Aufgelesen und kommentiert 2017-03-22

Butterwegge über Armut trotz Mehrfachjobs

Für regelmässige Leser nicht viel Neues, aber dennoch ein lesenswerter Rundumblick.

“Wir leben in einer Welt, wo diejenigen, die 100.000 Euro im Monat kassieren, jenen, die nur 1.800 Euro verdienen, einreden, dass alles so schlecht ist wegen jener, die 535 Euro im Monat bekommen. Und das funktioniert.” (Felix Lobo, französischer Humorist)



BMW-Gewinnausschüttung: Die zwei reichsten Deutschen werden noch reicher

Über eine Milliarde Euro bekommen die Quandts und Klattens in diesem Jahr nochmal zu ihren bereits gerafften Milliardenvermögen obendrauf. “Mit der kommenden Milliarde aus der BMW-Gewinnausschüttung dürfte sich das Vermögen der Quandts auf nunmehr rund 32 Milliarden Euro belaufen.”[/I]

Kleines Rechenbeispiel: Wenn man eine Milliarde Euro im Jahr los werden will, nur um nicht NOCH reicher zu werden, müsste man jeden Tag (!) rund 300.000 Euro verprassen. Ja, verprassen! Denn wenn man sich dafür z.B. ein Haus kauft, hat man ja immer noch den Gegenwert des Hauses. Das Geld wurde dann zwar ausgegeben, aber nicht vernichtet, denn das Haus hat ja nach wie vor einen Wert.

Man müsste also jeden Tag 300.000 Euro verprassen, nur um nicht NOCH reicher zu werden. Ab wann genau spricht man von Obszönität? Oder von krankhafter Habgier? Schliesslich könnte diese eine Milliarde, die bei BMW herausgezogen wurde, ja auch für z.B. die anständige Bezahlung der BMW-Leiharbeitssklaven verwendet werden.

Aber hey: Bald kommt ja der SPD-Kanzler Schulz. Dann wird es endlich wieder gerecht zugehen in Deutschland.



Null Steuern trotz Milliardenumsatz: Neue Vorwürfe gegen Apple

Typisches Steuer-Dumping, welches von Schäuble, Juncker, Schulz und Komplizen explizit gewollt ist. So kommt es, dass unsere Mehrwertsteuer erhöht, die "kalte Progression" nicht abgeschafft und stetig neue Gebühren erfunden werden, während Milliardenvermögen steuerfrei eingesackt oder vererbt werden können.

Und das Beste: Weit über 80 Prozent der Wähler finden das alles so genial, dass sie schon im September erneut ihre CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNEN ankreuzen werden. Damit sie für das Raffen der Reichen weiter zur Kasse gebeten werden.

Was das über die bildungspolitische Intelligenz der Bevölkerung aussagt, überlasse ich euch.



Über 80.000 Euro Schmiergeld für die CDU

Damit holt die CDU allmählich auf. Allein 2017 flossen bereits:

– Rund 300.000 Euro Schmiergeld an die CDU

– Und 550.000 Euro Schmiergeld an die FDP

Nur in diesem Jahr. Also von Januar bis März, der ja noch nicht zuende ist.

Die beste Demokratie, die man sich kaufen kann.



JAFTA-Vertrag geleakt: EU verhandelt TTIP-Zwilling mit Japan

"Heute geleakte Verhandlungsdokumente geben erstmals Einblick in das seit 2013 völlig geheim (!) verhandelte Handels-und Investitionsabkommen zwischen der EU und Japan (hier JEFTA). Die Dokumente zeigen, dass es sich dabei in weiten Teilen um einen TTIP-Zwilling handelt.

Wie bei TTIP geplant und in CETA festgeschrieben, sollen auch mit JEFTA Konzerne abseits des demokratischen Rechtsstaates auf Entschädigung klagen können, wenn sie ihre Profitmöglichkeiten durch neue Gesetze im öffentlichen Interesse geschmälert sehen. Zweck der Sonderklagerechte ist es, Konzernen die Möglichkeit zu geben, sich gegen demokratische Regulierungen abzuschotten. Die Klagerechte sind daher nichts anderes als Protektionismus für Konzernprofite.

