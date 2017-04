Aufgelesen und kommentiert 2017-04-06

Bundesregierung hat "die Armut stark vergrößert"

Bundesregierung hat “die Armut stark vergrößert”

Nach wie vor berichtet kein einziges selbsternanntes Qualitätspresseorgan über den Länderbericht der Europäischen Kommission. Der Grund: Zu offensichtlich wäre es, wie katastrophal und ruinös die Regierungsarbeit von CDU/CSU, SPD, FDP und GRÜNE in den vergangenen Jahren war. Und aus Rücksicht zur "tollen Bundesregierung" hält man sich daher bedeckt.

Nicht dass der bildungspolitisch eher beschränkte Deutsche nachher doch weiter links wählt

Der Originalbericht soll übrigens noch vernichtender sein, als es die Berliner Zeitung und Telepolis schreiben.



Armut in Deutschland: “Gute Voraussetzungen für die Zukunft unserer Kinder”

Ihr wollt wissen, wer so zynisch ist? Die stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ein Name, den man sich merken sollte.



Der SPIEGEL meint: Minijobs verdrängen keine regulären Stellen

Zitat: “Vollzeitarbeitsplätze in Deutschland werden nach Angaben von Arbeitsmarktforschern seit einigen Jahren nicht mehr von sogenannter atypischer Beschäftigung verdrängt.”

Klar, rund 15 Jahre nach Einführung der Agenda 2010 ist die Umwandlung von Vollzeitstellen in Billiglöhnerjobs ohne Tariflohn dann ja auch weitestgehend abgeschlossen. Ist wie bei Smartphones: Zuerst verkaufen die sich ohne Ende, aber irgendwann geht es dann nur noch stückweise voran, weil jeder bedient wurde. Und deswegen ist die Verdrängung “seit einigen Jahren” auch nicht mehr so rasant. Aber dass eine Verdrängung stattgefunden hat, gibt man mit diesem einen einzigen Satz EBEN DOCH zu – und macht damit schon die gesamte Propaganda-Schlagzeile vom ehemaligen Nachrichtenmagazin kaputt

Und wie schlimm ist der "Arbeitsmarkt" tatsächlich? Zitat: “So sind heute 55 Prozent der Beschäftigten in einem Normalarbeitsverhältnis, 31 Prozent in atypischer Beschäftigung.”

Jeder Dritte arbeitet in Hungerlohnjobs und/oder als Tagelöhner – ohne Tarifvertrag, Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Mehrarbeitsvergütung? Und DAS ist kein Skandal?



Nur Mindestlohn: Über 5 Mio Fachkräfte arbeiten im Niedriglohnbereich

“Dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zufolge arbeiteten 2014 bundesweit 7,65 Millionen Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Mehr als 5,1 Millionen von ihnen verfügten über einen anerkannten Berufsabschluss. Das entspricht gut einem Fünftel aller ausgelernten Beschäftigten.”

Erahnt überhaupt jemand, welche Masse an Altersarmut die Bundesregierung hier vorbereitet?

Und Bonusfrage: Wer bitteschön kann angesichts dieser Tatsachen weiterhin CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE wählen? Erkennt wirklich niemand den Trend, wie diese Verarmungspolitik mit zunehmender Zensur, Überwachung und Propaganda gegen sich aufbauende Widerstände abgesichert werden soll?



Studie offenbart skrupelloses Handeln deutscher Unternehmer

“Die Unternehmensberatungsfirma Ernst & Young hat für eine Studie über Wirtschaftskriminalität 4.100 Manager aus Konzernen in 41 Ländern befragt, davon 100 aus der Bundesrepublik. Ergebnis: Hierzulande halten 43 Prozent der Bosse Korruption mittlerweile für weit verbreitet. Fast ein Viertel (23 Prozent) sage von sich, dass sie für ihr berufliches Fortkommen und eine höhere Bezahlung unethisch handeln würden – mehr als im internationalen Durchschnitt von 21 Prozent und deutlich über dem Mittel in Westeuropa von 14 Prozent. Ebenfalls überdurchschnittlich sei mit zehn Prozent der Anteil derjenigen, die sich vorstellen können, der Unternehmensführung Falschinformationen zu geben, um ihre eigene Karriere oder Bezahlung zu verbessern. Dagegen wurden »nur« vier Prozent absichtlich die Finanzsituation falsch darstellen, um Ziele zu erfüllen. Zu Bargeldzahlungen, um Aufträge zu erhalten, würden sich elf Prozent der deutschen Manager hinreißen lassen.”

Ach. Und das soll eine neue Erkenntnis sein?

“Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren.” (Das Kapital, 1867)



Hate-Speech-Gesetz: “Unausgegorener Gesetzesentwurf auf den letzten Metern vorm Wahlkampf”

Nochmal eine Zusammenfassung der Kritikpunkte zum sogenannten "Netzwerkdurchsetzungsgesetz".



