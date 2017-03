Aufgelesen und kommentiert 2017-03-23

Ex-BA-Vorstand Heinrich Alt: "Reformiert Hartz-IV"

Ex-BA-Vorstand Heinrich Alt: “Reformiert Hartz-IV”

Natürlich hält der SPD-Mann Heinrich Alt weiterhin am Hartz4-Gesetz fest, obwohl er seitensweise all die Probleme beschreibt, die selbst er als ehemaliger BA-Chef nicht mehr weglügen kann.

Zu "reformieren" gibt es aber NICHTS am Hartz-Gesetz. Denn jeder, der weiter als 3 Millimeter denken kann, weiss, dass diese (politisch gewollte) Menschenverachtung abgeschafft und gegen eine armutsfeste Mindestteilhabe am gesellschaftlichen Leben ersetzt werden muss. Schliesslich gibt es schon seit über 20 Jahren nicht genügend existenzsichernde Arbeitsstellen für alle.

Jeder, der seine Kinder beim Spiel ”Reise nach Jerusalem” auch noch zusätzlich mit dem Knüppel verprügelt und gleichzeitig "schneller laufen" brüllt, würde zurecht selber Prügel einstecken. CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE hingegen, die haargenau wissen, dass es nicht genug existenzsichernde Arbeit für alle gibt, werden als "mutige Reformer" und "Politik der Mitte" gelobt, wenn sie den Menschen ohne Erwerbseinkommen auch noch das verfassungswidrig kleingerechnete Existenzminimum "auf Null" sanktionieren lassen.

Da kann man mal sehen, wie kaputt diese Gesellschaft schon geworden ist.



Die Mittelschicht schrumpft, die Politik schaut zu

Überraschend neutraler Bericht von DIE ZEIT, den man schon fast als Journalismus bezeichnen kann. Wenn man jetzt noch korrigieren würde, dass die Politik nicht etwa "tatenlos zuschaut", sondern ganz gezielt ALLE grundlegenden "Reformen" absichtlich so durchgesetzt hat, dass genau dieses Ergebnis (der Absturz aller zugunsten der obersten 10 Prozent) zustande kommt, dann könnte man sich mit einem Zeitungsabo tatsächlich mal auseinandersetzen.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter weiter Weg.

Rentenerhöhung darf nicht über den Verfall des Rentenniveaus hinwegtäuschen

Durch die Absenkung des Rentenniveaus von 53 auf (aktuell) 48 Prozent wurde den Rentnern durchschnittlich 120 Euro netto (!) geklaut. Wenn es jetzt eine Erhöhung um 23 Euro (West) bzw. 41 Euro (Ost) gibt – ist das dann überhaupt eine Erhöhung?

Unsere Massenmedien behaupten ganz klar “Ja”. Über die vorher durchgeführte Rentensenkung hingegen berichtet niemand.

Da kann man mal sehen, wie gut wir von unserer seriösen Qualitätspresse aufgeklärt werden.



SPD: Bemühen um soziales Image ohne Agenda 2010 in Frage zu stellen

Eine ganz gute Zusammenfassung all der Sachen, die ich auch schon seit mehreren Wochen über das soziale Geheuchel des Multimillionärs Martin Schulz und seiner SPD geschrieben habe.



Gysi sieht mit Schulz neue Chancen für Rot-Rot-Grün im Bund

Klar, wenn DIE LINKE auch jedem Auslandskrieg zustimmt, nichts gegen Hartz4 und Sanktionen unternimmt, die Rentenabsenkung mitträgt, keine solidarische Bürgerversicherung mehr fordert, sowie für CETA, TTIP und JAFTA brav ihre Patschpfoten hebt, dann steht Rot-Rot-Grün sicherlich nichts im Wege – ausser vielleicht noch die Menschen. Aber gegen die haben CDU/CSU und SPD ja schon die passenden Polizeigesetze vorbereitet

Es wird langsam Zeit, dass Gysi sich zurückzieht und den jüngeren Leuten in seiner Partei den Vortritt überlässt.