Wie TTIP und CETA beinhaltet auch das EU-Japan-Abkommen die Regelung, dass jedes neue Gesetz vorab (!) zu überprüfen ist, ob es den Handel (also die Profite) beschränken könnte. Dazu wird ein Gremium (Regulatory Cooperation Committee, RCC) gegründet, über das Konzernvertreter (!) vorab über geplante Regulierungen informiert werden und ihre Meinung dazu abgeben können. Japanische und europäische Konzernlobbys bekommen somit direkten Einfluss auf geplante EU-Gesetze – und das noch bevor, diese überhaupt den Regierungen oder dem EU-Parlament vorgelegt werden. Ziel ist, dass Konzerne eine Barriere gegen besseren Verbraucherschutz und gemeinwohlorientierte Gesetze zu errichten." Weiterlesen…

Fassen wir zusammen: Alles zugunsten der Konzerne und ihren steinreichen Chefs und/oder Mehrheitseignern.

Und was schreibt unsere Systempresse zu all diesen Skandalen?

So stark könnte Deutschland von einem Japan-Abkommen profitieren

Der SPIEGEL mal wieder voll auf Propagandakurs zugunsten der obersten 10 Prozent. Denn wenn Umweltschutz, Verbraucherschutz und Sozialgesetze vorab von den obersten 10 Prozent überprüft werden, ob diese nicht ihren Profit schmälern, dann weiss man ganz genau, wer mit "Deutschland" gemeint ist, das ja "so stark profitieren" wird.

Kleiner Tipp: Der normale SPIEGEL-Leser gehört NICHT dazu



Anwälteverein RAV: Sondergesetz für Polizeibeamte ungeeignet und verfassungswidrig

“Wenn der Staat den Schutz seiner Beamten höher stellt als den der Bürger, wird das Grundgesetz auf den Kopf gestellt”, so der RAV-Vorsitzende Dr. Peer Stolle. Mit der geplanten Norm würde ein folgenloser Schubser gegen einen Polizisten härter bestraft, als ein gezielter Faustschlag gegen einen Menschen ohne Uniform – auch wenn dieser Verletzungen davonträgt. Zudem zeigen die Fallzahlen der PKS darauf hin, dass es eine “ständige” oder gar “dramatische” Zunahme von Gewalt gegen Polizeikräfte schlicht nicht gibt – ganz im Gegenteil. “Das Gesetz ist nicht erforderlich und sieht eine völlig unverhältnismäßige Strafandrohung auch für Bagatellhandlungen vor.”

Und mein kleines Fazit: Wenn man auch weiterhin seine "Spar"politik gegen die Bevölkerung durchziehen will, ohne dass sich ernsthafte Gegenwehr dagegen aufbaut, dann kann es nicht schaden, direkt mal die Polizei aufzurüsten. In guter deutscher Tradition marschiert die Polizei nämlich eher gegen die eigene Bevölkerung auf, als dass sie sich den Regierungsverbrechen der Herrschenden in den Weg stellt.

Darauf, und NUR DARAUF zielt dieses neue Polizeigesetz.



45 Jahre Radikalenerlass: Lehrer Klaus Lipps kämpft um seine Rehabilitation

Kann man sich bei Interesse ja mal durchlesen, wie Deutschland gegen Menschen vorgeht, die "zu sozial und mitmenschlich" sind. Insbesondere auch für Leute aus Baden-Württemberg interessant, da sie ja der Meinung sind, mit ihrer GRÜNEN Landesregierung hätten sie so etwas wie Fairness und Menschlichkeit an die Spitze gewählt

Dazu passt auch:

Auch Deutschland knastet Asylbewerber ein

"Während die geplante Auslesung der Handys von Asylsuchenden und die Ausweitung der Abschiebehaft bereits in ein paar Artikeln skandalisiert wurden, blieb ein Punkt bislang völlig unbeleuchtet: Der Gesetzentwurf sieht ebenfalls vor, die Bundesländer dazu zu ermächtigen, Asylsuchende »ohne Bleibeperspektive« in Erstaufnahmeeinrichtungen festzuhalten, statt sie, wie bislang üblich, nach spätestens sechs Monaten in eine Gemeinschaftsunterkunft zu verlegen oder ihnen die Möglichkeit der freien Wohnungssuche zu geben.

