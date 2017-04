Aufgelesen und kommentiert 2017-04-05

EU prangert Armut in Deutschland an

EU prangert Armut in Deutschland an

Die Europäische Kommission schreibt wörtlich in ihrem aktuellen Länderbericht: “Im Zeitraum 2008 bis 2014 hat die deutsche Politik im hohem Maße zur Vergrößerung der Armut beigetragen.”

Wohlgemerkt: Originalzitat Europäische Kommission. Sie wissen also ganz genau, was sie tun.

Die Berliner Zeitung berichtet weiter: "Damit sind zwei Fehlleistungen angesprochen, die sich die Bundesregierung nach dem Befund der Kommission vorwerfen lassen muss. Erstens erhöhte sie die Unterstützung etwa für Hartz IV-Bezieher, Wohngeld-Empfänger oder BaföG-Berechtigte nicht einmal in dem Maß, um für die Betroffenen die Inflation auszugleichen. Zweitens ignorierte sie den Wohlstandsanstieg in weiten Teilen der Bevölkerung, von dem die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala abgekoppelt wurden.

Den Länderbericht veröffentlichte die EU-Kommission im Februar. In der öffentlichen Debatte blieb das vernichtende (!) Urteil für die deutsche Sozialpolitik bislang weitgehend unberücksichtigt."

Ihr könnt ja gerne mal selber googlen, welche Qualitätsjournalisten über den Länderbericht der Europäischen Kommission berichtet haben – und welche Zeitung und öffentlich-rechten Sender dieses “vernichtende Urteil” aus Rücksicht vor der "tollen Bundesregierung" lieber verschweigen.



25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Frau Schwesig, wie halten Sie es mit der Kindergrundsicherung?

In Deutschland lebt jedes fünfte Kind in Armut. Es ist ein schönes Ziel, die Rechte von Kindern ins Grundgesetz zu schreiben, wie es Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) fordert. Wichtiger ist es jedoch, Kinderrechte jeden Tag walten zu lassen, indem man Kinder konkret jeden Tag schützt und fördert. DIE LINKE unterstützt die Forderung eines breiten Bündnisses für eine Kindergrundsicherung in Höhe von 564 Euro im Monat. Ich frage an dieser Stelle: “Frau Schwesig, wie halten Sie es mit der Kindergrundsicherung? Der heutige Tag wäre ein guter Anlass, um sich klar gegen Kinderarmut auszusprechen und sich der Forderung nach einer Kindergrundsicherung anzuschließen.”[/I]



Emnid: Mehrheit der Deutschen für eine Rot-Rote Bundesregierung

Laut Umfrage von N24/Emnid wünscht sich knapp ein Drittel aller Deutschen eine Bundesregierung, die von einer sozialeren Schulz-SPD angeführt wird und als Koalitionspartner eine starke LINKE zur Seite gestellt bekommt, damit auch wirklich soziale Politik dabei herauskommt.

Die GRÜNEN hingegen fallen da schon ab. Die Zustimmung für Rot-Rot-Grün liegt nur bei 20 Prozent. Die GRÜNEN sind den Deutschen eben schon viel zu neoliberal und kriegsgeil. Auch die jetzige "Grosse Koalition" hat abgewirtschaftet. Nur 26 Prozent fordern eine nochmal vier Jahre lange Fortsetzung dieses asozialen Herumgegurkes.

Überhaupt keine Rolle spielen ALLE Bundesregierungen, in denen die FDP vorkommen könnte. Schwarz-Gelb mit 14 Prozent und Rot-Gelb-Grün mit sogar nur 7 Prozent sind der blanke Ekel in der Bevölkerung

Das alles sind ganz nette Zahlenspiele und irgendwie erschliesst sich mir nicht, was für eine Überschrift sich N24 aus diesen Zahlen bastelte. Aber die Kernsache ist: SPD und LINKE zusammen werden auch keine wirklich soziale Politik machen können, so lange sie unter kapitalistischen Regeln regieren müssen.



FDP und GRÜNE: Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt überraschende Übereinstimmungen

Überraschend allerhöchstens für die Qualitätsjournaille, aber nicht für politisch interessierte Leute. Denn realpolitisch (!) unterscheidet sich da nämlich schon lange nichts mehr. Im Grunde sind die GRÜNEN sogar die konsequent asozialere Partei, wenn es um Sozialabbau und Kriegszustimmungen geht. So einiges davon hätte sich die FDP gar nicht getraut.



Zughersteller Bombardier: IG Metall unterdrückt Kampf um Arbeitsplätze

Eine Kritik von links.



Von der wundersamen Verwandlung von Autobahnen in Finanzprodukte

Die Bundesregierung will Autobahnen und andere Infrastruktur endgültig an private Investoren verschachern. Voraussetzung für die Privatisierung der Autobahnen ist die Maut. Wirtschaft und die Lobbyisten haben sich im Staat eingenistet. Kapitalistenstaat Deutschland, in denen das Gemeinwohl nichts, aber der Profit alles bedeutet.



