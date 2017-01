Rentabilität und Wert

Wir führen unterschwellig und sehr verklausuliert seit einiger Zeit eine Wertdiskussion die Sachen einen allgemeingültigen Wert zuweist, den sie nicht haben. Grundlage ist der sogenannte Marktwert, der sich theoretisch auf freien Märkten bildet.

Tatsächlich ist Wert aber eine sehr persönliche Einschätzung. Nehmen wir zum Beispiel Wohnraum im selbstgenutzten Eigenheim. Dem einen reicht ein handtuchgroßes Reihenhausgründstück möglichst zubetoniert um Arbeit weitgehend zu begrenzen, der andere will ein freistehendes Haus auf einem großen Gründstück zur teilweisen Selbstversorgung. Auch die vielbeschworene Lage ist sehr an die persönlichen Interessen und Bedürfnisse gekoppelt, der eine braucht die öffentlich Verkehrsmittel am besten direkt im Wohnzimmer, der andere den Autobahnzubringer vor der Tür und wieder andere das Haus an einem See weit draußen im Grünen in einem bewaldeten Gebiet liegt. Dazwischen alle Mischformen.

Natürlich kommt sofort er Einwand dass Häuser oder Wohnungen ja Investitionen seien und man das nicht vergleichen könne. In Ordnung nehmen wir Bananen. Da ich weder Biosiegeln noch Markennamen traue, kaufe ich Bananen nur bis zu einem Kilopreis von 1,05 Euro. Eine gute Freundin kauft ihre zwei Biobananen im Ökoshop und wenn sie gar zu teuer sind nimmt sie nur eine. Deshalb gibt es in Supermärkten zumindest in meiner Gegend immer beide Sorten von Bananen.

Mein Wäschetrockner ist ein Markengerät nur mit einem anderen Firmennamen. Auch das ist üblich. Wer sich informiert findet so etwas bei allen Produkten bis runter zum Tomatenmark. Es ist also Unsinn einen Produktwert verallgemeinern zu wollen. Es kommt immer auf den Kunden an und der soll im Zweifelsfall mit Werbung zur Marke geführt werden, ohne auf die anderen Kunden verzichten zu müssen.

Die freien Märkte zur Wertermittlung sind eine Fiktion. Das wird noch schlimmer wenn man sich die sogenannten Wertpapiere ansieht. Aktien, Derrivate und all das andere Zeug werden von Analysten beworben, deren Meinungen in den Wirtschaftsblättchen wiedergekaut werden und im Grunde nichts anderes als Reklame sind. Da die Finanzwirtschaft am meisten verdient wenn ihre Kunden dauernd umschichten, weil dann immer Gebühren fällig werden, braucht es ständig neue Empfehlungen.

Aktien haben mit dem Unternehmenswert nichts mehr zu tun. Die schönsten Quartalszahlen verstecken oft gigantische Fehlentwicklungen. Es geht nur noch darum einem fiktiven Wert hinterherzutanzen. Der Polyester Anzug und die billige Kinderkleidung sind beide billig und oft nicht einmal das nach Hause tragen wert. Sie sind für Marktteilnehmer gedacht die sich werthaltige Kleidung, also Qualität nicht leisten können.

Scheinbar ist die Verbindung zwischen Qualität und Wert vollständig aufgelöst. Aber gleichzeitig gibt es andere Beispiele. Die Entwicklung der Firma Manufactum ist solch ein Beispiel. Menschen diskutieren auf Märkten über den Qualitätsunterschied zwischen einem Maishuhn aus der deutschen Massenhaltung und einem aus französischer Freilandhaltung. Aber auch am obersten Ende in den Luxusmalls ist ein Umdenken zu erleben. Die exorbitanten Mietpreise sinken entweder direkt oder die Mieter setzen teure Umbauten durch, wenn sie bleiben sollen, was übers Eck auch eine Mietminderung ist.

Wir befinden uns gerade am Scheideweg. Bisher kam die Rentabilität aus der billigsten Produktion mit der besten Vermarktung, während die Qualität, Umweltargumente und gerechte Löhne keine Rolle spielten. Mittlerweile scheinen sich die Dinge zu drehen. Ramschqualität muss zu immer geringeren Erträgen vermarktet werden, die Rentabilität sinkt. Egal ob bei Produkten des täglichen Gebrauchs oder bei Mietobjekten. Dieser Prozess ist schleichend. Aldi versucht sein Ramschimage mit Marken zu verändern und Edelprodukte neben Abfall zu vermarkten.

Manch einer verleugnet diesen Prozess, weil er bei steigenden Preisen nicht von sinkenden Renditen ausgeht. In Wirklichkeit zeigen die Konzentrationsprozesse im Einzelhandel wohin die Reise geht. Auf der einen Seite könne der Kunde jubeln. aber im Endeffekt wird diese Entwicklung viele Arbeitsplätze kosten, zusätzlich zu anderen negativen Effekten auf dem Arbeitsmarkt.

Bei der jetzigen Betrachtungweise von Wirtschaft richtet sich alles auf den kurzfristigen Erfolg. Es geht um Quartale, bestenfalls noch um den Vergleich mit dem Vorjahresquartal. Das ist gefährlich. Die meisten Produktzyklen haben eine mehrjährige Vorlaufphase in der Entwicklung und Konzeption, einige sehr gute Ertragsjahre und am Ende einen Auslauf. Nicht alle Entwicklungen können in ein Produkt verwandelt werden, aber immer liegen die Hauptkosten weit vor dem Zeitpunkt an dem es zu Erträgen kommt.

Man kann sich mit scheinbaren Neuerungen darum bemühen dem alten Produkt einen längeren Zeitraum an Ertragsjahren zu verschaffen zumal andere Mitbewerber den gleichen Fehler machen. Wer sich Nintendos Spielekonsolen genauer ansieht, stellt fest, durch zuwenig Innovation in der Vergangenheit auch das neueste Produkt von allen Beobachtern mit dicken Fragezeichen gesehen wird, die zu Kaufhemmungen beim Kunden führen und am Ende zum Untergang des Unternehmens. Nokia hat das auch erlebt. Microsoft musste eine neue Variante seines Betriebssystems praktisch mit Gewalt und ohne Ertrag in den Markt drücken.

Rentabilität lässt sich mit den jetzigen Modellen nur noch sehr kurzfristig erzielen. Nur mit maximaler Qualität, resourcenschonender Produktion und ständiger Innovation wird man auf Dauer rentabel und erfolgreich bleiben. Aber die meisten Manager werden diesen Wandel schon vom Kopf her nicht mitmachen können. Analysten und die Finanzmedien werden solche Entwicklungen nicht honorieren und damit wird auch kein Geld dafür da sein. Die Sollbruchstelle wird wohl noch lange das beste Marketingtool sein.

Dabei müsste das Ziel lauten, langlebige Produkte in hoher Qualität zu guten rentablen Preisen zu erzeugen. Klasse statt Masse.