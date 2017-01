Was machen wir denn nun mit den Asylanten

Ich verwende den Ausdruck Asylant hier sehr bewusst. Wer hinter den deutschen Grenzen das Wort Asyl ausspricht wird vom Flüchtling automatisch zum Asylanten und unterliegt den diesbezüglichen Rechtsvorschriften. Der wichtigste Fakt ist, dass wir akzeptieren dass die Asylanten im Land sind und damit für sie unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Justiz greifen muss, wie sie es für alle anderen auch tun sollte.

Nein, man muss mir nicht erklären, dass die für die Reichen und Mächtigen unsere Gesetze weitgehend nicht gelten.

Aber das Herr Winterkorn als Verantwortlicher alle VW-Kunden, die Mitarbeiter und Aktionäre betrügen konnte und statt einer Strafe, 3100 Euro Rente am Tag bekommt, während Oma Annegret die ihr Leben lang gearbeitet hat, soviel nicht mal im Vierteljahr erhält, obwohl sie immer anständig und ehrlich war, darf im Zusammenhang mit Flüchtlingen keine Rolle spielen. Der Wiederholungstäter in Sachen Steuerhinterziehung Hoeneß ist auch so ein Fall. Aber für alle anderen gelten die deutschen Rechtsnormen also auch für Asylanten.

Das bedeutet das Straftäter, sobald genügend Tatverdacht besteht von einem Untersuchungsrichter in Untersuchungshaft gesteckt werden und die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, der Fall vor Gericht kommt und ein Urteil gesprochen wird. Dabei muss die Schwere der Straftat sich deutlich auf das Urteil auswirken. Es kann also nicht sein, dass ein Schwarzfahrer als Wiederholungstäter die gleiche Strafe bekommt wie ein Bayernpräsident, der in Wiederholung Steuern hinterzieht, weil die Schäden nicht vergleichbar sind.

Wenn das klar ist können wir das Thema Straftaten jeder Art sofort beenden und zu den Akten legen. Dann stellen viele Leute die Frage wie man die Asylanten wieder loswerden könnte. Da gibt es wunderbare Rechtsmittel. Bei der Prüfung ob eine Asylantrag berechtigt ist oder nicht, haben wir klare Vorschriften. Es gibt Ablehnungen, Duldungen und natürlich auch die Anerkennung. Jeder sollte nach bestem Wissen und Gewissen behandelt werden.

Wenn das Ergebnis feststeht, kann man gerichtlich prüfen lassen ob der Bescheid wirklich richtig ist oder nicht. Dafür gibt es Rechtswege. Wenn man sich überlegt wie viele Hartz IV Bescheide oder Verkehrsstrafen von Gerichten zurückgewiesen werden, wird klar, dass auch die Asylanten ihre Rechte wahrnehmen müssen, weil unsere Verwaltung eben nicht so gut funktioniert wie sie es sollte.

Bis das alles abgehakt ist. Vergeht viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Das kennen wir ja auch bei Straftaten wie schwere Körperverletzungen durch Jugendliche. Bis die vor Gericht stehen vergeht oft ein Jahr und mehr. Für die Zeit können also die Asylanten wie auch die jugendlichen Straftäter nichts. Da meist kein Grund für Untersuchungshaft vorliegt, sind sie währendessen auf freiem Fuß und realisieren oft gar nicht, dass die Strafe folgen wird. Dadurch besteht ein Anreiz wieder straffällig zu werden. Nur das ist ein Problem unseres Rechtsstaates. Nicht eines der Asylanten.

Wenn dann nach Jahren eine endgültige Abschiebung rechtssicher beschlossen worden ist, muss eigentlich nur noch abgeschoben werden. Das geht aber dann in sehr vielen Fällen nicht, weil die Papiere nicht stimmen, fehlen oder abgelaufen sind. Dazu kommt, dass viele Herkunftsländer nicht bereit sind ihre Leute zurückzunehmen, weil dort die Infrastruktur fehlt sie wieder in ihrer Heimat einzugliedern.

Ob unsere Politiker nun mit einzelnen Ländern verhandeln und vielleicht in ferner Zukunft auch Erfolg haben werden, ist dabei egal. Die Asylanten sind und bleiben erst einmal im Land. Mit viel Geld wird ihre und unsere Zeit verschwendet. Natürlich kann man ein Land zum sicheren Herkunftsland erklären und damit rechtliche Abschiebungsvorausetzungen schaffen. Aber das ist Selbstbetrug und oft auch Mord.