Telekom führt mobiles Gratis-Streaming von Netflix und Amazon ein

Wenn man sich in bestimmten Mobiltarifen z.B. Netflix oder Youtube anschaut, werden diese nicht auf das Datenvolumen angerechnet. Und während Kollege Fefe noch noch süffisant über die LTE-Bandbreite herzieht, ist das unterm Strich nichts anderes als ein erneuter Versuch, die Netzneutralität abzuschaffen.

Netzneutralität bedeutet, das alle Daten gleich behandelt werden. Kein Grosskonzern kann dafür sorgen, dass z.B. Microsoft immer schnelle Downloads bietet, Linux-Pakete aber nur mit halber Geschwindigkeit durch die Leitung tröpfeln. Oder eben, dass man sich BMW, Mercedes und Audi-Webseiten anschauen kann, aber für Opel und Ford-Webseiten etwas draufzahlen muss.

Und ja, NOCH kostet es die Firmen nichts extra, wenn sie "Partner" der Telekom werden. Aber ist das Angebot erst einmal gross genug, wird die Telekom zum Wegelagerer und dafür Geld kassieren – während kleine Firmen sich diesen exklusiven Zugang nicht leisten können. Und Privatpersonen erst recht nicht.



Bundesregierung billigt Zensurgesetz gegen “Hasskommentare”

Das ehemalige Nachrichtenmagazin berichtet: “Die Entscheidung über legal und illegal wird in die Hände der Plattformbetreiber gelegt und daher könnte womöglich viel zu viel gelöscht werden, nicht nur das, was wirklich illegal ist. Diese Sorge formuliert etwa Google ganz ausdrücklich, der Konzern spricht von der Gefahr des “overblocking”. Als YouTube-Chefin Susan Wojcicki vergangene Woche in Berlin war, nannte sie die geplanten Bußgelder “eine hohe Belastung für die Plattformen”. Aus Angst davor könnte das Gesetz dazu führen, “dass zu viel zensiert wird, dass Plattformen Inhalte entfernen, die nicht entfernt werden sollten.”

Dieses sogenannte "Overblocking" ist natürlich KEIN Versehen, sondern gewollt. Es SOLL von dem, was die Herrschenden nicht lesen wollen, lieber "freiwillig" viel zu viel gelöscht werden, als zu wenig. Und es sind die Forenbetreiber und Netzwerkbetreuer, die löschen müssen. Die Wut richtet sich also nicht gegen die Herrschenden, sondern gegen die Forenbetreiber. Denn das nur wegen der gesetzlichen Androhung horrender Bußgelder vorsichtshalber gelöscht wird, davon weiss der bildungspolitisch sehr übersichtlich strukturierte Deutsche ja nichts

Fassen wir zusammen: Wenn solch ein Gesetz im "bösen Russland" oder von Erdogan durchgesetzt werden sollte, gäbe es (zurecht) einen grossen Aufschrei in unserer Qualitätsjournaille. So jedoch ist es nur eine oberflächliche Meldung in der Tagesschau. Wenn überhaupt.



Giftgas: Neue Syrien-Fake News bei ARD, ZDF, NTV u. a. Konzernmedien

Die syrische Regierung besitzt schon seit mehreren Jahren kein Giftgas mehr. Ja nicht einmal mehr die Zutaten, um Giftgas herstellen zu können. Denn selbst diese Reste an Komponenten wurden unter internationaler Aufsicht zerstört. Und sogar die deutsche Marine war involviert und begleitete die Aktion.

Wer aber in Besitz von Giftgas ist, sind die in den Medien als "moderate Rebellen" verharmlosten Terroristen vom IS, die sich heute "al Nusra Front" nennen. Das hindert unserere Mainstreammedien aber nicht daran, Fake News zu verbreiten und ungeprüft einseitige Schuldzuweisungen im Stile von Kriegshetzern abzusondern. Dafür ausgiebig zitiert werden dann hohe US-Militärs, NATO-Versteher und EU-Komplizen. Und das nur wenige Tage nach der Wikileaks-Veröffentlichung, in denen detailliert beschrieben steht, wie das CIA auch vor Mord und falschen Bombenanschlägen nicht zurückschreckt. Und natürlich auch in völliger Ignoranz, dass eben genau jene US-Militärs, NATO-Versteher und EU-Komplizen schon viel zu oft gelogen haben.

Welch ein gelungener Auftakt für die umjubelten "Faktenfinder" der Öffentlich-Rechten

Aber hey: Wenn man über Jahrzehnte nur Propaganda für NATO, Bundesregierung und die obersten 10 Prozent verbreitete, fällt es natürlich schwer, plötzlich Journalismus machen zu müssen. Die alten Gewohnheiten brechen da schon bei der allerersten Meldung, die sich für Propaganda verzerren lässt, sofort wieder durch.

