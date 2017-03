Aufgelesen und kommentiert 2017-03-21

Arbeiten statt Ruhestand: Arme Rentner, reiches Land

Arbeiten statt Ruhestand: Arme Rentner, reiches Land

“Auch viele Menschen, die über 25 Jahre hinweg in die Rentenversicherung gezahlt haben, können nicht von ihrer Rente leben. Bis zu eine Million Ruheständler arbeiten in Mini- oder Teilzeitjobs, laut Informationen der Bundesagentur für Arbeit”, berichtet das Deutschlandradio. Und im Bericht ist dann auch noch ein netter Seitenhieb auf die kapitalgedeckte Altersvorsorge mit drin



Verantwortung und Empathie

“Wenn ich einem Ausländer, der noch nie mit Deutschen zu tun hatte, erklären müsste, was typisch deutsch ist, ich würde ihm sagen: typisch deutsch ist das völlige Fehlen von echter Empathie und das Phänomen, dass Deutsche niemals für etwas verantwortlich sind. Da sanktioniert eine Angestellte eines Jobcenter, das wie ein modernes KZ fungiert, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem kleinen Kind, weil es so Vorschrift ist. Da läuft die DB-Sicherheit durch den Bahnhof, wo ein Obdachloser sein Lager hat, und scheuchen ihn in die Kälte. Ohne das geringste Mitleid, ohne auch nur das geringste Verständnis seiner Lage. Sie haben Vorschriften. Sollte der Obdachlose draußen erfrieren, so haben sie sich nichts vorzuwerfen. Sie haben ihre Arbeit getan, sich nach den Vorschriften gerichtet.” Weiterlesen…



Zwei betrunkene BMW-Arbeiter legen Produktion lahm

Quizfrage: Wie viele Leute benötigt es für einen ordentlichen Klassenkampf? Wie wir sehen, reichen punktuell auch zwei Leute völlig aus “Weil sie völlig betrunken und bekifft waren, haben zwei Mitarbeiter des BMW-Werks in München für einen Stillstand der Produktion gesorgt. Der Schaden beläuft sich laut BMW auf einen mittleren fünfstelligen Betrag”, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Ein Satz, den “moderne” und auf Sozialpartnerschaft gebügelte Gewerkschafter überhaupt nicht mehr kennen.

Dazu passt:

Pilotengewerkschaft Cockpit kapituliert vor Lufthansa-Vorstand

Umgerechnet gibt es 1,14 Prozent Lohn"erhöhung" pro Jahr, gekürzte Betriebsrenten, späteres Renteneintrittsalter – und zusätzlich ein Streikverbot bis Mitte 2022. Denn so lange läuft der Tarifvertrag dann.

Zitat: “Die Kapitalseite und die Wirtschaftsmedien haben begeistert auf die Einigung reagiert. Die Lufthansa-Aktie erlebte einen Höhenflug an den Börsen. Ein typischer Kommentar auf “Börse online” lautete: “Für Lufthansa-Chef Carsten Spohr kommt die langersehnte Einigung mit den Piloten genau zur rechten Zeit. Die Gewinne bröckeln, die Treibstoffkosten steigen. Jetzt kann der Konzernchef immerhin die Gehälter der teuren Kapitäne senken.” Auch das Handelsblatt zeigte sich sehr zufrieden und bezeichnete die Vereinbarung als “positiven Effekt auf den Betriebsgewinn”. Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens lobte, mit der neuesten Vereinbarung habe Lufthansa “die Grundlage für eine neue Sozialpartnerschaft mit der Vereinigung Cockpit” geschaffen.”

Da lohnt es sich doch mal so richtig, dass man Gewerkschaftsbeiträge zahlt



Neuer Rekordwert: Für 2016 schütten Dax-Konzerne 31,7 Milliarden Euro aus

“Das sind neun Prozent mehr als für 2015”, jubelt die FAZ. Na kein Wunder, wenn die sogenannten Gewerkschaften keinerlei nennenswerten Lohnerhöhungen fordern. Da müssen die Gewinne eben an diejenigen verteilt werden, die keine einzige Minute im Betrieb gearbeitet haben, sondern einzig und allein ihre Vermögen "für sich arbeiten lassen".



