machen werden, kann am Ende in den sozialen Netzen nichts mehr gesagt werden, was in irgendeiner Form kritisch ist, eine freie Berichterstattung und Meinungsäußerung ist dort vollständig unterdrückt. Jede Information darf nur den FakeNews der Systemmedien entnommen werden. Goebbels Traum erfüllt sich in Reinkultur. Wer in Zukunft noch die Grünen wählt, sagt damit klar aus, dass er gegen Frieden und Meinungsfreiheit ist. Meiner Meinung nach müsste der Dame gerichtlich ein Berufsverbot erteilt werden, weil sie die Demokratie nicht nur gefährdet sondern abschaffen will.

Der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Patrick Sensburg (CDU) will gleich die gesamte Informationsfreiheit über Bord werfen und möchte "Bei staatlich organisierter Propaganda Webseiten blocken". Eine nette Idee. Er stellt sich das vermutlich ungefähr so vor, dass er oder seine Freunde aus Politik und Wirtschaft das Netz auf Texte untersuchen die ihnen nicht gefallen. Dann stellen seine Geheimdienste auftragsgemäß fest, dass es sich um staatliche Propaganda handelt und die Seite wird gesperrt. Erdogan und Goebbels lassen grüßen.

Aber keine Sorge es geht ja nur um russische Propaganda, ein paar arabische Quellen und natürlich um linke und soziale Gedanken. Denn ansonsten müsste er ja die Öffentlich Unrechten abschalten, die eben nur staatlich gelenkte FakeNews oder wen wirtschaftstsfaschististischen Interessen dienende Propaganda veröffentlichen.

Ehrlicherweise muss man allerdings sagen das der gute Patrick ein großzügiger Mann ist. Er hat nämlich auch gesagt: "Wer dummes Zeug bloggt, soll das auch tun dürfen. Es geht um die Manipulation von Nachrichten." Was dann dummes Zeug oder Manipulation von Nachrichten ist, entscheiden dann wieder Leute wie er.

Damit können dann an den Gerichten alle Zensur- und Pressekammern geschlossen werden. Herrn Buske wird es nicht freuen. Aber dem haben sie ja gerade sein Urteil zur Satiresendung "Die Anstalt" beim Bundesgerichtshof zerrissen, wie schon einige andere zuvor. Zensur findet in Zukunft ohne jegliche richterliche Prüfung statt. Da wären mir sogar die Hamburger Zensursenate lieber.

Wie kreuzgefährlich diese Entwicklung ist untermalt der für seine unreflektierten Aussagen bekannte Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, der mal eben das Trennungsgebot zwischen den Geheimdiensten und der Polizei im Grundgesetz aufheben will. Auch gegen so etwas darf unter der Zensur niemand mehr berichten, weil die Schlussfolgerung dass es sich um einen Schritt in Richtung Diktatur handelt, mit Sicherheit als FakeNews unterdrückt würde, obwohl sie die Wahrheit ist.

Ich habe es ja beim Buske Senat und anderswo schon erlebt, dass man selbst die Wahrheit die überall im Netz steht und beweisbar ist nicht schreiben darf. Mir wurde die Berichterstattung darüber verwehrt, das jemand nach einer ersten Betrugshandlung durch Adoption seinen Namen wechselte und unter diesem Namen weitere Betrügereien / Straftaten beging für die er auch verurteilt wurde. Aber zumindest darüber darf ich heute noch berichten.

Wenn die Menschen jetzt nicht scharf aufpassen und den Dingen einen Riegel vorschieben, dann werden bald alle schweigen müssen und nichts mehr erfahren, dass für ihre Entscheidungen wichtig sein könnte. Die Zensur ist der schnellste Weg zur Diktatur. Die Zensurgesetze der Weimarer Zeit ermöglichten Goebbels sehr schnell die Informations- und Meinungsfreiheit im wesentlichen zu beenden. Wer das wieder will muss nur Politiker wählen die für Zensur sind.

Wenn ich als Blogger Unfug schreibe, bekomme ich von meinen Lesern meist kräftig was auf den Deckel und oft genug passiert das auch wenn ich Recht habe. Die Menschen sind durchaus in der Lage frei und selbst zu entscheiden wie sie News und Propaganda unterscheiden. Die Systemmedien merken es schon seit einiger Zeit am Leserschwund.