Der Euro – Die Stabilität und das Gold

Das hier ist die Fortsetzung des Artikel 15 Jahre Euro. Ich kann einfach komplizierte Dinge nicht kurz beschreiben, sonst hätte ich schon längst eine ehrliche Bild gegründet in der die Wahrheit steht. Also müsst ihr auch 2017 mit meinem Schreibstil leben oder es lassen. Geld sind nur bedruckte Papierchen.

Ja ich weiß sie sind aus Baumwolle. Aber im Grunde genommen ist es abgerolltes, bedruckte und geschnittenes Papier. Völlig ohne jeden Wert. Ich kann jederzeit 100 Euro auf einen Bierdeckel schreiben und diesen mit meiner Unterschrift verzieren. Wenn ein anderer das Ding annimmt und mir Geld dafür gibt, ist der Bierdeckel Geld.

Ich würde einen solchen Bierdeckel von mir nicht kaufen. Aber es wird bestimm den einen oder anderen geben der mir vieleicht 20 Euro dafür bezahlt und auf einen Wahnsinnsgewinn hofft. Wenn der einen Idioten findet der 80 bezahlt, ist er der Sieger.

Geld hat keinen eigenen Wert. Der Wert des Geldes besteht nur darin, dass man glaubt, dagegen andere Sachen eintauschen zu können. Das funktioniert auch in der Realität, weil andere ebenfalls glauben mit dem Geld das sie von mir angenommen haben, ebenfalls bei anderen Waren eintauschen zu können. Solange wir alle daran glauben und im gleichen Währungsraum bleiben funktioniert das prächtig.

Das Geld hat Kaufkraft. Dummerweise steigen aber die Preise, weil andere mehr Gewinne haben wollen oder für Rohstoffe aus anderen Währungsräumen mehr bezahlen müssen. Dazu kommen noch die Regierungen als Preistreiber die ständig die Abgaben für alles mögliche erhöhen. Egal ob es meine Bierdeckelwährung, der Euro oder der Dollar ist, das Geld wird über die Zeit immer weniger wert.

Als wir von der D-Mark auf den Euro umstellten war das am deutlichsten zu sehen. Der Euro galt als Teuro weil die Preise vielfach im Verhältnis ein zu eins umgestellt wurden. Das erhöhte die Gewinne, schadete aber dem Ansehen des Euros, obwohl der gar nichts dafür konnte.

Anstatt den Gierigen auf die Finger zu hauen, lächelten unsere Regierungen und taten nichts. Es ging ja nur um Bürger und nicht um etwas Wichtiges. Eines der Hauptversprechen lautete der Euro solle so hart werden wie DM. Das war natürlich für Eingeweihte ein Witz. Die harte DM machte den Unternehmen nämlich ernsthafte Probleme. Denn je härter eine Währung gegenüber einer anderen Währung ist, desto teurer werden die Waren die man verkaufen will in dem Land mit der weichen Währung.

Wäre Deutschland ein Land gewesen, das vor allem mit Produkten und Rohstoffen wie Öl handelt, hätte eine harte Währung etwas gebracht, weil man damit Preiserhöhungen der Erzeuger abwehrt und stabile Verkaufspreise erzielt. Dummerweise lebt Deutschland aber von der Verarbeitung von Rohwaren zu deutlich höherwertigen Produkten. Da behindert eine allzu harte Währung.

Der Euro wurde geschaffen um den Export in die Weichwährungsländer Europa zu ermöglichen. Deutschland exportierte auf Kosten der Schulden anderer Länder. Egal ob Griechenland, Italien oder Spanien. Grundlage von deren Schulden sind die deutschen Exporterfolge. Das die deutschen Bürger an diesen tollen Geschäften keinen Anteil hatten, liegt daran, dass die Gewinne eben nur bei wenigen verblieben, die immer reicher wurden. Die Politiker waren wi

Da im Euro aber knapp 400 Millionen Menschen leben, ist er viel härter als der Anteil an Weichwährungen aus dem er stammt, eigentlich hätte erwarten lassen. Die kühnsten Hoffnungen wurden übertroffen.

Der Euro ist ein Hort der Stabilität, wenn man bedenkt, was eigentlich hätte passieren müssen. Das liegt an der Größe des Marktes und an der Kaufkraft in diesem Markt. Auch wenn man die Kaufkraft zugunsten von Gewinnen des Großkapitals radikal abgeschöpft hat, ist der Euro immer noch zu hoch bewertet im Verhältnis zu anderen Währungen.

Immer wieder wird dann ein Vergleich mit dem Gold herangezogen um den Euro madig zu machen. Wir haben ja extra ein Bundesamt für Lügen, dass uns jeden Monat erklärt, dass es so gut wie keine Preissteigerung gibt. Im Grunde genommen müssten die jedesmal wegen Verbreitung von FakeNews verhaftet werden.

Frank Meyer den ich persönlich und in seinen Aussagen sehr schätze, auch wenn wir oft nicht einer Meinung sind, hat sich seinem Lieblingsthema Gold auf Rott & Meyer zum wieder einmal eingehend gewidmet und zeigt uns ganz unten am Ende seines Artikels sich Gold in allen Währungen in den 15 Jahren Euro ziemlich ähnlich entwickelt hat. Zehn Prozent Wertsteigerung im Jahr, bedeuten dass alle Währungen so um die 10 Prozent gegen das Gold an Kaufkraft verloren haben.

Wenn wir mal den zusammengelogenen und zusammengetricksten Warenkorb des Bundesamtes für Statistik auf den Müll werfen, ist das auch die ungefähr gefühlte Teuerung. Der Schweizer Franken sieht anders aus, weil dort das Geld der Geld der Verbrecher aus aller Welt gehortet wird. Andere Länder haben große eigene Goldvorkommen. Das sind Nebeneffekte.

Tatsächlich ist Gold eine recht stabile Nebenwährung, deren Wert ziemlich neutral bleibt, weil die Fördermengen und die vorhandenen Goldmengen nicht sehr stark schwanken. Aber anders als Frank Meyer behaupte ich, dass man das auch mit Kaurimuscheln, oder Papierfetzchen machen kann. Denn auch beim Gold geht es nur um Glauben. Je mehr "Ketzer" gegen das Gold wettern, desto stärker wird der Glauben.

Es gibt keine stabile Grundlage im Warentausch. Die eine sieht stabiler aus, als die andere aber alle beruhen nur auf dem Glauben ihrer Benutzer. Der Euro ist gut für uns. Europa ist gut für uns. Der Euro und Europa könnten besser sein, wenn wir es nicht zuließen, dass unsere Politiker die Idee verwässern. um einige wenige noch reicher zu machen.

Anstatt Europa und den Euro zu zerschlagen, müssen wir beides für uns zurückerobern. Das wird mit den Politikern die wir heute haben nicht gehen. Das wird mit den Volkswirten und ihrem religiösen Wahn nicht funktionieren. Wenn wir es schaffen wieder an unser Europa zu glauben und es für uns Menschen zurückerobern, dann gibt es nichts besseres. Wenn wir allerdings den AfD-Nazis und den anderen Lügnern folgen, dann landen wir in Nationalstaaten die reine Diktaturen sind und ständig Eroberungskriege um Märkte führen müssen, bis wir uns alle vernichtet haben.

Wir können im Moment den Kapitalismus nicht besiegen. Aber wir könnten ihn in Ketten legen.