Die Zensur gedeiht prächtig

Es gibt nichts schlimmeres für eine Regierung als Bürger die sich frei un umfassend aus vielen Quellen informieren können und dies auch tun. Die Massenmedien war stets auf der Seite der Regierenden, weil ja schon seit langem beide der gleichen neoliberalen wirtschaftsfaschistischen Religion angehören und vom Großkapital bezahlt werden. .

Aber das böse Internet hat ihnen genau wie damals die Erfindung des Buchdrucks einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja es ist sogar viel schlimmer als der Buchdruck, der ja immer noch Maschinen und Ausrüstung in größerem Umfang brauchte. Heute reicht im Prinzip ein Handy um sich sowohl selbst informieren zu können, als auch andere weltweit zu informieren. Die Systemmedien haben das als erste bemerkt.

Sprach man zunächst noch von den Klowänden des Internets und ignorierte es hochmütig, musste man dann sehr schnell feststellen, dass man nicht weiterexistieren konnte, ohne in diesem Netz zu sein und dass es nicht reichte die gleiche Propaganda wie im Print zu liefern, da die Konsumenten sehr schnell die Lügen und die Propaganda aufdeckten.

Genau wie die Systemmedien das Vertrauen ihrer Leser verloren ging auch das Vertrauen in die Politik verloren. Denn es hört immer jemand zu, passt auf und gibt seine Erkenntnisse weiter. Hatten Lüge früher kurze Beine, können sie heute nicht einmal mehr kriechen. Natürlich hat man versucht, seine Netze immer feiner zu spannen und faselt von Alternativlosigkeit, aber es nützt nichts. Meine Großmutter wusste schon: "Und ist es noch so fein gesponnen, so kommt es doch ans Licht der Sonnen!"

Was niemand ahnen konnte, selbst die frühen Benutzer dieses Netzes haben nie geahnt wie schnell heute solche Lügengespinste zerrissen werden. Was am Morgen irgendein Politfuzzi ausgespuckt oder sich ein sogenannter "Wissenschaftler" zur Erleichterung der Abzocke ausgedacht hat, ist Mittags schon rund ausgewertet, widerlegt und zerrissen.

Natürlich kommt es dabei auch zu Fehlern und bewussten Falschmeldungen. Selbstverständlich gibt es dort auch Propaganda. Ein schönes Beispiel für Fakenews sind immer die Bundespressekonferenzen oder die Meldungen der Systemmedien im Netz. Ich erinnere mich dann immer wie schon mein Großvater beim Thema Zeitungen stets grinsend fragte: "Liegt auf der Treppe und lügt, Was ist das? " und wir alle ebenso grinsend antworteten: "Die Zeitung!"

Aber nun hört diese Geschichte mit den FakeNews auf. Der Herr Maas, der aktuelle Darsteller eines Justizminister aus der SPD, hat gerade verkündet, dass er Facebook aufgrund mangelnder Löschungen hart bestrafen will. Das ist nett. Dann kann ich bestimmt demnächst den Zeitungsausträger der mir mit dem kostenlosen Springerdreck den Briefkasten vollmüllt, von der Polizei verhaften lassen und die Gerichte zählen aus wie viele FakeNews da drin stehen und in ein paar Monaten gibt es in Deutschland keine Zeitungsausträger mehr die auf freiem Fuß sind.

Man darf natürlich nicht sagen dass der Maaß doof ist, aber sogar der DJV-Vorsitzende Frank Überall, hat gemerkt das Facebook und die anderen Netze keine Medien, sondern Transportunternehmen sind. Nein der Maas ist nicht doof, es ist halt alles Neuland für ihn. Er begreift nicht, dass der Briefträger nicht dafür verantwortlich ist, wenn mir die Freundin per Brief den Laufpass gibt und das auch die Trottelkomm, nichts dafür kann wenn sie das per SMS tut. Wenn ich die Nachricht auf Whatsauchimmer bekomme können die auch nichts dafür. Nicht auf den Boten einschlagen, denn der Überbringer der schlechten oder falschen Nachricht, ist nicht der Erzeuger dieser Nachricht. Aber ich sehe keinen Weg das dem Maaß zu erklären. So lange leben wir beide nicht mehr.

Natürlich geht es ja gar nicht um FakeNews. Die Systemmedien die im Sinne der Regierung berichten, alle dumpfen Nazis und natürlich auch die Werbefuzzis und Demagogen jeder Art dürfen weiter machen. Es geht darum Kritik im Ansatz zu verhindern. Worum es wirklich geht bei der Zensur hat die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament, Ingeborg Grässle (CDU) ja ganz dummdreist erklärt. Sie möchte die breite Förderung von NGOs beenden und nur noch die regimetreuen NGOs unterstützen und begründet dies auch ganz fröhlich mit den Erfolgen der Regimekritiker:

Man kann sich nur die Augen reiben, im Hinblick auf das, was die Freihandelsgegner alles an von Befürwortern finanzierten Protesten auf die Beine stellen

Ja das macht ihr Angst. Da könnte doch vielleicht sogar so etwas wie Demokratie aufkommen und sie und ihre Mittäter könnten am Ende sogar mal zur Verantwortung gezogen werden, denn abwählen kann man sie ja nicht. Es geht also nur um die Abwehr von Regimekritikern, bei all diesen Zensurmaßnahmen. Zensur ist allerdings etwas, was noch nie funktioniert hat, wie auch Frau Künast noch bitterlich erfahren wird. Der politische Witz lässt sich nicht unterdrücken. Das hat bisher in keiner Diktatur geklappt.