Aufgelesen und kommentiert 2017-03-27

CDU fordert: Hartz IV-Empfänger zum Bundesfreiwilligendienst

“Hartz IV-Beziehern sollte zugemutet werden können, auch in Alten-, Pflegeheimen und Krankenhäusern zu arbeiten, um mögliche personelle Engpässe zu überbrücken”, meint der CDU-Politiker Carsten Linnemann. Sein Parteikollege Otto Wulff hält das für eine gute Maßnahme, einem möglichen Pflegenotstand vorzubeugen.”

Warum kein Arbeitsvertrag mit Festanstellung und ordentlichem Tariflohn, wenn eh schon "Pflegenotstand" herrscht? Ach ja richtig: Wenn man bei den Löhnen "spart", kann man mehr an die obersten 10 Prozent verteilen.

Seit über 20 Jahren äusserst erfolgreich übrigens:

Neuer Armutsbericht: Bundesregierung warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft

Realsatire. Denn nur als kleine Erinnerungsstütze: Seit Mauerfall waren an der Regierung:

– 20 Jahre CDU/CSU

– 15 Jahre SPD

Und genau die Zwei "warnen" jetzt vor ihrer eigenen Regierungsarbeit?

Dazu passt:

Andrea Nahles (SPD): “Eure Armut find ich krass”

"Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) stellte am Donnerstag Auszüge aus dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht vor. »Dieser Befund ist echt krass«, sagte sie. Das Versprechen »Arbeit lohnt sich, und Aufstieg ist für alle möglich« gelte nicht mehr. Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besäßen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens, die untere Hälfte nur ein Prozent. Großer Reichtum beruhe oft nicht auf eigener Leistung. So basiere bei zwei von drei Reichen das Vermögen auf Erbschaften oder Schenkungen. »Je weniger aber Reichtum mit eigener Leistung zu tun hat, um so mehr stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit.« Sprach die Ministerin und tat so, als ob sie kein Wässerchen trüben könne.

Zur Erinnerung: Die große Koalition hat eine Erbschaftssteuerreform zur Förderung der Superreichen beschlossen. Schätzungen des Deutschen Instituts der Wirtschaft zufolge werden dadurch jährlich sieben bis acht Milliarden Euro am Fiskus vorbeigeschleust – Geld, das für Soziales fehlt." Weiterlesen…



Deutsche Spitzenmanager: 14 Prozent Einkommenszuwachs in 2016

Und unsere sogenannten Gewerkschaften sind schon froh, wenn eine Zwei vor dem Komma steht. Oder die Gewerkschaften holen absichtlich nur eine Zwei vor dem Komma heraus, damit bei den notleidenden Topmanagern mehr übrig bleibt. Wenn ich unsere "modernen" Gewerkschafter so höre, denen "die Wettbewerbsfähigkeit" und "der deutsche Standort" wichtiger sind, als der Klassenkampf, wäre letzteres nicht auszuschliessen.



Freihandelsabkommen: Dann halt mit Japan

“Die EU-Kommission verhandelt mit den Japanern über das Freihandelsabkommen JEFTA und macht dabei exakt die gleichen alten Fehler wie beim TTIP-Abkommen oder bei CETA”, schreibt DIE ZEIT.

Was aber, wenn das gar kein "Fehler" ist, sondern Absicht?

Wie würde Journalismus aussehen, wenn man nur mal den gesunden Menschenverstand benutzt? Warum denn sonst, wenn nicht mit Absicht, würde man wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandeln? Warum sonst, wenn nicht mit Absicht, würde man extra nur für Konzernen eine Paralleljustiz einführen, damit diese gegen "zu menschliche" oder "zu umweltfreundliche" Gesetze klagen können? Und warum will die Politik darüber wohl keine breite gesamtgesellschaftliche Debatte anstossen, sondern hat bereits vier Jahre lang in Hinterzimmern getrickst und gemauschelt?

Aber schreibt ruhig weiter von "Fehlern", "Pannen" und "Versagen". Es ist "Journalismus" wie dieser, der die Zeitungen komplett unglaubwürdig macht.



Glyphosat-Hersteller Monsanto und die gekauften Wissenschaftler

Profite über Menschenleben.

Oder kurz gesagt: Kapitalismus.



