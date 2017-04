Aufgelesen und kommentiert 2017-04-02

MAN: IG Metall stimmt Stellenabbau zu

Gewerkschaftschef gegen Deckel für Managergehälte

Erbschaftsteuerreform: Alleinerben von Betrieben droht Steuerschock

Bundesfinanzministerium kennt KEINE Steueroasen in Europa

Soziale Ungleichheit: Im Villenglück

Warum die LINKE die Sozialdemokraten braucht

Spitzen von SPD und FDP werben für Ampelkoalition

Martin Schulz drückt Pkw-Maut auch im Bundesrat durch

Autobahn-Privatisierung: 200 Millionen Euro Mehrkosten für Steuerzahler

Bundesregierung drückt nochmal schnell mehrere Repressionsgesetze durch

Davon würde Erdogan träumen: Das neue Patriotismus-Gesetz von Heiko Maas

Wie die BILD weiterhin versucht, aus Snowden einen "russischen Agenten" zu machen

DIE LINKE deckt auf: Fast 300 rassistische Straftaten gegen Flüchtlinge

Bundesinnenministerium muss zugeben: Deutlich weniger "ausreisepflichtige Flüchtlinge" als behauptet

Asylgrund Klimawandel: Umweltkatastrophen treiben Menschen zur Flucht

Afghanistan: Bereits 78 Abschiebungen – zurück in den Tod

Externe Berater des Verteidigungsministeriums: Einfallstor für Rüstungslobbyisten

Ex-Kriegsminister macht Kasse: Franz Josef Jung (CDU) wechselt zum Bombenbauer Rheinmetall

Gute Bomben – Böse Bomben

Gabriel (SPD) fordert weniger Mitspracherecht des Bundestags bei Auslandseinsätzen

Koalition will Behördenversagen im Fall Amri unter den Teppich kehren

Danke für die Pkw-Maut

—

MAN: IG Metall stimmt Stellenabbau zu

"Der Vorstandsvorsitzende Lauber betonte, die Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat sei "vom Geiste der Sozialpartnerschaft" getragen. Diese Sozialpartnerschaft bedeutet, dass der Betriebsrat nicht nur die Rationalisierungspläne mit ausarbeitet, sondern auch die Drecksarbeit erledigt. Er stellt die Entlassungslisten zusammen, führt mit den Betroffenen die Gespräche und setzt den Arbeitsplatzabbau in der Praxis durch. Das stärkt seine Macht im Betrieb. Er kann unliebsame und kämpferische Kollegen schnell los werden und seine Kumpane bis zum Schluss halten. Die Gewerkschaften und ihre Betriebsorganisationen sind heute nahezu vollständig in die Unternehmensführung integriert und sorgen dafür, dass die Kampfbereitschaft der Belegschaften auch beim Arbeitsplatzabbau unterdrückt wird.

Von Anfang an weigerte sich die IG Metall einen gemeinsamen Arbeitskampf an allen Standorten zur prinzipiellen Verteidigung aller Arbeitsplätze zu organisieren. Statt dessen verfolgte sie eine Strategie, die vollständig auf der Erhaltung der "Wettbewerbsfähigkeit" der Betriebe basierte, der Unterordnung der Interessen der Belegschaft unter die Gewinnmaximierung des Unternehmens. Bereits vor Beginn der Verhandlungen hieß es aus dem Gewerkschaftshaus in Berlin, man könne "Korrekturen" wegen des angespannten Marktes für große Turbinen nicht vermeiden. Man wolle sich aber dafür einsetzen, dass die "Anpassungsmaßnahmen auf alle Standorte gleichmäßig verteilt" werden.

Die IG Metall hebt hervor, sie habe den Gesamtumfang des Stellenabbaus von 1400 auf 900 Arbeitsplätze reduziert, in Deutschland von 1000 auf 600. Doch das ist das übliche abgekartete Spiel. Jeder, der in den letzten Jahren die Vernichtung von Arbeitsplätzen verfolgt hat, kann feststellen, dass sich hinter den Geheimverhandlungen meist ein routinemäßiger Kuhhandel verbirgt. Der Unternehmensvorstand kündigt das Doppelte der beabsichtigten Stellenstreichungen an, die Gewerkschaft organisiert Proteststreiks, um Druck abzulassen. Danach rühmen sich Betriebsrat und Gewerkschaft, die Entlassungen um fast die Hälfte heruntergehandelt zu haben, und bezeichnen den Abbau von 600 Arbeitsplätzen als Erfolg (!).

