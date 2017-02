Der Neid als gesellschaftlicher Faktor

In der nordischen Mythologie gibt es ein wunderschönes Sinnbild für eine stark verkürzte Sicht auf die Welt und unsere Gesellschaft. Yggdrasil oder die Weltenesche.

Ich habe keinesfalls vor mich zu all den Dingen zu äußern die mit diesem Weltenbaum verbunden sind, weil mir dafür auch die Ahnung fehlt. Ich habs nicht so sehr mit den Göttern und dem Glauben. Aber ich möchte drei Tiere die auf diesem Baum leben sollen, ganz kurz vorstellen, weil sie so typisch für das sind was bei uns passiert.

Ratatöskr Ratatöskr ist in der germanischen Mythologie ein Eichhörnchen, das zwischen den Wurzeln der Weltenesche und ihrer Spitze hin und her eilt, indem es am Stamm empor- und hinabklettert. Seine Aufgabe besteht darin, den Tieren, die ober- und unterhalb des Baumes leben, zuzutragen, was der jeweils entgegengesetzte Widerpart geäußert hat. Auf diese Weise schürt Ratatöskr einen immerwährenden Zwist und symbolisiert dadurch die Feindseligkeiten, die immer wieder auf der Welt ausbrechen. Adler und Habicht Auf der Spitze der immergrünen Weltenesche thront ein Adler, der stetig damit beschäftigt ist, die Welt zu beobachten. Zwischen seinen Augen befindet sich ein Habicht, der für die Gestaltung des Wetters zuständig ist. Ratatöskr trägt als Bote dem Adler die angeblichen Aussprüche des Drachen Nidhöggr zu und sorgt auf diese Weise für den ewigen Zwist. Nidhöggr Nidhöggr gilt als schlangenartiger und furchterregender Drache, der von unten an den Wurzeln Yggdrasils nagt. Auf diese Weise verursacht er dauerhaften Schaden am Weltenbaum. Des Weiteren gilt er als Neiddrache und ist der Widerpart zum Adler auf der Spitze der Esche; das Eichhörnchen Ratatöskr trägt ihm zu, was der Adler angeblich über ihn äußert.

Den Habicht lassen wir mal getrost bei Seite, dann bleiben der Adler, der Neiddrache und das Eichhörnchen. Das der Neiddrache an den Wurzeln der Weltenesche frisst, ist nicht gut für die Esche, aber seine Aufgabe. Der Adler der glaubt die Welt zu beobachten, sieht aber nicht, was unter seinen Füßen geschieht und deshalb wird das Eichhörnchen zum Experten.

Ratatöskr ist die gefährlichste Person in diesem Dreierspiel. Denn es erschafft die Realität sowohl für den Neiddrachen, als auch für den Adler, indem es erzählt, was der andere angeblich gesagt hat. Je grauenhafter und abwegiger seine Geschichten sind, desto mehr Gehör finden sie und desto mehr wird das Eichhörnchen gelobt.

Natürlich schaukeln sich die Dinge hoch und werden irgendwann eskalieren. Es war das Eichhörnchen, dass den AfD Wählern erzählte, dass die Flüchtlinge ihnen alles wegnehmen wollten. Es war das Eichhörnchen, das den Herrschenden erzählte, dass niedrige Löhne das Heil Deutschlands sind und es verbreitete die Parole, dass Menschen in gesicherten Verhältnissen, fauler seien, als jene die tagtäglich um ihr Leben kämpfen müssen.

Nein wir müssen jetzt nicht alle Eichhörnchen erschießen. Sie sind ja nur ein Sinnbild. Unsere Volkswirtschaftler sind genauso verlogen wie dieses Eichhörnchen und liefern gerne den größten Blödsinn als Wissenschaft ab, wenn dafür nur gelobt und gut bezahlt werden. Genau so die Journalisten, aber auch die Stammtischhelden und Facebookkrieger. Jeder sieht den Splitter im Auge des Anderen, aber nie den Balken im eigenen Auge.

Glauben wir doch einfach den Eichhörnchen nicht mehr.