Geheime Dokumente zur Maut: Deutsche Autofahrer müssen kräftig zahlen

Es handelt sich übrigens nicht um Dokumente von linken Ökovereinen, sondern um offizielle Papiere der Bundesregierung. Die Berliner Zeitung schreibt: "Es sind interne Dokumente im Verkehrsministerium, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Am Reißbrett von privaten Beratern konzipiert, um die Autobahnen in Deutschland zu privatisieren und komplexe Finanzprodukte für Banken und Versicherungskonzerne zu schaffen. Und um einen Schattenhaushalt zu entwickeln, der jenseits aller parlamentarischen Kontrolle mit privatem Geld gefüttert wird.

Drei Jahre lang wurden diese mit Hilfe privater Beraterfirmen entwickelt, im Kanzleramt mit den Ministerpräsidenten auf Chefebene ausgekungelt und in einem komplexen Gesetzespaket verschnürt. Was verschwiegen wird: Die deutschen Autofahrer werden für die Benutzung ihrer Autobahnen zahlen müssen. Nicht lediglich für den Erhalt und Ausbau der Strecken. Sie bedienen mit der Maut auch die Renditeerwartungen von Konzernen.

Das Papier ist deswegen brisant, weil Sigmar Gabriel die Idee der Infrastrukturgesellschaft einst als SPD-Vorsitzender erst aufbrachte. Zudem war es Gabriel, der eine Kommission berief, die unter Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, den Vorschlag zur Infrastrukturgesellschaft aus dem Hut zauberte. Mächtige Verbündete sind Finanzminister Schäuble (CDU) und Verkehrsminister Dobrindt (CSU)."

Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!

Und MIT DENEN will Gysi regieren? Ernsthaft?



Mögliche Abgasmanipulation: Daimler gerät ins Visier der Staatsanwälte

Die Liste wird immer länger und inzwischen ist es wohl einfacher, die wenigen Automobilfirmen zu loben, die NICHT beschissen und betrogen haben

Die FAZ schreibt: “Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit möglichen Abgas-Manipulationen bei Mercedes-Dieselautos aufgenommen.” Und wie wir alle wissen, sind in Deutschland die Staatsanwälte an die Anweisungen der Regierung gebunden. Man darf gespannt sein, wann die von den Automobilkonzernen geschmierte GRÜNE Landesregierung eingreift und die Ermittlungen einstellen lässt.



Atommüll: Bundesregierung billigt Endlager-Gesetz

Endlager, haha, lustiger Name. Genauso gut könnte die Bundesregierung ein Gesetz gegen Regenwetter durchwinken. Ist genauso realistisch wie ein Endlager.

Wenn man das Wohl der Bevölkerung im Blick hätte, würde man den Atommüll weiterhin oberirdisch lagern, alle 10 Jahre in neue Behälter (Castor?) umfüllen und hätte somit die volle Kontrolle über mögliche Rost- und Leckstellen – und kann jederzeit eingreifen, statt erst alles auszubuddeln.

Aber genau darum geht es gar nicht. Man will den Strahlenmüll verschachern und vergessen. So wie das bei der Asse ja auch mal vorgesehen war. Hat dann nicht einmal 15 Jahre gedauert, bis das Erdloch abzusaufen drohte. Aber jetzt will die Politik "ernsthaft" ein Endlager für mehrere Millionen Jahre suchen? Seit wie vielen Jahren kann die Menschheit schreiben? Seit 5.000 Jahren vielleicht? Was ist von diesen Schriften noch übrig? Beziehungsweise wer kann diese uralten Sprachen heute noch lesen? Aber dann ein Endlager finden, welches mehrere Millionen Jahre übersteht?

Das einzig sichere Lager wäre eines oberhalb der Erde, strengstens bewacht und kontrolliert, sowie mit stets erneuerbaren Behältern. Das ist natürlich nicht billig, aber es gibt genügend Millionäre und Milliardäre in Deutschland, die man dafür besteuern könnte.



