Wenn Herr Laurin von den Ruhrbaronen Trump versteht

Ich weiß, ich bin krank und gehöre ins Bett. Aber mir tut der Rücken am Schreibtisch weniger weh und deshalb kann es sein, dass ich morgen erwache und das ganze doch nur ein Fiebertraum war. Laurin erklärt Trump.

Wie ich zu Stefan Laurin und den ach so tollen Ruhrbaronen stehe ist allseits bekannt. Umgekehrt ist die Liebe auch nicht viel größer:

Bei Laurin zeigt sich deutlich, das Journalisten wie er und der Kamerad Sebastian Bartoschek eben keine Blogger sind. Sie transportieren Propaganda. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ja nicht schlimm, wenn es die Leute ernährt ist das legitim. Der Begriff Blogger ist ja nicht geschützt. Selbst der Herr vom Tegernsee der mit der FAZ irgendeine Gesellschaft stützt, hält sich ja für einen Blogger, aber darum geht es nicht.

Es geht um die Antrittsrede von Trump die der Herr Laurin interpretiert hat. Das ist so ein herrliches Beispiel von arroganter Inkompetenz, dass es mehr als deutlich macht, wo der deutsche Journalismus zur Zeit steht und warum man solchen Leuten nicht ein Wort glauben darf. Ich habe unter dem Redetext von Trump lediglich eine Übersetzung des Google Übersetzers eingefügt, um zu zeigen, dass jeder rausfinden kann was wirklich gesagt wurde.

„Today’s ceremony, however, has very special meaning because today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.“

Die heutige Zeremonie hat jedoch eine ganz besondere Bedeutung, weil wir heute nicht nur die Macht von einer Regierung zur anderen oder von einer Partei zur anderen übertragen, sondern wir übertragen die Macht von Washington, D.C. und geben sie Ihnen, den Menschen, zurück.

Trump setzt sich mit dem Volk gleich. Er ist das Volk, verkörpert es. Kein anderer Politiker ist das Volk. Für ihn steht seine Amtseinführung nicht in einer langen, historischen Reihe aus Machtwechseln, sie ist ein Bruch:

„For too long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation’s capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land.“

Zu lange hat eine kleine Gruppe in unserer Landeshauptstadt die Belohnungen der Regierung ernten, während die Leute die Kosten getragen haben. Washington blühte, aber die Leute teilten nicht an seinem Vermögen. Politiker florierten, aber die Arbeitsplätze und die Fabriken geschlossen. Die Anstalt schützte sich, aber nicht die Bürger unseres Landes. Ihre Siege waren nicht Ihre Siege. Ihre Triumphe waren nicht deine Triumphe. Und während sie in der Hauptstadt unseres Landes feierten, gab es wenig zu feiern für kämpfen Familien überall in unserem Land

Es gibt für ihn keine Parteien und Abgeordneten mehr. Sie sind das Establishment und stehen im Gegensatz zum Volk. Dass dieses „Establishment“ im Kern aus Menschen besteht, die demokratisch gewählt wurden, ist für ihn ohne jede Bedeutung. Alles, was die Politiker getan haben, hätten sie für sich getan – nicht für die Menschen. Er ist der Führer einer Bewegung – einer Bewegung, die jenseits des politischen Systems steht, das er verachtet. Trump setzt sich mit dem Volk gleich, stellt sich als Verkörperung des Volkswillens dar und zeigt deutlich seine Verachtung für die jahrhundertealten Traditionen der Republik. Faschistisch ist ein Begriff, mit dem man vorsichtig umgehen sollte. Man darf ihn nicht inflationär verwenden. Aber für Trumps heutige Rede gibt es kein anderes Wort