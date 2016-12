Einen habe ich noch – Ökonomen machen Witze

Es ist herrlich. Es ist einzigartig, es ist so dämlich, das es wirklich nur von Ökonomen und Volkswirtschaftlern kommen kann. Das DIW unter Führung von Marcel Fratzscher hat nämlich festgestellt, dass die die staatlichen Mehrausgaben für Flüchtlinge unser Wirtschaftswachstum um 0,3 Prozent erhöht habe. Ein Hoch auf die Milchmädchen und ihre Rechnungen.

Langfristig erhofft sich Fratzscher sogar ein Wachstum auf 0,7 Prozent. Welch heilige Einfalt. Jedem Vollidioten muss klar sein, dass die 20 Milliarden Mehrausgaben für Flüchtlinge, natürlich ein Konjunkturprogramm sind. Das hat sogar Clemens Fuest, der jetzige Prof. Unsinn des Ifo-Institutes kapiert. Aber auch er schwärmt davon, dass dadurch der private Konsum gestärkt werde.

Ich habe ja noch Karlchen Schiller, Strauß und viele andere Politiker erlebt, die Konjunkturprogramme für ein Allheilmittel hielten. Damals in der schlechte alten Zeit hoher Ölpreise stimmte das sogar noch, weil das Geld viele Runden durch die Wirtschaft machte und damit Arbeitsplätze erzeugte, bevor es auf den Konten der Reichen endgültig verschwand.

Heute ist das anders. Investitionen sind im wesentlichen abgesagt. Die 20 Milliarden gehen genau einmal durch die Wirtschaft und verschwinden dann in den Spielcasinos der Reichen, die nur noch Idioten als Börsen bezeichnen. Sie sind leider als Konjunkturprogramm völlig wirkungslos.

Tatsächlich sind es genau diese Ökonomen die immer wieder betonen, dass es keine anständigen Löhne geben dürfe, da dies der Wirtschaft schade. Selbst Mindestlohnerhöhungen von wenigen Cents werden als Weltuntergang von diesen Leuten aufgebauscht.

In Wirklichkeit würde ein einziges Gesetz, dass in Deutschland den Mindestlohn von 8,50 Euro auf die benötigten 12,50 Euro erhöht und diese Stundenlohnerhöhung von 4 Euro dann für alle anderen Löhne auch festsetzt, wirklich wirken. Damit hätte das reichste Land in Europa zwar auch den höchsten Mindestlohn in Europa, aber das wäre ja nur angemessen und würde dem wirtschaftlichen Gleichgewicht der Staaten Europas beträchtlich helfen.

Tatsächlich wäre es ein Konjunkturprogramm für Deutschland, das sich selbst bezahlt, da die meisten Menschen, fast alles konsumieren müssen, was sie verdienen. Gleichzeitig würde die Wirtschaft wieder Mut zu Investitionen fassen, weil die Leute ja wieder mehr Waren und Dienstleistungen kaufen könnten. Käme dann noch ein zweiter Punkt in das Gesetz der eine Weiterentwicklung der Löhne in Deutschland anhand der Preissteigerungen eines ehrlichen Warenkorbes als Grundlage wählt, dann wäre die Kaufkraftverbesserung dauerhaft und könnte einen langfristigen Zyklus guter Jahre für alle starten.

Natürlich würden einige leistungslose Gewinne wegfallen und das Buchgeld der Superreichen etwas schwinden. Aber damit müssen die leben, genau wie die faulen DGB Gewerkschaften, die es nicht einmal geschafft haben das Lohnniveau zu halten und auch gar kein Interesse daran hatten.

Aber bitte keine Hoffnungen mit dieser Idee verbinden. Ökonomen und Volkswirtschaftler, sind genau so dämlich wie die Politiker die ihren Lügen gerne glauben. Auch diese Chance wird niemand nutzen.