Intelligente Straßenlampen für die smarte Stadt

Alle miteinander vernetzt, jede funkt mit WLAN, alle hängen am Internet und können nach Belieben von Hackern übernommen werden

“Es gibt 60 Millionen Straßenlaternen in Deutschland, davon 75 Prozent älter als 25 Jahre”, berichtet Heise-Online. Total schrecklich, oder? Wie konnten die nur so lange halten? Spätestens alle zehn Jahre muss alles neu, damit "die Wirtschaft" und der Kapitalismus am Leben gehalten werden kann. Und genau das garantieren solche "smarten Lampen" sicherlich. Denn 25 Jahre lang werden die niemals durchhalten. Erinnert sich noch jemand an Windows 98? Ist noch nicht einmal 20 Jahre alt und es gibt schon seit vielen vielen Jahren keinerlei Updates mehr dafür.

“An der Entwicklung des Referenzmodells beteiligten sich auch namhafte Unternehmen wie Continental, SAP, die Deutsche Telekom, EnBW und Microsoft”, berichtet Heise-Online dann auch noch – was sicherlich als Drohung verstanden werden soll. Denn SAP, T-Systems und Microsoft stehen ja nun wahrlich nicht für Produkte, die sich noch nach zehn Jahren pannenfrei bedienen lassen

Aber hey: Wenn die "smarten Laternen" wenigstens mit Videoüberwachung bestückt werden, könnten sich unsere schwarzrotgelbgrünblauen Überwachungsparteien sicherlich dafür interessieren Einziges Problem: Die meisten Gemeinden sind heute schon derart pleite, dass sie ihre Laternen ab Mitternacht abschalten müssen, um an Stromkosten und Verschleiss zu sparen.

Zumindest diesbezüglich ist der politische Steuersenkungs- und "Spar"-Sadismus mal von Vorteil



Rechtsextreme Terroristen der “Gruppe Freital” vor Gericht

Und wie schon bei der NSU-Truppe um Zschäpe herum zeigt sich: Auch bei der mörderischen und brandschatzenden "Gruppe Freital" stecken unsere sogenannten "Sicherheitsbehörden" und die Justiz erneut mittendrin.

Zitat: "Die Aktivitäten der Gruppe begannen im März 2015 im Zuge rechter Proteste und Angriffe auf ein Flüchtlingsheim in Freital. Was die Angeklagten in die Tat umsetzten, wurde vorbereitet durch die jahrelange Politik der CDU. Als im Juni die Wahl des neuen Freitaler Oberbürgermeisters anstand, hatte der CDU-Kandidat und spätere Sieger Uwe Rumberg keine Scheu, in die rechte Hetze einzustimmen und gegen "Glücksritter, die nach Deutschland kommen, um auf Kosten der Gemeinschaft ein sorgloses Leben ohne Gegenleistung zu führen", zu wettern. Als der sozialpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Alexander Krauß forderte, Flüchtlinge ohne Papiere ins Gefängnis zu stecken, wurde er darin vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Frank Kupfer unterstützt. Nur wenig später griffen Rechte auf einer Bürgerversammlung Unterstützer der Flüchtlinge verbal und körperlich an. Der anwesende sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) und Sicherheitsleute schauten wort- und tatenlos zu.

In der Zwischenzeit hatte sich der Kern der Gruppe im Rahmen einer selbsternannten "Bürgerwehr FTL/360" gegründet. Die selbsternannte "Bürgerwehr" agierte nicht nur in Freital, sondern auch in Dresden und Umgebung. Und obwohl bereits die ersten Angriffe gegen das Heim in Freital und Drohungen gegen örtliche Flüchtlingshelfer stattfanden, verkündete die Regierung auf eine Anfrage im Landtag: "Dem Verfassungsschutz Sachsen liegen keine Erkenntnisse über tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen einer Bürgerwehr vor." Dabei hätte schon ein Blick auf die Facebook-Seite dieser Gruppe hätte gereicht, um deren "Bestrebungen" zu erkennen.