Die Menschen sollen in der Erstaufnahme bleiben, weil sie von dort aus leichter abgeschoben werden können. Und zwar alle »ohne Bleibeperspektive«. Das sind alle, deren Herkunftsländer als sicher erklärt wurden – und mehr. Eine »gute Bleibeperspektive« haben laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aktuell nur Menschen aus Syrien, dem Irak, Eritrea, Somalia und dem Iran. Alle anderen, die in Deutschland Asyl suchen, könnten von nun an bis zur Abschiebung in den Erstaufnahmeeinrichtungen festgehalten werden – oder auf unbegrenzte Zeit, wenn sie nicht abgeschoben werden können. Wenn eine asylsuchende Person keine Papiere besitzt, weil z.B. ihr Herkunftsland keinen Pass ausstellte, könnte sie nach dem neuen Gesetz dazu verpflichtet werden, dauerhaft in der Erstaufnahme zu leben. Auch ein Kind, das diese Person bekommt, müsste dann dort aufwachsen.

Nach Berichten von Mitarbeitern aus Erstaufnahmeeinrichtungen wird diese Regelung teils schon jetzt umgesetzt, obwohl das Gesetz noch nicht abgesegnet ist. Um die Dramatik der Reform zu begreifen, muss man sich die Bedingungen in diesen Unterkünften vor Augen führen: Erstaufnahmeeinrichtungen sind Provisorien, in denen Menschen ohne Intimsphäre auf engstem Raum zusammengepfercht leben müssen. So sehr sich die Standards von Unterkunft zu Unterkunft unterscheiden: Alle gleichen von der Ausstattung her Gefängnissen, was noch dadurch unterstrichen wird, dass alle Bewohner mit einer Chipkarte ihre Ein- und Ausgänge dokumentieren müssen.

Auszuhalten ist es für die Menschen in diesen Unterkünften, von denen nicht wenige unter Kriegstraumata oder anderen besondern psychischen Belastungen leiden, bislang überhaupt nur aufgrund der Perspektive, bald weiter verlegt zu werden, aufgrund der Hoffnung auf Schutz und ein Leben in Deutschland. Was wird es mit ihnen machen, wenn sie erfahren, dass sie dort – bis zu ihrer Abschiebung – nie wieder rauskommen?" Weiterlesen…

Unnötig zu erwähnen dass DIE GRÜNEN sicherlich wieder im Bundesrat zustimmen werden. Wegen ihrem linksgrünen Gutmenschentum



Bundesregierung goes AfD

"SPD-Chef Sigmar Gabriel klebte sich vor ein paar Monaten noch (im Namen der BILD) einen "Refugees welcome"-Button ans Revers und vermeldete, dass Deutschland nach einer Million Migranten in 2015 jedes Jahr weitere 500.000 spielend leicht verkraften könne. Deutschland sei "ein starkes und mitfühlendes Land", so Gabriel damals, habe eine "exzellente, wirtschaftlich gute Situation." Davon ist heute keine Rede mehr. Statt dessen eifern die Regierenden mit jeder weiteren Maßnahme der AfD hinterher und nähern sich mit jedem weiteren "sicheren Herkunftsland" und abgeschobenem Ausländer einer Rhetorik an, die noch vor wenigen Monaten allein den Rassisten vorbehalten war.

"In NRW werden Frauen wie Freiwild verfolgt", sagte beispielsweise Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) nach der Silvesternacht in Köln, während Julia Klöckner, die stellvertretende CDU-Vorsitzende, jetzt endlich ein "Zeichen an Flüchtlinge" verlangt, dass man nach Deutschland "nicht einfach so reingeschwappt kommt". Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry wäre für so einen menschenverachtenden Satz vor einem halben Jahr noch sehr zu Recht geteert und gefedert worden.