Heute schieben wir gut integrierte Flüchtlinge aus Kroatien ab, die hier Steuern zahlen, deren Kinder kurz vor dem Abi stehen und die sicherlich tolle Bürger dieses Landes wären. Das ist bösartiger Schwachsinn und nur gut für die Statistik.

Wenn wir uns ehrlich machen wollen, muss es genau andersherum laufen. Asylanten, die zum ersten Mal einen Antrag in Deutschland stellen und keine gesuchten Straftäter sind sollten ohne Ausnahme sofort aufgenommen werden. Während einer grundsätzlichen Prüfungsphase von sagen wir mal maximal sechs Monaten, müssen sie betreut werden. Neben der Erfassung ihrer Fähigkeiten und Ausbildung ist Unterricht in Deutsch und Gesellschaftskunde Pflicht. Verweigerung ohne Krankschreibung ist ein Betrugsstrafbestand, der im Bewilligungsverfahren schädlich sein kann.

Nach dieser Phase bei der auch betreut Behördengänge und ähnliches nicht nur begleitet sondern auch erklärt werden, müssten die Menschen in der Lage sein einfache Gespräche in Deutsch zu führen und zu verstehen und sich mit den wesentlichen Regularien unseres Systems auskennen. Sie sollten dann sofort eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung bekommen und im Familienverbund in Deutschland verteilt werden. Die Aufenthaltsgenehmigung darf ruhig befristet sein, sollte aber mindestens ein Jahr oder für die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Asylanträgen befristet sein. Weiterbewilligungen weil das Verfahren noch läuft sind möglich und werden immer für mindestens ein Jahr erteilt. Das schafft Klarheit für die nächste Zukunft.

Dann müssen wir sagen, was wir mit endgültig abgelehnten Asylbewerbern machen wollen. Einige wenige werden freiwillig gehen, wenn sie denn können. Viele werden nicht gehen können, weil sie in ihren Heimatländern, nicht aufgenommen werden, aus welchen Gründen auch immer. Unsere Politik wird niemals bereit sein, Flüchtlinge z.B. nach Italien zurückzuschicken, wei Italien der sichere Drittstaat war, aus dem sei nach Deutschland gekommen sind. Das könnte nämlich bedeuten, dass Deutschland an anderen Stellen Kompromisse in der EU machen müsste. Wir können also davon ausgehen, dass wir auch die nicht mehr loswerden.

Man wird sicher einige mit Geld zum Weggang bewegen können, aber die Quote dürfte sehr klein sein. Deshalb muss begleitend zum Asylverfahren auch die Intergrationsleistung erfasst werden. Wir müssen den Menschen die Perspektive einer Einbürgerung bieten, schon um durch Hoffnung mehr Bereitschaft zu erzielen, sich zu integrieren. Ja es muss und wird auf eine Einwanderungsgesellschaft hinauslaufen. Letztendlich sind die Kosten dafür geringer als das was uns die vielen vorgeschlagenen Nichtlösungen . Erheblich geringer und wir gewinnen Mitbürger.

Es ist klar, dass die Kosten so oder so entstehen und es ist auch klar, die arbeitende Bevölkerung sie tragen muss. Selbstverständlich ändert sich unsere Gesellschaft dadurch. Aber die verändert sich andauernd. So können wir gewinnen.

Dann bleibt die Frage was wir mit den zukünftigen Asylbewerbern machen wollen. Wir hatten bis zu Merkels unkontrolliertem Handeln eine Regelung dass die Flüchtlinge im ersten Land der EU, in dass sie kommen, als sicherem Drittland verbleiben müssen. Diese Regelung muss wieder gelten. Aber sie muss fair sein. Wir können Italien und Griechenland nicht mit den Kosten alleine lassen. Die Kosten müssen nach Wirtschaftskraft der EU-Staaten solidarisch getragen werden.

Niemand darf im Mittelmehr oder sonstirgendwo ertrinken, erfrieren oder von Grenzwachen abgeschossen werden. Wir sind Menschen und müssen menschlich handeln.

Die Probleme wie Wohnungsbau und Finanzierung der Kosten für die Flüchtlinge und unsere eigenen Leute sind lösbar, werden aber Teil eines neuen Artikels.