Während die Gewerkschaft behauptet, sie habe Schlimmeres verhindert, hat sie in Wirklichkeit den Weg eines schrittweisen Abbaus von Produktionsstätten eingeleitet, womit der Vorstand eine Kosteneinsparung von 450 Millionen Euro erzielen will. Dieser Strategie hat sich die IG Metall voll angeschlossen."

Dazu passt auch:

Gewerkschaftschef gegen Deckel für Managergehälte

Der Chef der Industrie-Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, sagte vor dem Koalitionsgipfel an diesem Mittwoch in Berlin: “Ein guter Manager darf auch gut verdienen, wenn er das Unternehmen erfolgreich führt und damit neue Arbeitsplätze schafft oder bestehende sichert.”

Kann sich eigentlich noch jemand daran erinnern, wann das war, als Gewerkschafter noch auf der Seite der Lohnabhängigen standen?



Erbschaftsteuerreform: Alleinerben von Betrieben droht Steuerschock

Was für ein Schock: Wer sich gut 10 Millionen Euro Gewinn pro Jahr in die Tasche stopfen kann und diesen Betrieb dann an seinen Nachwuchs vererbt, muss jetzt statt 13,7 sogar SCHOCKIERENDE 43,4 Millionen Euro Erbschaftssteuer zahlen. “Das Ergebnis gibt Anlass zum Nachdenken”, meint dazu die FAZ.

Ja, darüber muss man nachdenken. Aber GANZ ANDERS als es die FAZ glaubt. Wenn ich mir zehn Jahre lang 10 Millionen pro Jahr einstecken kann und nach nur 4,3 Jahren von der Steuer befreit bin, dann möchte ich das auch haben für mein monatliches Einkommen. Die ersten 4,3 Jahre Steuern zahlen und anschliessend fliesst jeder Euro steuerfrei in die eigene Tasche

Ein schockierendes Ergebnis, in der Tat! Und zwar, dass man das Abkassieren von Millionenbeträgen derart wenig besteuert.

Zudem sei noch gesagt: Für die 10 Mio. Euro im Jahr müssen Firmenerben keinen einzigen Finger krumm machen. Ihre Lohnsklaven im Betrieb erarbeiten nämlich diesen Firmengewinn. Und nur weil der Firmenerbe seine Beschäftigten nicht angemessen bezahlt (oder deren Gewerkschaft lieber klein beigibt), stopft er sich die 10 Millionen Euro ganz allein in die Tasche.

Wer, wenn nicht diese Leute, gehören ordentlich besteuert. Und zwar deutlich stärker, als heute der Fall.

Stattdessen aber:

Bundesfinanzministerium kennt KEINE Steueroasen in Europa

Luxemburg, Liechtenstein, Irland, Holland, Belgien, Monaco: Um Steuern zu hinterziehen, müssen Konzerne und Reiche nicht auf den Cayman Inseln, sondern können dies auch ganz bequem Mitten in Europa durchziehen. Davon will aber das Bundesfinanzministerium von Wolfgang Schäuble (CDU) nichts wissen. Auf Nachfrage kann das Ministerium keine einzige europäische "Steueroase" nennen – völlig absurd.



Soziale Ungleichheit: Im Villenglück

DIE ZEIT berichtet über den ganz normalen Kapitalismus: "Manager kassieren heute drastisch viel mehr als früher. "Millionenvergütungen für Topmanager waren vor noch nicht allzu langer Zeit eher die Ausnahme", analysiert der langjährige Topmanager Manfred Lange und verrät die Kniffe seiner Kollegen: Oft wird die Supergage mit dem Hinweis durchgesetzt, der Betreffende könnte sonst in die USA abwandern, wo häufig zweistellige Millionensummen fließen. Tatsächlich wandert kaum einer in die USA ab. Die Vielverdiener maximieren einfach ihr Gehalt in Deutschland. Der frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking kassierte in einem einzelnen Jahr dank Gewinnbeteiligung 100 Millionen Euro, dafür muss ein Durchschnittsverdiener etwa 3.000 Jahre arbeiten.

Die Selbstbedienung der Manager passt zu der Ära, die das Land nach Dekaden der Annäherung scharf teilt. Der Anteil der Löhne am Volkseinkommen kletterte in Deutschland bis in die 80er Jahre auf nahezu 80 Prozent. Inzwischen fiel er dauerhaft unter 70 Prozent. In Deutschland klaffen Reich und Arm weiter auseinander als in anderen Industriestaaten, stellt die OECD fest. Das Vermögen ist so ungleich verteilt wie nirgends in der Eurozone. Und: Die Kapitaleinkünfte, die durch die Konzentration des Vermögens entstehen, werden die Ungleichheit weiter vergrößern.

