Weihnachtliche Angst

Immer wenn die Zeit herankommt wo tüchtige Kaufleute ihren Streit begraben und bunte Lichter in kahle Bäume hängen lassen um eine Stimmung zu erzeugen, die uns an die Kassen treiben soll, um den Profit zu erhöhen und manchmal auch nur um das eigene Überleben zu sichern, dann packt viele Menschen die Angst.

Für einige gibt es noch Weihnachtsfeiern, wo man beim Chef schleimen kann und alles tut damit man nicht selbst auf der Streichliste der Überflüssigen steht und doch weiß nie ob Kollege Müller oder Schwester Brigtitte nicht besser geschleimt haben. Die einen wollen ihre Angst mit Schnaps betäuben und alle warten darauf, dass einer vom Alkohol betäubt, seine Ängste herausschreit und die Wahrheit sagt. Nein kein Mitleid mit ihm. Er hat zwar Recht, aber Recht haben nützt nichts, und man bekommt für die Wahrheit kein Recht sondern die Kündigung.

Zu Hause drohen Adventskränze, wie Henkerstricke, Mit jedem Licht das da mehr brennt, wird es enger. Das letzte Geld für Geschenke die Liebe und Zuneigung kaufen und Hoffnung vortäuschen sollen. Bei vielen gibt es schon so lange keine Hoffnung und kein Geld mehr um Liebe und Zuneigung zu kaufen, nur noch Angst.

Wie ihr glaubt das betreffe doch nur die Schwachen, die Hartz IV ler die Kranken und die Alten. Falsch gedacht, Geht in die nächste Einfamiliensiedlung. Der eine weiß, dass sein Dach kaputt ist, beim anderen sind es die Leitungen und keine Bank wird ihnen Geld leihen und die anderen haben mehr Schulden als Haare auf dem Kopf. Die Angst ist überall. Jeder zweite wird nur eine Rente auf Sozialhilfe Niveau bekommen. Egal war er oder sie einbezahlt haben.

Da ist auch der Arzt der um sich leisten zu können wie ein Arzt zu leben, neben Bereitschaft und normaler Arbeit, auch noch als Notarzt auf dem Rettungswagen mitfährt oder mit etwas Glück auf einem etwas besser ausgestatteten Notarztwagen. Er erzählt uns, dass er helfen will und doch ist es nur die Angst und die Not die ihn treibt.

Die Hausfrau und Mutter, die aus nichts ein tolles Essen auftischen soll und der die bucklige Verwandschaft doch den Vorwurf machen wird, dass es nicht genug, nicht gut genug sei, wenn sie aus Scheiße Gold gemacht hat. Sie steckt voller Angst.

Die Eltern die sich bange fragen, ob sie ihren Kindern auch die richtigen Geschenke gemacht haben, die den Status, den man gerne hätte und den Ansprüchen der Kinder genügen und jene die einfach nicht das Geld haben um mitzuhalten und sich schämen, weil sie sich als Verlierer sehen. Eine Welt voller Angst.

Zum Fest der Liebe sind Millionen in Angst und hoffen nur das es glücklich vorbeigehen möchte. Lichtlein für Lichtlein rollt das Unglück näher und die Angst wird stärker und dann kommt der Tag. Man kann nicht zur Arbeit flüchten, muss zu Hause sein und sich als Familienmensch präsentieren. Heute machen wir es uns so richtig gemütlich, ist ein Satz, der den Menschen die betroffen sind, den Rücken und das Herz vereisen lässt.

Oh man kann Bäume schmücken und die Geschenke verteilen. Selbst wenn niemand Kritik äußert ist man unsicher bis zum zerreißen und dann soll es auch noch gemütlich werden. Man kann sich nicht wie sonst, hinter der Zeitung verstecken, muss das Essen loben, wenn man Glück hat, kann man sich vom Fernsehen berieseln lassen, aber dann muss man doch reden.

Das was man sagen möchte, kann man nicht sagen. Das wäre das Ende der Gemütlichkeit, aber an solchen Abenden wo man besonders hellhörig ist, kann man nur kurz die Kollegen, die Verwandschaft, die Nachbarn und die Politik streifen, man meint zu spüren das etwas nicht stimmt. Der Alkohol hilft nicht, er kann nicht betäuben, er scheint die Angst zu verstärken und es ist kein Ende in Sicht.

Das sind die Momente die dann ganz schnell umschlagen können. Wir lesen dann von Mord und Totschlag in der Zeitung und fragen uns wie das geschehen konnte. Es hilft uns nicht an uns zu denken, aber es ist eine Lüge, Wenn wir diese Nachrichten lesen haben wir nur Glück gehabt und Weihnachten überlebt. Wir und andere haben ihre Angst unter ihrem Herzen fest verschnürt und alles getan das sie nicht raus konnte. Nun muss man nur noch Sylvester überstehen. Same procedure as every year. Wir küssen uns mit spitzen Lippen oder nur auf die Wange und wünschen uns ein frohes neues Jahr, obwohl wir wissen, das es nicht froh sein wird.

Ein paar Ehrliche nehmen sich vor, im kommenden ihre Angst nicht bei sich zu behalten. Zu reden, sich zu erklären. Aber am Neujahrsmorgen, mit dem Kater, nein es muss eine bessere Gelegenheit geben. Sie findet sich aber nie. Immer gibt es irgendwas was dagegen spricht. Ostern, die Beerdigung von Tante Bertha und dann ist schon wieder Weihnachten.

Manche bleibt das nächste Weihnachten erspart, wenn sie Glück haben sind sie tot, wenn sie Pech haben zerbricht ihre kleine Welt komplett. Die Angst ist damit aber nicht zu Ende. Es kommt noch Trauer und Frust dazu.

Nein, es ist keine ausweglose Situation. Es geht auch nicht darum zum Psychologen oder Eheberater zu rennen. Macht euch nackig, macht euch ehrlich. Sagt was ihr denkt und wovor ihr euch fürchtet, Wenn ihr das schon nicht zu Hause könnt, wo dann. Die Dinge können sich nur ändern, wenn ihr sie laut aussprecht. Natürlich wird es Gegenüber geben, die die Wahrheit nicht hören wollen, sondern lieber im schönen Schein die Angst und den Frust weiter aufbauen wollen. Da geht dann wirklich nicht mehr viel.

Aber wenn wir alle in der Lage sind offen über unsere Gefühle, Ängste und Hoffnungen zu sprechen, dann werden wir zum einem feststellen dass wir nicht alleine sind und zum anderen das es Millionen anderer gibt, denen es genau so geht. Alleine können wir unsere Probleme in dieser Welt nicht lösen. Mit einem Partner bekommen wir schon eine Menge Rückenwind und mit all den Anderen in der gleichen Situation sind wir eine Macht.

Unsere Angst und die falschen Ziele denen wir nachjagen sind unser Gefängnis. Aber wir selbst haben den Schlüssel. Je ehrlicher und offener wir kommunizieren, desto leichter wird es die Dinge zu ändern, weil wir gemeinsam mächtig sind.

Denn Weihnachten ist ja nur ein Kristallisationspunkt unserer Ängste und unser Frustration, die wir jeden Tag immer weiter aufbauen, weil wir nicht solidarisch sind mit dem Anderen, der doch in Wirklichkeit unser Bruder oder Schwester ist.

Nein ich wünsche keine fröhlichen Weihnachten und keinen guten Rutsch. Ich wünsche das wir uns alle befreien. Wenn wir das nicht schaffen. Werden wir einzeln untergehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.