Heute ist der Rechtspopulismus, dank Angela Merkels Regierungspolitik, allgegenwärtiger Alltag – und die Differenz zur AfD kann nur noch sehr mühsam, zum Beispiel unter Hinweis auf das völkisch-rassistische Geraune des AfD-Rechtsextremen Björn Höcke, markiert werden."



Unsere Massenmedien jubeln Halleluja: Trump ist für die NATO

"Halleluja: Der große blonde Mann mit dem dicken Armee-Knüppel bekennt sich zur NATO! Ein Aufatmen geht durch den Medien-Dschungel. Unsere Frau aus der Uckermark hat bei ihrem ersten Treffen mit dem Mann aus Queens zwar nur beinahe dessen Hand geschüttelt. Aber das wird nachgeholt. Vor allem aber lobt Trump die Kanzlerin: Für den tollen deutschen Einsatz in Afghanistan und die 53 Soldaten, die dort bei ihrem Mordsauftrag gefallen wären. Ein ergebenes Lächeln umspielt den Mund der Merkel.

Doch die tapfere Frau hielt noch ein nettes Geschenk bereit. Ihre Partei-Freundin Ursula hatte für Donald ein Leckerli gebacken: "Ich bin aber auch der Meinung, dass wir innerhalb der NATO breiter diskutieren müssen – über das Thema zwei Prozent hinaus." Und deshalb schlug die von der Leyen vor, es solle auch ein "Aktivitätsindex" zum Tragen kommen, "beispielsweise durch Teilnahme an Einsätzen und Übungen oder durch Bereitstellen von Personal und Material". Ja, wo waren wir denn noch nicht mit unserer Export-Armee: Im Jemen? Da sind doch die saudischen Freunde des Immobilien-Fuzzi aus Washington so aktiv. Ob die zum Beispiel ein paar AWACS-Flugzeuge brauchen? Da muss sich doch was machen lassen, Donald, alter Dealer.

Ebenso brav verbreiten unsere frommen Medien, die Spitzen der deutschen Wirtschaft hätten Merkel nach Washington begleitet. Welch ein Unsinn. Merkel begleitet sie. Die wahren Herren der Macht wollen schon selbst dabei sein, wenn ihre Public-Relations-Tante mit dem neuen US-Politik-Verkäufer verhandelt. Joe Kaeser, der Siemens-Chef hätte bei der Gelegenheit gleich einen Abstecher nach Wilmington/Delaware machen können. In diesem Briefkasten-Örtchen spart der Siemens-Anteilseigner BlackRock mehr Steuern am Tag, als der Siemens-Arbeiter im Jahr als Lohn bekommt. Mit BMW saß auch die reichste deutsche Familie faktisch am Tisch. Die Quandt-Klattens machen ihre Fakten schon gern selbst." Weiterlesen…



Bundeswehrwerbung: “Mahnruf an alle jungen Menschen”

"Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 durch den Überfall auf Polen sollten für meine Geburtsstadt Duisburg Jahre des Luftterrors beginnen. Die Stadt, die eine der Stahlschmieden des Dritten Reichs war, musste von 1940 bis 1945 insgesamt 311 Luftangriffe hinnehmen. Die erste Fliegerbombe in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zertrümmerte eine Gaststätte mit ihren Gästen, darunter befand sich einer meiner Schulkameraden samt Familie. Ein Brandkanister, der in einem Tiefbunker durch die Decke drang und einer Frau schwere Verletzungen zufügte, verfehlte unsere Familie lediglich durch eine Mauer, die uns trennte. In einem Hochbunker, in dem wir Schutz suchten, durchschlug eine Sprengbombe die obere Etage und explodierte. Wir saßen nur eine Etage tiefer.

Durch die ständige Bombardierung des Ruhrgebiets und den daraus resultierenden "Führerbefehl" Adolf Hitlers, junge Menschen aus luftkriegsgefährdeten Gegenden zu evakuieren, wurde ich zum Leidwesen meiner Eltern nach Pommern und anschließend ins "Protektorat Böhmen und Mähren" in der ehemaligen Tschechoslowakei verschickt. Hier verbrachte ich, fernab vom Elternhaus, mit meinen Schulkameraden die Zeit nach dem Schulunterricht mit Geländespielen und sonstigen sportlichen Aktivitäten. Das Freund-Feind-Denken erlernten wir durch das Glorifizieren von Führer, Volk, Vaterland, siegreichen Schlachten und heldenhaftem Soldatentum im Gesangsunterricht sowie beim Marschieren durch die Ortschaft.