Auch die beiden mutmaßlichen Köpfe der Gruppe waren keine Unbekannten. Patrick F. war als Anhänger der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung "Faust des Ostens" polizeilich bekannt. Der Ex-Hamburger Timo S. war beim dortigen Verfassungsschutz bereits seit 2009 als Neonazi-Aktivist aktenkundig. Dennoch konnte die Gruppe um diese beiden Rechtsradikalen, unbehelligt von der Polizei, schalten und walten. Von Drohanrufen und -briefen verängstige Helfer erhielten auf der Polizeistelle in Freital hingegen nur die Antwort: "Wenn jeder Bürger, der sich bedroht fühlt, zu uns kommen würde, könnten wir unsere Arbeit nicht mehr machen."

Später wurde bekannt, dass die Polizei nicht so ahnungslos war, wie sie glauben machen möchte. Timo S. sagte bereits im Verhör im November 2015 aus, dass sein Kompagnon Patrick F. von einem Bereitschaftspolizisten Informationen erhalten habe. Im August 2015 hatte Timo S. auf seiner Facebook-Seite "alle, die in Heidenau, Freital oder in der Zeltstadt dabei waren", vor angeblich bevorstehenden Hausdurchsuchungen gewarnt. Ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Polizisten, der mindestens gegen Dienstgeheimnisse verstoßen, wenn nicht sogar Beihilfe, geleistet hatte, leitete die Staatsanwaltschaft nicht ein.

Am Dienstag ist nun ein Polizeibeamter des Operativen Abwehrzentrums vor dem Oberlandesgericht Dresden als Zeuge vernommen worden. Die an ihn gerichtete Frage, ob ein V-Mann des Verfassungsschutzes in den Ermittlungen eine Rolle gespielt habe, wies das Gericht als unzulässig zurück. Der Beamte habe keine entsprechende Aussagegenehmigung. Auch über interne Dienstberatungen dürfe er keine Angaben machen. Polizeitaktische Fragen seien nicht Gegenstand der Beweisaufnahme."

RECHTSstaat Deutschland, politisch gewollt und juristisch gedeckt.

Dazu passt auch:

Neonazi-Netzwerk “Blood and Honour” aktiv trotz Verbot

Der Bayerische Rundfunk berichtet: “Blood and Honour” gilt als die weltweit bekannteste Neonazi-Organisation. In Deutschland ist das Netzwerk seit dem Jahr 2000 verboten. Doch zusammen mit der Terrorgruppe “Combat 18″ sind die Rechtsextremen in Bayern längst wieder aktiv. Unbehelligt, wie das Landesamt für Verfassungsschutz bestätigt.”

Gibt es noch offene Fragen, ob Rassismus und Rechtsextremismus von der Regierung gewollt ist?



Wer Waffen verkauft, wird Flüchtlinge ernten

"Wie Ende November 2016 bekannt wurde, hat der sogenannte "Bundessicherheitsrat" erneut Rüstungsexporte in Krisengebiete in Milliardenhöhe genehmigt, darunter 41.000 Zünder für Artilleriemunition an Saudi-Arabien – Nachschub für den Krieg gegen Jemen. Die westlichen Waffenlieferungen befeuern unmittelbar die bewaffneten Konflikte in der Region, die sich ab 2011 massiv ausbreiteten, besonders die Kriege in Syrien und im Jemen. In beiden Ländern waren die im Zuge des sogenannten "arabischen Frühlings" einsetzenden Unruhen in bewaffnete Aufstände und schließlich in von außen geschürte Bürgerkriege umgeschlagen. Dem SIPRI-Report zufolge werden dabei überwiegend Waffen aus dem Westen eingesetzt.