Bundestag stimmt Pkw-Maut zu

Ergebnis: Wer bei der Maut sparen will, muss sich einfach nur einen neuen "Euro 6" SUV kaufen. Ich weiss zwar nicht, wie so ein "Euro 6" Auto weniger die Strasse schädigt und somit von der Maut befreit wird. Aber wenn wohlhabende Menschen mit dicker “Euro 6” Karre und Elektrozweitwagen entlastet werden, ist doch alles gut, oder? Laut Umfragen zur Bundestagswahl sehe ich jedenfalls eine ganz ganz grosse Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit der “Grossen Koalition”

Klar, die SPD stimmte "nur mit Bauchschmerzen" zu. Das ist aber völlig belanglos. Sie stimmte zu. Punkt.

Und was auch wieder einmal nicht von der Qualitätspresse thematisiert wird: Für die Maut wird ein flächendeckendes Kennzeichen-Scanning installiert. Jedes vorbeifahrende Auto wird erfasst und gespeichert, um gegenüber einer Datenbank abzuprüfen, ob die Maut bezahlt wurde. Und man muss sich auf die Technik verlassen, ob diese Erfassung anschliessend tatsächlich wieder gelöscht wird. Das wird nämlich nicht passieren, denn entsprechende Strafen bei Nichtlöschung sind nirgendwo im Gesetz vorgesehen.

Eine Vignette oder eine höhere Mineralölsteuer wäre natürlich genauso machbar. Aber damit kann man eben niemanden überwachen.

Und die beste Überwachungsmaschine ist immer noch die, die der Pöbel selber bezahlen muss.

Dazu passt:

CDU fordert Zugang der Polizei zu Maut-Daten

“Die “Berliner Zeitung” zitiert aus einem Positionspapier für das Bundestagswahlprogramm der CDU. Darin heißt es, zu Ermittlungs- und Fahndungszwecken müsse grundsätzlich auf die Daten zurückgegriffen werden können.”



Die PKW-Maut zerstört die Grundlage unseres Gemeinwesens

Nach ihrer tollen Enthüllung der geheimen Privatisierungs-Pläne bleibt die Berliner Zeitung dran am Thema und scheibt: “Die PKW-Maut ist nur das Mittel zum eigentlichen Zweck: die Privatisierung der Infrastruktur immer weiter voran zu treiben. Sie verkaufen, was ihnen nicht gehört zu einem Preis, der bewusst zu niedrig ist. Das ist das Geschäftsmodell. Es gibt Strippenzieher in Ministerien, denen die Kollegen der Beraterfirmen näher sind als wir. Firmen wie Arvato, PricewaterhouseCoopers, Freshfields, McKinsey tummeln sich hier und so manche deutsche Bank. Es ist ein so renditestarker Markt, weil er so sicher ist. Unaufhörlich fließen Steuergelder. Was diese grauen Herren anfassen, wird zu Finanzprodukten. Sie wissen, dass kein “Marktteilnehmer” als so solide gilt wie der Staat. Super Bonität. Doch der Marktteilnehmer sind wir. Das Gemeinwesen. Wer damit Geld verdienen will, zerstört dessen Grundlage, um sich zu bereichern.”

Toll-Collect und deren Lkw-Maut war der Fuss in der Tür, denn auch die Lkw-Maut fliesst grösstenteils in die Taschen der beteiligten Formen wie Telekom, Daimler und Komplizen. Und da man im Kapitalismus niemals genug raffen kann, kommt jetzt das ganz grosse Abkassieren für Versicherungen und Banken per Pkw-Maut gleich hinterher.

Aber hey: Mit Martin Schulz, dem grossen Heiland der SPD, wird bestimmt alles wieder gut



Hamburg: SPD verbietet Abschlusskundgebung gegen G20

Der Hamburger SPD-Senat versucht mit verwaltungstechnischen Tricks, die Abschlusskundgebung der Großdemonstration gegen den G20-Gipfel am 8. Juli in Hamburg zu verhindern. Wegen angeblicher Sanierungsmaßnahmen könne das Heiligengeistfeld an diesem Tag nicht zur Verfügung gestellt werden, heißt es in einem Schreiben der Hamburger Wirtschaftsbehörde. Für ein Schlager-Festival nur zwei Tage später auf demselben Areal sieht die Behörde allerdings kein Problem.



Thüringens Justizminister Lauinger (Grüne) will Gesetz gegen Hasskommentare noch vor Wahl

“Ob der Gesetzentwurf in jedem Punkt gut umgesetzt ist, darüber lässt sich fachlich streiten”, so der GRÜNE. “Aber nach der Bundestagswahl kommt das Gesetz dann vielleicht gar nicht mehr.” Die GRÜNEN würden zwar bei den Details noch Abstimmungsbedarf sehen, dennoch würden sie keine Blockadehaltung einnehmen, versicherte Lauinger.

