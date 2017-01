Der Kampf gegen Rechts lohnt sich doch

Es gibt doch positive Nachrichten. Einer meiner politischen Lieblingsfeinde, der verehrte Herr Dr. Udo Ulfkotte, barmt mal wieder bei seinen Leuten über die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Großzügig wie ich nun einmal bin, habe ich erneut eine Tüte Mitleid für den guten Onkel Udo. Den diesmal geht es um alles.

Denn stellen sie sich nur mal vor, Man weigert sich Onkel Udos Bücher zu bewerben und zerstört damit seine wirtschaftliche Existenz. Denn der Herr Dr. Ulfkotte hat ein neues Buch geschrieben. Ich mag es wenn er schreibt. Es ist wie damals als er mir einen echten Ulfkotte nach dem anderen lieferte. Auch heute wird der arme Onkel Udo wieder von den Bösen verfolgt.

Ich werde nicht schreiben, dass es schon fast manisch ist wie Udo immer wieder mit seinen Verfolgungen prahlt, weil ich kein Psychologe bin und so eine Aussage deshalb Schmähkritik wäre, die mir die Gerichte sofort um die Ohren schlagen.

Diesmal sind es keine türkischen Horden, sondern die Systemmedien die den armen Udo verfolgen. Sie nehmen nämlich seine Werbung nicht an.

Vor wenigen Jahren noch wurden für meine Sachbücher (wie auch bei meinen Kollegen) extrem teure ganzseitige Anzeigen geschaltet in Publikationen mit Massenauflage, etwa in der ADAC Motorwelt (mehr als 14 Millionen Leser), in Fernsehzeitschriften, Tageszeitungen und den Heften der Lesezirkel, an Bahnhöfen und im Radio… Inzwischen darf für die Bücher deutschsprachiger Autoren, die politisch nicht korrekt sind, nach meiner Kenntnis nur noch in vier kleineren politisch nicht korrekten Publikationen geworben werden (darunter Junge Freiheit und Compact). Selbst wenn ich Millionen Euro für eine Werbeanzeige bieten würde (was ich nicht mache), dürfte diese bei fast allen deutschsprachigen Publikationen nicht mehr veröffentlicht werden. Ich habe das zuletzt mit der Handelsblatt-Gruppe erlebt, wo eine schon gegebene Zusage des Verlages dann auf Druck der Redaktion zurückgezogen werden musste. Ich will das hier nicht im Detail ausführen, weise nur darauf hin, dass bestimmte Meinungen in Deutschland systematisch unterdrückt werden. Es wird nur noch eine Einheitsmeinung publizier

Der Arme Dr. Udo tut mir ja so leid, zumal er sich gar nicht verstehen kann, warum das passiert. Gut ich habe eigentlich nie an seinem Vorstellungsvermögen gezweifelt, allerdings hatte ich stets meine Zweifel, dass er irgendwas versteht.

In diesem Fall ist es jedoch ganz einfach wie der Fall Geo zeigt:

Ein kleiner Teil der Abo-Auflage der GEO-Ausgabe Mai 2016 wurde mit einer Werbebeilage des Kopp-Verlags ausgeliefert. Dies war ein Fehler, den wir bedauern. Die Veröffentlichungen des Kopp-Verlages widersprechen in wesentlichen Aspekten dem Anspruch und den Überzeugungen von GEO. Wir hatten uns daher gleich nach Erscheinen der Beilage entschieden, in Zukunft keine Werbung des Kopp-Verlags mehr zu verbreiten.

Die Menschen die für Geo Geld bezahlen und sicherlich auch viele andere haben erbost reagiert, als sie die Webung für Ulfkottes neues Buch sahen. Die Antwort des Verlages ist auch völlig verständlich und selbstverständlich richtig.

Genauso hat sich der pensionierter Lehrer Franz-Josef Remling aus Thüngersheim verhalten, der ein Plakat am Lidl-Markt in Retzbach sah, das für Ulfkottes Buch werben sollte. Mit der Bemerkung: "Ulfkotte ist ein Pegida-Prediger. Lidl sollte besser prüfen, welche Werbung es zulässt" setzte er einen Prozess in Gang, der dazu führte, das Lildl das Plakat überkleben ließ. Das ist übrigens ein Volltreffer. Denn die Außenwerber tun alles um für ein gutes Image zu sorgen und ich kann mir vorstellen, dass sie Ulfkotte Werbung in Zukunft sehr viel vorsichtiger annehmen oder gleich ablehnen werden.

Die Systemmedien, Lidl und die Außenwerber haben alle kein Interesse noch mehr an Reputation zu verlieren, nur um alle Jahre wieder mal als Werbefläche für Ulfkotte hinhalten zu können. Das ist es einfach nicht wert. So funktioniert Kapitalismus. Es geht gar nicht um Zensur und viele Medienhäuser stehen ja durchaus mit Ulfkotte auf der gleichen Seite was ihre sonstigen Texte angeht.

Andere sehen aber die Gefahr die von Ulfkotte ausgeht. Wie Ulfkotte selber schreibt, sind ja seine anderen Bücher auch Bestseller geworden und das wird auch bei diesem geschehen, denn der gute Onkel hat ja viele Freunde die ihm zur Hilfe eilen.

Auf PI tobt der braune Mob vor Wut. Jürgen Elsässer bietet Werbeflächen und wir können sicher sein, das Ken Jebsen aka KenFM auch in 2017 wieder ein großes Interview mit ihm zur Unterstützung seines Gedankengutes machen wird, wie in jedem der letzten Jahre. Alles wird gut Udo. Und wenn die AfD dann erst an der Macht ist, kannst du ja vielleicht noch Informationsminister werden.

Im Grunde genommen ist auch dieser Artikel unverdiente Werbung für Herrn Ulfkotte. Aber es ist einfach zu schön, wenn man sieht, dass die Menschen sich aktiv wehren und dieser Widerstand Erfolg hat. Weiter so!