Journalismus wäre es gewesen, wenn man analysieren würde, wer von solch einem Giftgasanschlag profitiert. Welche Termine gerade anstehen, bei dem die Empörung über die toten Menschen nützlich sein könnte. Oder auch, wer in Kürze einen Plan aus der Schublade zieht, um diesen Giftgasanschlag politisch/militärisch auszunutzen. Das alles wäre Journalismus gewesen. Aber ganz bestimmt nicht das, was uns die Öffentlich-Rechten und die Kaufpresse hier mal wieder servieren.

Immerhin gibt es noch TELEPOLIS. Dort werden einige offene Fragen gestellt, aus guten Gründen die vielzitierten Quellen angezweifelt und auch mögliche Nutzniesser dieses Anschlags beschrieben. “Was bleibt, ist das Misstrauen gegenüber allen Darstellungen, weil sie alle von Interessen geleitet sind”, fasst TELEPOLIS absolut zutreffend zusammen. Und wenn ihr stattdessen "Nachrichten" gehört und/oder gelesen habt, in denen diese Interessen nicht einmal angesprochen werden, sondern nur einseitig mit dem Finger auf einen Schuldigen gezeigt wurde, dann wechselt NOCH HEUTE eure Zeitung!

Oder bleibt ganz einfach Dummbrot



Menschen ermorden offenbar immer dann nicht mehr ok, wenn Giftgas involviert ist

“Das geht aus den internationalen Reaktionen auf einen verheerenden Giftgaseinsatz in der syrischen Provinz Idlib hervor, bei dem mindestens 58 Menschen ums Leben kamen. “GIFTGASANGRIFF!!!” titelten etwa mehrere Medien hysterisch und zeigten Bilder von sterbenden Menschen und toten Kindern, was an sich gerechtfertigt wäre, wenn dieselben Medien sonst nicht vergleichsweise unaufgeregt und oft nur am Rande über die täglichen Opfer des seit 2011 tobenden Krieges mit über 400.000 Toten und Millionen Flüchtlingen berichten würden.”



Geldwäsche-Gesetz gegen Terrorismus: Sinnloser Vorstoß des Bundesfinanzministers

"Der Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri zeigt exemplarisch, dass Terroristen sich ohne Probleme selbst finanzieren können. Der Tunesier war als Dealer in Berlin unterwegs und konnte so die paar hundert Euro beiseite legen, die er zum Kauf jener Waffe brauchte, mit der er den Lkw in seine Gewalt brachte. Auch die Attentäter von Paris, London und Nizza kamen ohne reiche Paten aus. Der Trend in Europa geht zum kostengünstigen Discount-Terror. Jeder kann heute Terrorist sein.

Wenn die Bundesregierung tatsächlich gegen Terrorfinanziers vorgehen möchte, dann empfiehlt sich der Weg über das Außenministerium. So sollte man Saudi-Arabien unmissverständlich klar machen, dass es seine klandestine Unterstützung für die Taliban in Afghanistan oder islamistische Gruppen in Nahost einstellen muss."

Oder auch mal hier eingreifen:

USA: Mit Killerdrohnen gegen Journalisten

Die FAZ (!) berichtet: "Die Vereinigten Staaten töten weiterhin mit bewaffneten unbemannten Drohnen außerhalb ihres Territoriums gezielt Menschen, die zuvor als Feinde definiert wurden. Die Ziele sind lokalisierte Mobiltelefone. Jetzt vermuten zwei amerikanische Journalisten, die aus Kriegsgebieten berichten, ihre Namen darauf. Einer der Kläger wehrt sich gegen gleich "fünf verschiedene Luftangriffe" der unbemannten halb-autonomen Maschinen, die ihn zur Strecke bringen sollten. Er wäre den raketenbestückten Drohnen nur mit Mühe entkommen.

Ob sie tatsächlich Zielpersonen der "kill list" sind, kann nur ein Gericht herausfinden. Die Kläger wollen geklärt haben, dass das Damoklesschwert des Drohnenangriffs fälschlicherweise über ihnen schwebt. Und sie verlangen, ihre Namen von der Liste zu streichen. Darauf können die Journalisten vorerst nur hoffen: Sollten sie unterdessen getötet werden, wäre ihr Fall hinfällig."

Und wer jetzt fragt: Wie soll Deutschland denn die US-Killerdrohnen bekämpfen? Nun, das ist ganz einfach. Man macht das Drohnen-Navigationszentrum in rheinland-pfälzischen Ramstein dicht und lässt die dort anwesenden Massenmörder direkt festnehmen und nach Den Haag überstellen – fertig.



Und zu guter Letzt:

82 Prozent der jungen Erwachsenen vertrauen der Politik nicht