Die reichsten zehn Prozent der Deutschen halten ihre Hand auf mehr als 60 Prozent des gesamten Reichtums. "Am anderen Ende hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung kaum etwas oder ist sogar verschuldet", konstatiert Verteilungsforscher Markus Grabka. Klar wird aus alldem, dass die extreme Ungleichheit der Vermögen für die Politik schon lange eine große Aufgabe darstellt. Sie ist daran nicht etwa gescheitert. Sie hat die Ungleichheit durch ihre Entscheidungen signifikant vergrößert."



Warum die LINKE die Sozialdemokraten braucht

Roberto J. De Lapuente erklärt, warum DIE LINKE auch langfristig auf die SPD angewiesen sein wird. “Ohne die Sozialdemokratie kein Wechsel.”

Die SPD war IMMER Mehrheitsbeschaffer der Rechten und Reichen. Warum wohl ist die SPD die Partei mit den meisten Abspaltungen nach links? Weil sie “für die Linke unersetzlich” ist? Nein, ganz bestimmt nicht. Und es liegt an der fehlenden bildungspolitischen Intelligenz, dass immer nur in gewissen Zeitfenstern mal einige SPD-Mitglieder aufwachen und erkennen, dass "ihre SPD" nur eine Partei der Reichen ist. Und dass all ihre Arbeit innerhalb "ihrer" Partei vollkommen vergeblich ist.

Ein Blick darauf, an wem sich die "Sozialdemokraten" fast schon als Feind abarbeiten, zeigt ebenfalls den wahren Charakter der SPD. Von DIE LINKE fordert man hunderte von Themen, in denen sie sich zu ändern hat, bevor man überhaupt ernsthaft eine Regierungsbeteiligung andiskutiert. Derselbe umfassende Anforderungskatalog wird aber keinesfalls vorgetragen, wenn es um Regierungen zusammen mit CDU/CSU oder der FDP geht. Und kommt die SPD an die Regierung, wie zuletzt unter Gerhard Schröder, macht sie sogar noch asozialere Politik, als sich CDU/CSU und FDP überhaupt getraut hätten.

Irgendwelche Appelle an die SPD zu richten ist vergeudete Zeit. Warum sollte sich die SPD ändern, wenn sie doch ohnehin vom Pöbel gewählt wird? Sogar 15 Jahre (!) nach der Einführung ihrer Agenda 2010, deren schlimmen Folgen für die Bevölkerung inzwischen JEDER begriffen haben müsste, hockt die SPD in 13 von 16 Landesregierungen – und nicht etwa verdientermassen unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die SPD hat sogar letztes Wochenende noch die Pkw-Maut durchgewunken und anschliessend im Saarland knapp 30 Prozent bekommen. Das Doppelte von dem, was die zwei Oppositionsparteien erhielten.

Die SPD wird sich nicht ändern, sondern sie wird weiterhin Befehle erteilen, welche Kröten jeder Linke oder Grüne zu schlucken hat – und sich somit selber abschaffen.

Dazu passt auch:

Spitzen von SPD und FDP werben für Ampelkoalition

Und lustigerweise setzt die FDP auf ein Anti-Schulz-Programm. Aber wie gesagt: Während die SPD von DIE LINKE hunderte "das müsst ihr ändern" Forderungen stellt, sind irgendwelche Forderungen gegenüber der FDP allerhöchstens am Rande zu hören. Eben weil die SPD der FDP (Steuersenkung, Sozialabbau, Krieg) viel näher steht, als den LINKEN (Bürgerversicherung, armutsfeste Rente, weg mit Hartz4).

Dazu passt auch:

Martin Schulz drückt Pkw-Maut auch im Bundesrat durch

DIE WELT berichtet: “Mehrere Bundesländer hatten gedroht, die Autobahn-Abgabe im Bundesrat scheitern zu lassen. Doch dazu kommt es nicht: Die SPD schwenkte schließlich ein, gegen den Willen der SPD-Länderfürsten. Es sollte offenbar nicht der Eindruck entstehen, der neue Parteichef Martin Schulz habe seine SPD in den Ländern nicht im Griff.”

Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!



Autobahn-Privatisierung: 200 Millionen Euro Mehrkosten für Steuerzahler

Die Berliner Zeitung bleibt weiter am Thema dran und berichtet auch von der letzten öffentlichen Anhörung zur Infrastrukturgesellschaft.