Oder anders formuliert: Das Gesetz ist zwar grosser Bockmist, aber wir würden trotzdem zustimmen, um das Internet wieder sauber und frei von Regierungskritik zu bekommen.

Und irgendwann werden sie merken, dass in der schnelllebigen Welt des Internets eine Löschpflicht innerhalb von 24 Stunden gar nichts bringt, weil die Meldung dann schon raus ist – und folgerichtig eine staatliche Vorabprüfung von Internetkommentare fordern.

Wehret den Anfängen.



Studie enthüllt systematisches Staatsdoping

Wer kennt es nicht? Systematisches Staatsdoping: Verbrecherische Ärzte und Trainer, die das alles organisieren – skrupellose Pharmakonzerne, die es finanzieren – und der Staat, der das alles deckt. Nein, nicht in der DDR oder Russland, sondern in Westdeutschland



Landtagswahl im Saarland 2017

Aufgrund der Wahlbeteiligung von 69,7 Prozent ergibt sich folgendes Ergebnis:

30,0 Prozent Nichtwähler

28,4 Prozent CDU

20,6 Prozent SPD

9,0 Prozent LINKE

4,3 Prozent AfD

2,8 Prozent GRÜNE

2,3 Prozent FDP

Übrigens: Das Saarland repräsentiert rund 1,2 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung. Um daraus ein "Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl" abzuleiten, muss man schon Qualitätsjournalist sein. Mit Verstand hat das nämlich nichts zu tun. Das Einzige, was sich im Saarland wieder zeigen wird: Statt die CDU aus der Opposition heraus mit sozialdemokratischen Forderungen vor sich her zu treiben, wird sich die SPD der CDU komplett unterordnen, um weiterhin ein paar Pöstchen abzusichern.

Also dasselbe, was die SPD unter Martin Schulz durchziehen wird.



Bundestagswahl: CDU/CSU und SPD wollen Alterspräsidenten der AfD verhindern

Alterspräsident des Bundestags wurde bislang immer der älteste Abgeordnete, der (salopp gesagt) dann die Auftaktrede halten darf – ansonsten aber keinerlei Befugnisse hat. Er tritt automatisch zurück, wenn die Bundesregierung zustande gekommen ist. Und erinnert sich noch einer an die vorherigen Alterspräsidenten? An Heinz Riesenhuber, der dieses Amt zuletzt sogar zweimal antrat? Selbst politisch interessierten Menschen dürfte dieser Name kaum bekannt sein. Eben weil es absolut unwichtig ist.

Bei Stefan Heym hatten CDU/CSU und FDP noch ein riesiges Gehampel veranstaltet, weil er von der damaligen PDS kam und die Eröffnungsrede hielt. Eine auch heute noch sehr gute Rede übrigens. Aber war da sonst noch etwas? Und sollte das bei einer Eröffnungsrede durch einen AfD-Politiker anders sein?



Minderjährige Flüchtlinge: Verschwunden in Deutschland

Missbraucht für den Strassenstrich, als Drogendealer und Kuriere. Die ARD berichtet: “Dabei sind gerade die Minderjährigen, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, eine besonders verletzliche Gruppe. Immerhin 8000 sind verschwunden, von ihnen haben die Behörden jede Spur verloren. Das bayerische Landeskriminalamt räumt ein, dass gar nicht aktiv nach ihnen gesucht werde. Die Menge an Vermisstenmeldungen habe die Behörden schlichtweg überfordert.”

Und das ist keine Panne, sondern Absicht, dass man Behörden kaputtspart. Anschliessend kann man herrlich gegen "die kriminellen Ausländer" hetzen und neue Überwachungs- und Polizeistaatgesetze durchsetzen, mit denen man ganz hervorragend von der Schere zwischen Arm und Reich ablenken kann.



Bundesregierung trägt Mitverantwortung für Tote im Mittelmeer

“Das neuerliche Unglück im Mittelmeer macht mich wütend – wütend vor allem auf Regierungen, denen Abschottung wichtiger ist als Menschenleben. Die Krokodilstränen der Bundesregierung ändern daran nichts. Gerade die Bundesregierung mit ihrer treibenden Rolle in der Abschottungspolitik trägt eine Mitverantwortung für diese Toten, denn dieses Unglück vor der Küste Libyens wäre vermeidbar gewesen. Die EU setzt darauf, die libyschen Seegrenzen dichtzumachen und zwingt die Flüchtlinge dadurch, sich der Hilfsdienste skrupelloser Schleuser zu bedienen. Es müssen endlich legale, sichere Wege nach Europa geschaffen werden, um das Sterben zu beenden.”