Wie ein im Juli 2016 veröffentlichter Bericht des Recherchenetzwerks Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) bestätigte, wurden große Mengen der an Saudi-Arabien, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar gelieferten Waffen auch an die radikalen islamistischen Milizen weitergereicht, die in Syrien mit Unterstützung von NATO-Staaten gegen die regierungsloyalen Kräfte kämpfen. Ein guter Teil davon gelangte schließlich auch in die Hände der stärksten dieser Milizen, dem »Islamischen Staat« (IS), und dem Al-Kaida-Ableger »Al Nusra Front«, der sich jetzt »Dschabhat Fatah asch-Scham« nennt.

"Als im Laufe der letzten beiden Jahre Tausende Tonnen Waffen in den Süden flogen", so die BIRN-Autoren, "flohen zeitgleich Hunderttausende Flüchtlinge in den Norden, vor einem Konflikt, der mehr als 400.000 Menschen tötete. Doch während Balkan- und EU-Staaten die Flüchtlingsroute dicht machten, blieb die Milliarden-Euro-Pipeline, über die Waffen per Flugzeug und Schiff in den Nahen Osten transportiert werden, weiterhin offen – und sehr lukrativ."

Profite statt Menschenleben. Oder kurz gesagt: Kapitalismus.



Eine Million Tote durch verschmutztes Trinkwasser

Ein weiteres Thema, weswegen Menschen zu Flüchtlingen werden.

Aber für die ARD ist das sogar ein Grund zum Feiern, denn (Zitat): Für Anleger bietet das “blaue Gold” Chancen auf sprudelnde Renditen. Und weiter im Text: “1,2 Milliarden Menschen leben in Gebieten mit teilweise extremer Wasserknappheit. Und in den nächsten Jahren könnte der flüssige Rohstoff noch knapper werden. Schon 2025 könnte die halbe Welt unter Wassermangel leiden, prognostiziert der Weltverband der Metereologen seit einiger Zeit. Um diesem immer größeren werdenden Bedarf gerecht zu werden, sind Milliarden-Investitionen in die Wasserwirtschaft nötig. Anleger können von der Nachfrage nach dem knappen Gut profitieren, indem sie in Aktien einzelner Wassertechnik-Unternehmen investieren. So erwirtschaftete der “KBC Eco Fund Water” eine Jahresrendite von rund 22 Prozent. Der mit vier Milliarden Euro weltgrößte Wasserfonds “Pictet Water P” schaffte eine Performance von rund 18 Prozent. Der Kurs des US-Konzerns “Xylem” ist seit einem Jahr sogar um gut 30 Prozent gestiegen.”

Ich wiederhole: Profite statt Menschenleben. Oder kurz gesagt: Kapitalismus.

Übrigens: Die Öffentlich-Rechten haben schon mehrere solcher Kapitalisten-Dauerwerbesendungen aus den Boden gestampft, die komplett einseitig berichten und alles dem Profit unterordnen. Eine dieser öffentlich-rechten Sendungen heisst sogar “Profit” und zu Wort kommen stets staats- oder wirtschaftsnahe "Experten".

Aber hey: Genau für diese einseitige Propaganda latzen wir doch alle gerne Rundfunkbeiträge in Milliardenhöhe



US-Bomben töten Flüchtlinge

“Vor der am heutigen Donnerstag in Genf beginnenden neuen Runde der Syrien-Friedensgespräche sind bei einem Luftangriff auf ein von Flüchtlingen bewohntes Schulgebäude im Norden des Landes offenbar mindestens 33 Menschen getötet worden. Erst Ende vergangener Woche waren bei einem Luftangriff auf eine Moschee in dem von Rebellen kontrollierten Ort Al-Dschinnah im Norden Syriens mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Auch dafür waren die USA verantwortlich gemacht worden.”

CDU/CSU, SPD, GRÜNE und AfD werden sich freuen, denn die Bekämpfung von Flüchtlingen ist ja auch ihr politisches Ziel.



Und zu guter Letzt:

Rüstungswahnsinn: Irrer Kriegstreiber Putin erhöht Militärausgaben um minus 7 Prozent!

Der Postillon übertrifft sich immer wieder selber

Und für die, die es schon kannten:

Terror-Liveticker aus London