Und was der Bericht noch auslässt: Es geht auch um den Aufbau eines dazugehörende Pkw-Überwachungssystem, welches wir (neben den Konzern-Profiten) ebenfalls noch mitbezahlen müssen.



Bundesregierung drückt nochmal schnell mehrere Repressionsgesetze durch

Bevor die Sommerpause beginnt und anschliessend nur noch Wahlkampf betrieben wird, knallt man im Vorbeigehen neue Unterdrückungsgesetze gegen Flüchtlinge und Asylbewerber durch. Bezeichnend übrigens, dass CDU und CSU alles von der SPD abgenickt bekommen, während die SPD bei ihren Forderungen bei der Teilzeit-Arbeit, Ehe für alle oder der Begrenzung von Managergehältern lachend blockiert wurden.

”100-Prozent-Schulz bringt Null soziale Gerechtigkeit”, sagt Sahra Wagenknecht völlig zurecht. “Noch nicht einmal die vollmundig angekündigte Begrenzung der exorbitanten Managergehälter schafft die SPD gegen die Union durchzusetzen.”

Denn nur zur Erinnerung: Wenn es der SPD um diese Themen ginge, könnte sie sofort einen Antrag im Bundestag vorlegen und die (noch vorhandene) rot-rot-grüne Mehrheit dafür nutzen. Es geht der SPD aber nicht um diese Themen, sondern um möglichst wenige Konflikte mit der CDU, mit der man auch nach der Bundestagswahl im September gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchregieren will.



Davon würde Erdogan träumen: Das neue Patriotismus-Gesetz von Heiko Maas

Eine bessere Stellungnahme habe ich nirgendwo lesen können

Zitat: "Wenn es nach dem neuen Gesetzesentwurf von Justiziminister Heiko Maas (SPD) geht, werden in Deutschland schon bald "verfassungsfeindliche Verunglimpfungen" oder "landesverräterische Fälschungen" innerhalb von 24 Stunden gelöscht. "Hätte es so etwas in der Art schon 1962 gegeben, wäre es nie zur Spiegel-Affäre gekommen, weil der ausschlaggebende Artikel einfach gelöscht worden wäre", sagt Michele Marsching, Fraktionsvorsitzender Piratenfraktion im Landtag NRW. "Dieser Gesetzesentwurf ist der er erste Schritt zu einer vollumfänglichen Zensur, vor der wir PIRATEN schon immer gewarnt haben. Denn was verfassungsfeindlich oder Landesverrat ist, haben immer noch Gerichte zu entscheiden und nicht eine privatisierte Patriotismus-Polizei, wie Heiko Maas sie offenbar fordert."

Bereits am 17. März hatten die PIRATEN im Landtag NRW einen Antrag eingebracht, der die Landesregierung aufforderte, solchen Bestrebungen vorzubeugen. "Wir sind gegen Zensur, für Meinungsfreiheit", sagte Nico Kern in seiner Rede. Doch alle anderen Fraktionen – selbst die sich sonst so liberal gebenden GRÜNEN und FDP – lehnten den Antrag ab. "Wir PIRATEN sind offenbar die letzte Partei in Deutschland, die sich noch dafür einsetzt, dass die Gewaltenteilung beibehalten wird: Die Exekutive darf sich nicht in die Belange der Judikative einmischen", sagt Marsching. "Derzeit zeigen wir immer mit dem Finger auf die Türkei und kritisieren Erdogan für seinen Umgang mit der Meinungsfreiheit. Was aber in unserem eigenen Land geschieht, bekommt kaum jemand mit – und irgendwann fliegt uns das um die Ohren. Dann aber wird keiner mehr darüber berichten."



Wie die BILD weiterhin versucht, aus Snowden einen “russischen Agenten” zu machen

Einen ähnlichen Beissreflex hätte man sich wünschen dürfen, wenn es um das Anprangern der US-Stasi und der deckenden Bundesregierung geht.



DIE LINKE deckt auf: Fast 300 rassistische Straftaten gegen Flüchtlinge

Körperverletzung, Brandstiftung oder Volksverhetzung: Behörden sprechen von 51 Opfern von Menschenhass.



Bundesinnenministerium muss zugeben: Deutlich weniger “ausreisepflichtige Flüchtlinge” als behauptet

Ihr erinnert euch sicherlich noch daran, als Rassisten wie De Maiziere (CDU), Rainer Wendt und Komplizen in zahlreichen Talkshows und Interviews von "einer halben Million möglicher Abschiebungen" sprachen, um damit gezielt Benzin in den bereits lichterloh fackelnden Fremdenhass zu kippen.

