Wenn man die Augen ganz fest zukneift, geht der böse Mann wieder weg

"Achtung Politiker" soll wie mir unwahre Gerüchte aus dem Berliner Senat auf schnellstem Wege grafisch in ein neues Verkehrsschild umgesetzt werden. Dies ist notwendig geworden, weil Politiker, Journalisten und vor allem die Theologen aus der Religion der Volkswirtschaft, es nicht ertragen können, dass der böse Mann Trump all ihre Träume von weiteren Gemeinheiten gegenüber den Menschen zerstört.

Ihre Taktik ist verblüffend einfach. Sie schließen die Augen und was sie nicht sehen, gibt es auch nicht. Wenn der böse Mann nun Obamas letzte Betrügereien, nämlich das transpazifische Handelsabkommen TPP nun per Dekret aufkündigt, dann können sie das nicht sehen. Was hatten sie uns noch in Sachen TTIP angedroht, wenn wir nicht schneller Umfallen als die Pazifikstaaten. Einen Weltuntergang. TTIP ist genauso tot wie TPP. Aber sei müssen es nicht sehen und wenn es ihnen irgendjemand vorliest legen sie die Hände auf die Ohren.

Ich erinnere mich an eine Cousine in meiner Kindheit. Die machte das auch so und damit der andere nicht weitersprach begann sie auch fürchterlich falsch zu singen oder zu schreien. Sie hatte zwar im Gegensatz zu unseren Herrschern einen begnadeten Körper, aber ihr Geist hat nicht mitgespielt. Nachdem sie versucht hat ihre Familie umzubringen kam sie dann in eine Anstalt, floh, tötete und wurde nun wohl sicher untergebracht.

Das unsere Herrschenden nichts verstehen ist bekannt, das Journalisten nur das schreiben, was gut zwischen die Anzeigen passt und die Werbekunden nicht stört, auch. Über Volkswirte zu reden ist müßig. Ich würde nur vorschreiben, dass sie durch hohe Spitzhüte und Zauberermäntel gekennzeichnet sein mussen die goldene Sterne auf dunklem Violett zeigen. Das würde reichen sie als die Narren die sie sind zu kennzeichnen.

Gefährlich sind nur Politiker. Weil die nämlich, wenn sie wie die liebe Cousine von damals vollständig durchdrehen in der Lage sind die ganze Welt zu vernichten. Kennen sie den Herrn Spahn von der CDU, den geistigen Nachfolger von Herrn Mißfelder? Der ist so ein Fall. Stark, mutig und ohne auch nur den Versuch eines Nachdenkens. Mag sich die Situation auch geändert haben, was interessiert ihn die Realität. Er hat sogar ein Angebot an Trump. Er ist dafür Deutschlands Beitrag zur Nato zur erhöhen und weist gleichzeitig darauf hin, dass unsere Sozialausgaben zu stark steigen. Also Rüstungskosten rauf und Sozialleistungen runter. Sein altes Lied, alles Geld den Reichen und nichts für die Armen.

Der Dicke Gabriel der die SPD gerade abwrackt, plant Unterstützung für die deutsche Industrie damit die Trumps Wünsche nach mehr Arbeit in den USA ohne Kosten für das Kapital realisieren kann und auch er nimmt das Geld von den arbeitenden Menschen in Deutschland. Er wird auch weiterhin für TTIP kämpfen um den Menschen hier ihre Rechte zu nehmen. Auch wenn die Trump-USA das gar nicht will.

Ursula von der Lüge will sogar notfalls auch ohne die USA in einen Krieg gegen Russland ziehen. um die Nato zu retten. Sie würde ganz Europa vernichten um eine Institution zu retten, die niemand braucht. In der Tat ist die Nato aber Geschichte, weil die USA sie nicht mehr brauchen, wenn sie im Pazifik ihr Hauptoperationsfeld haben. Das Geld dass die Nato die USA kostet, kann Trump in den USA besser verwenden. Anstatt eine Verteidigungsarmee der EU zu forcieren, will das Röslein lieber ihre und Killarys imperialen Träume weiter träumen. Auch wenn sie uns alle dabei tötet.

Die Bundesregierung und weite Teile der europäischen Politik sind handlungsunfähig in Bezug auf die Realität, weil sie lieber mit fest geschlossenen Augen, den Händen auf den Ohren und lautsingend, auf dem Klo sitzen und hoffen, dass der böse Mann dann weggeht.

Er wird aber nicht weggehen. Wirklich nicht. Die Bürger Europas können nicht weggehen. Das Geld für eine Flucht ist einfach nicht mehr da und wohin sollte man flüchten? Wenn Bambi von seinen Bedrängern in eine Ecke gedrängt wird, aus der es nur eine Flucht nach vorne, also einen Angriff auf die Bedränger gibt, dann wird Bambi angreifen.

Wann die Deutschen sich wehren, ist nicht vorherzusagen. Die Deutschen haben den Gehorsam schon mit der Muttermilch eingesogen. Aber auch da gibt es ein Ende. Die Frage ist einfach nur, was schneller sein wird. Der Aufstand der Menschen oder die braune Diktatur aus AfD, CDU und CSU.