Doch mit dem Vorrücken der Roten Armee waren unsere Tage in der Tschechoslowakei gezählt. Am 20. April 1945, dem Geburtstag von Hitler, sollten wir dann alle mit dem Zug die Hauptstadt Prag verlassen. Doch kurz vor der geplanten Abfahrt mussten alle Schüler, die 14 Jahre und älter waren, den Zug wieder verlassen. Sie sollten Prag mit der Waffe gegen die übermächtigen Armeen der Sowjetunion verteidigen. Ich hatte Glück. Ich habe erst am 21. April Geburtstag, war also noch 13. Nur wenige Stunden haben mich von dem Schicksal getrennt, das meine Schulkameraden ereilte. Nur 17 von ihnen kamen mit ihrem Leben davon. Ich selbst kehrte nach Kriegsende ins zerbombte Duisburg zurück.

Umso erschütterter bin ich, dass das Werben der Bundeswehr an Universitäten und sogar Schulen massiv zunimmt. Eine neue Rekrutierungsoffensive der Bundeswehr, mit der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Militär massiv aufstocken und in den nächsten Jahren tausende neue Soldaten für die Armee rekrutieren will, kann nur eines bedeuten: junge Menschen sollen, wie in den beiden vergangenen Weltkriegen, wieder als Kanonenfutter für die geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen des deutschen Imperialismus verheizt werden.

In den Kriegen des letzten Jahrhunderts haben Millionen Eltern den Verlust ihrer Kinder erleiden müssen. Damit sich das nicht wiederholt, ist es dringend erforderlich, eine internationale Antikriegsbewegung aufzubauen."



Russland kürzt Militäretat um mehr als 25 Prozent

Russland kürzt (!) seinen Militäretat von 65 auf 48 Milliarden Dollar.

Die USA erhöhen um 54 (!) Milliarden Dollar auf rund 650 Milliarden Dollar.

Gemeint sind übrigens JÄHRLICHE (!) Militärausgaben.

Seht ihr, wie aggressiv "der böse Russe" die ganze Welt überrollt?

Ach ja, die Bundesregierung erhöht übrigens auch. Und zwar von 38 Milliarden auf dann 64 Milliarden JÄHRLICH. Haben CDU/CSU und SPD gerade erst ohne eine einzige Gegenstimme beschlossen. In unseren Qualitätsmedien wird diese Erhöhung übrigens immer verharmlost als "Zwei Prozent vom BIP". Aber zwei Prozent vom BIP (Bruttoinlandsprodukt) sind fast 20 Prozent aller insgesamt möglichen Staatsausgaben der Bundesregierung. Die Bundesminister verteilen ja nicht das Bruttoinlandsprodukt (= Gesamtwert aller Güter des Jahres, rund 3.000 Milliarden Euro), sondern nur ihre eingenommenen Steuern und Sozialbeiträge des Jahres (rund 300 Milliarden).

Mit anderen Worten: Nicht harmlose "zwei Prozent" werden für Krieg und Mord ausgegeben, sondern JEDER FÜNFTE EURO deiner Steuern und Sozialabgaben fliesst in Mordmaschinen und Auslandskriege. DAS wären die Zahlen, die in einer aufklärenden (!) Presse zu lesen wären.

Aber dann könnte der Pöbel ja plötzlich nachdenklich werden und eher friedensorientierte Parteien wählen, statt CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE



KenFM-Interview: Bernhard Trautvetter über die Zukunft des Krieges

Während es dieser Spezies nicht gelingt, den Überfluss an Grundnahrungsmitteln fair auf diesem Planeten zu verteilen, ist es überhaupt kein Problem, jederzeit und an jedem Ort Menschen mit teurem militärischen High-Tech-Gerät umzubringen. Finde den Fehler.



Und zu guter Letzt:

Huhu, Chefredakteur der “Welt am Sonntag”