DIE LINKE hat dann kurzerhand mal nachgefragt. Ergebnis: “Zum 30. Dezember hatten nur 99.399 einen Asylantrag gestellt, der in der Folge abgelehnt wurde. Dazu kommt, dass über zwei Drittel (69.371) der ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerber aktuell in Deutschland geduldet sind, ihre Abschiebung ist also vorübergehend ausgesetzt. Übrig bleibt also eine Zahl von 30.028 Betroffenen.”

Unnötig zu erwähnen, dass man anschliessend auch noch lügt und behauptet, niemals so hohe Zahlen genannt zu haben. Aber Bundesinnenminister De Maiziere (CDU) ist ja nicht zum ersten Mal mit absichtlich falschen Zahlen aufgeflogen, um Fremdenhass zu schüren.



Asylgrund Klimawandel: Umweltkatastrophen treiben Menschen zur Flucht

Der Deutschlandfunk berichtet: "Dürreperioden, Stürme, Überflutungen – immer mehr Menschen verlieren aufgrund von Umweltkatastrophen ihre Lebensgrundlage und sind gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Zum Beispiel Tschinma George aus Nigeria. Die 30-jährige ist selbstständige Beraterin mit Studienabschlüssen in Wirtschaft und Umweltmanagement. "2012 gab es bei uns enorme Regenfälle. Monatelang. Ununterbrochen. Das führte zu Überflutungen. Über sieben Millionen Menschen waren betroffen, im ganzen Land gab es Überflutungen, 30 von 36 Bundesstaaten waren betroffen."

Auch für Marion Lieser, die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Oxfam, ist Migration infolge des Klimawandels längst Gegenwart. Etwa in der Sahelzone, wo Dürren den Menschen die Lebensgrundlagen raubten. Und die internationale Gemeinschaft ist damit beschäftigt, sich in Abschottungsszenarien zu ergießen." Weiterlesen…



Afghanistan: Bereits 78 Abschiebungen – zurück in den Tod

“In den letzten drei Monaten wurden insgesamt 78 Afghanen aus Deutschland abgeschoben. Weitere Sammelflüge sind bereits geplant. Grund für die ansteigende Abschiebungspraxis ist vor allem jener Deal, den die Europäische Union im vergangenen Oktober mit der afghanischen Regierung abschloss. Ein weiteres Abkommen, welches von beiden Seiten auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz unterzeichnet wurde, soll die Abschiebungen nun beschleunigen. Der jüngste Deal sieht eine unbegrenzte Anzahl von Abschiebungen afghanischer Geflüchteter vor. Im Gegenzug erhält Kabul finanzielle Hilfen in Milliardenhöhe.”

Geld gegen Menschenleben – Kapitalismus eben. Und wenn die Betroffenen wegen der drohenden Abschiebung Selbstmord begehen – umso besser. Muss man sich um diese Leute wenigstens nicht mehr kümmern, meint die Bundesregierung.

Ach ja (Zitat): “Afghanistan gehört weiterhin zu den korruptesten Staaten der Welt – laut Transparency International belegt das Land Rang 166 von 168. Die in Berlin ansässige internationale Nichtregierungsorganisation hat afghanischen Politikern wiederholt vorgeworfen, Hilfsgelder in Millionenhöhe gestohlen zu haben. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Familien vieler afghanischer Politiker bereits im Ausland leben. Beispielhaft hierfür stehen etwa Regierungschef Abdullah Abdullah, dessen Familie in Indien lebt, oder Präsident Aschraf Ghani, dessen Kinder in den USA aufwachsen.”

Man kann sich denken, wo die sogenannten "finanziellen Hilfen in Milliardenhöhe" tatsächlich landen werden. Und auch Merkel und Schulz wissen das – besiegeln solche Deals aber natürlich trotzdem. Denn für menschenverachtende Politik benötigt man keine heillos zerstrittene AfD. Sowas machen CDU/CSU und SPD lieber direkt selber.



Externe Berater des Verteidigungsministeriums: Einfallstor für Rüstungslobbyisten

Eine WDR-Kurzreportage.