Datenschutz ade mit Merkels und Dobrindts CSU-höriger PKW-Maut

“Ich frage mich, wie lange außer den PIRATEN eigentlich niemand erkennen will, dass wir damit gezwungen werden, der Polizei und weiteren staatlichen Einrichtungen “freiwillig” unser ganz persönliches Verhalten, unsere Vorlieben, unsere Reisen, für einen kleinen Rabatt auf unsere KFZ-Steuer preiszugeben?”, zeigt sich Kristos Thingilouthis, Politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland, entsetzt. Die PKW-Maut öffne dem lückenlos überwachten Leben in Deutschland Tür und Tor. “Welches Bedrohungszenario soll in Zukunft dafür herhalten, damit nicht nur an den Grenzen lückenlos Kennzeichen erfasst werden, sondern überall, wo die technischen Voraussetzungen gegeben sind? Wann wird dieser Ausnahmezustand zur Normalität wie in Frankreich?”

Die PIRATEN wären eine deutlich wichtigere Partei im Bundestag, als GRÜNE, FDP oder gar die AfD.



Jens Spahn und das “Islam-Gesetz”: Der konservative Provokateur

Ach so, nur ein harmloser Provokateur ist das? Soll ich das mal richtig übersetzen, als was man solche Leute bezeichnet, die eigene Gesetze gegen Religionen einfordern? Beispielsweise wie die Deutschen genannt werden, die 1933 Gesetze gegen Juden forderten?

Warum werden solche Typen wie Jens Spahn immer wieder als "konservativ" bezeichnet? Nur weil sie ein Parteibuch von CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNEN besitzen?



Mit Reizgas gegen sitzende Demonstranten: Polizist als Mehrfachtäter bekannt

Die Thüringische Landeszeitung berichtet: “Gegen den Beamten wurde bereits 2015 intern ermittelt. Ein Eichsfelder, der damals mit anderen in Mühlhausen gegen “Thügida” demonstrierte, hatte den Polizisten angezeigt. Der Beamte soll ihn damals brutal zusammengeschlagen und damit gedroht haben, “die Nazis” auf die Sitzblockade loszulassen. Im März des vergangenen Jahres stand der Polizist erneut im Mittelpunkt, als er einen Gegendemonstranten in Erfurt attackierte.”

Neonazis und Polizei Hand in Hand gegen Mitmenschlichkeit und Humanismus. Warum überrascht mich das jetzt überhaupt nicht?

Und warum überrascht es mich genauso wenig, dass sich die Gewerkschaft zu 100 Prozent hinter ihren Brutalocop mit Nazisympathie stellt? Und zwar nicht die "DPolG" vom abgeschmierten Rainer Wendt, sondern die DGB-Gewerkschaft der Polizei (GdP).



ARD-Projekt Faktenfinder: Von Fakten sprechen und dabei vermuten

Was für eine grandiose Zusammenfassung

Kurzer Auszug: "Das Projekt Faktenfinder, dem man – prinzipiell – durchaus eine Chance geben könnte, vermittelt bereits auf den ersten Eindruck, dass der Anspruch, den die Macher erheben, nicht wirklich erfüllt werden kann. Wer annimmt, es gehe bei der gesamten aufgeregten Diskussion um "Fake News" tatsächlich nur um "Fake News", hat nichts verstanden. Die nervösen Einlassungen der Leitmedien auf die angeblich so große Gefahr von im Internet absichtlich verbreiteten Falschnachrichten haben in erster Linie mit dem Kampf um die Deutungshoheit zu tun.

Große Medien wissen seit geraumer Zeit, dass ihre Berichterstattung von einer beträchtlichen Anzahl an Mediennutzer kritisch hinterfragt wird. Über die sprachliche Konstruktion "Fake News" wird derzeit versucht, den Mediennutzer hin zu "den Fakten" zu bewegen, die – wer hätte es gedacht – selbstverständlich nur von jenen Medien geliefert werden können, die wegen ihrer oftmals undifferenzierten und herrschaftsnahen Berichterstattung von vielen Bürgern kritisiert werden.

Zum Vorschein kommt eine Legitimationsstrategie der unter Druck geratenen Medien mit dem Ziel einer vertrauensbildenden Maßnahme. Das ist durchschaubar. Dass dann auch noch zeitgleich Politiker in dasselbe Horn blasen, sprich: ebenfalls gegen "Fake News" mobil machen, lässt tief blicken. Journalisten großer Medien und Politiker im Kampf vereint? Ein bemerkenswertes Bild.”

Und kleine Anmerkung auch noch von mir: Sind das überhaupt Journalisten, die mit zusätzlichen Faktenchecker-Portalen agieren müssen? Oder geben sie damit nicht vielmehr selber zu, dass sie im Hauptprogramm nur Propaganda betreiben? Oder anders gefragt: Wie vertrauensvoll wäre für euch ein Bäcker, der noch eine Nebenfiliale aufmacht mit der Überschrift: Hier tatsächlich Gebackenes!

Mal so zum drüber Nachdenken fürs Wochenende



Angeblicher Gasangriff dient den USA zur Ausweitung des Syrienkriegs

Der beste Bericht, den ich bislang lesen konnte Auch wenn TELEPOLIS einmal mehr hervorragende Arbeit nachliefert.

Dazu passt auch:

Markus Lanz: Syrische Wahrheiten tröpfeln in den Mainstream – um Mitternacht

Das eingebettete Video ab Minute 8:00 ist ein KLICKBEFEHL!



Und zu guter Letzt:

UN verurteilt Gifgas-Einsatz