Dazu passt auch:

Ex-Kriegsminister macht Kasse: Franz Josef Jung (CDU) wechselt zum Bombenbauer Rheinmetall

“Am 9. Mai soll Franz Josef Jung auf der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Es ist eine schwarz-gelbe Wiedervereinigung, denn beim Düsseldorfer Mordgerätelieferanten trifft Jung auf seinen alten Kolonialkumpel, den früheren Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP), der dort seit 2015 den Bereich »Internationale Strategieentwicklung und Regierungsbeziehungen« leitet. Gewissensbisse wird Franz Josef Jung keine haben. Bei 60.000 Euro plus Spesen hat man keine Bilder von verkrüppelten Kriegsopfern vor Augen.”

Franz Josef Jung wird einfädeln, Rheinmetall wird liefern – und tausende unschuldige Menschen werden sterben. So funktioniert Kapitalismus.



Gute Bomben – Böse Bomben

Ein Kommentar zu den Luftangriffen auf dichtbesiedelte Gebiete – mal durch die NATO (gut) und mal durch die Russen (böse).

“Es ist ein Kriegsverbrechen, dichtbesiedeltes Gebiet aus der Luft zu attackieren. Bei solchen Angriffen kommen schließlich unweigerlich viele Zivilisten zu Tode, darunter viele Kinder. So im Frühjahr 1999, als die NATO – unter Mitwirkung der Bundeswehr – Jugoslawien zerbombte. So auch Ende 2001, als den US-Angriffen auf Afghanistan neben zahlreichen Gotteskriegern mehr als tausend Zivilisten zum Opfer fielen. Und die Zahl der Menschen, die von März 2003 bis Juni 2006 den Luftangriffen der US-geführten Koalition der Willigen im Irak zum Opfer fielen, wurde in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift »The Lancet« auf annähernd 80.000 geschätzt.”

Ich verstehe übrigens die aktuelle Aufregung nicht, dass die Bundeswehr in die Ermordung von Zivilisten beteiligt ist. Als ob das eine neue Erkenntnis sein soll Wofür schickt man denn bitte das Militär in Auslandskriege, wenn nicht für derartige Massaker? Das Märchen von den Mädchenschulen und Brunnenbohren flog der Bundesregierung doch schon vor rund zehn Jahren um die Ohren, als Oberst Klein über 100 Zivilisten ermordete und anschliessend zum General befördert (!) wurde. Und wer jetzt auch noch Städte bombardiert, der wird stets zu 90 Prozent unschuldige Menschen ermorden.

Fassen wir also zusammen: Das Abschlachten von Zivilisten ist von CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE gewollt. Denn wer die Bombardierungen von Städten nicht nur duldet, sondern sogar deckt und zustimmt, der WILL unschuldige Tote sehen.

Und absolut bezeichnend ist es auch, dass die Bundesregierung nicht etwa wegen den Bundeswehr- und NATO-Massakern entsetzt ist, sondern sich nur darüber empört, dass dieses Blutbad an die Öffentlichkeit gelangte.

Dazu passt:

Gabriel (SPD) fordert weniger Mitspracherecht des Bundestags bei Auslandseinsätzen

Die SPD ist genervt davon, dass DIE LINKE ständig deren Zustimmung für Auslandskriege anprangert. Umso besser wäre es doch, wenn diese Zustimmung vollautomatisch durchgeführt werden – etwa auf Befehl der UN oder der NATO, so dass man nur noch für die Organisation zuständig ist und achselzuckend die Hände in die Höhe hält: “Können wir nichts gegen machen, wurde so befohlen.”

“Auslandseinsätze dürfen beispielsweise nicht am Einspruch des deutschen Bundestags scheitern, nur weil es vielleicht kurz vor einer Wahl ist”, zitiert die Frankfurter Rundschau den SPD-Aussenminister. Aber hey, diese Sorge kann man Sigmar Gabriel nehmen. Angesichts der bildungspolitischen “Intelligenz” der Deutschen muss man “wegen einer Wahl” ganz bestimmt keine Sorgen haben



Koalition will Behördenversagen im Fall Amri unter den Teppich kehren

Wie schon beim mordenden Rechtsterror des NSU sind auch beim "Fall Amri" alle sogenannten "Sicherheitsbehörden" eilig dabei, belastende Dokumente zu unterschlagen. Es darf halt auf keinen Fall herauskommen, dass sämtlicher Terror von den Geheimdiensten unterstützt wurde, um schärfere Überwachungs- und Unterdrückungsgesetze durchsetzen zu können.

Im Klartext: Niemand hätte "wegen Amri" sterben müssen, wenn diese Toten nicht gewollt gewesen wären. Punkt.



Und zu guter Letzt:

Danke für die Pkw-Maut