Martin Schulz – Kandidat der Konzerne

30.000 Unterschriften hatte SPD-Politikerin Gerlinde Schermer innerhalb ihrer SPD gesammelt, um die Autobahnprivatisierung zu verhindern. Auf der Krönungszeremonie von Martin Schulz wischte man sich mit diesen 30.000 Papieren aber nur lachend den Arsch ab. Unterschreiben wollte von der SPD-Parteispitze niemand diese Aktion.

“Gerlinde Schermer stellte entsprechend die Frage: »Warum geht die SPD stillschweigend darüber hinweg, dass die Vorsitzenden aller Mitgliedsgewerkschaften des DGB im März den Aufruf gegen die Privatisierung der Autobahnen unterschrieben haben?« Ja, warum eigentlich? Weil man die Sache vor der Wahl unbedingt eintüten will, weil ein neoliberales Projekt dieser Tragweite, mit all den dafür nötigen Grundgesetzänderungen, nur eine große Koalition mit ihrer parlamentarischen Übermacht im Bundestag ins Werk setzen kann? Dazu passt: Am Rande des Sonderparteitags gab es am Sonntag ein Treffen des SPD-Parteivorstands, bei dem Fraktionschef Thomas Oppermann seine Mitstreiter noch einmal darauf einschwor, das Vorhaben bis zum Urnengang im Herbst durchzubringen.”

Dazu passt auch:

SPD macht Weg für Pkw-Maut endgültig frei

Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!

Und Lacher am Rande (Zitat): “Wir haben die Pkw-Maut im Koalitionsvertrag vereinbart, weil sie das einzige inhaltlich bedeutende Vorhaben der CSU war”, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Sören Bartol. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, dass die Pkw-Maut europarechtskonform sein muss und für keinen deutschen Autofahrer Mehrkosten entstehen dürfen. “Beide Bedingungen des Koalitionsvertrags sind nun offensichtlich erfüllt.” Weil seine Partei vertragstreu sei, gehe er davon aus, dass sie dem Gesetz im Bundestag mehrheitlich zustimmen werde.”

Joah und wenn Schäuble dann (mal wieder) die Steuern zugunsten der Reichen zu stark gesenkt hat, entsteht "plötzlich" ein Finanzierungsloch – und schon wars das mit der “Nichtbeteiligung deutscher Autofahrer”

Aber hey: Im September sind Bundestagswahlen. Und die übergrosse Mehrheit wird erneut begeistert ihre Mautparteien ankreuzen.



DIW: Deutsche so zufrieden wie noch nie seit der Wiedervereinigung

“Den Grund für die relativ große Zufriedenheit sieht DIW-Experte Schupp darin, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise in Deutschland nicht zu mehr Arbeitslosigkeit geführt und die Wirtschaft nicht aus dem Takt gebracht hat. Tatsächlich ist das ein großer Unterschied zu anderen Ländern, gerade auch in der Eurozone, in denen die Krise für breite Bevölkerungsschichten schmerzhaft spürbar war – Spanien, Portugal, Griechenland, aber auch Frankreich oder Italien.”

Seht ihr: Der Deutsche ist rundum zufrieden, wenn man die Menschen in unseren europäischen Nachbarländern (politisch gewollt) so richtig in die Armut treibt

Klar, man hätte auch einfach Zockerbanken dichtmachen können und diejenigen, die mit kriminellen Finanzprodukten auf 25 Prozent Rendite gewettet haben, unsere Gefängnisse von innen zeigen können. Aber das wäre das Vorgehen in einem Rechtsstaat gewesen. Wir leben aber stattdessen in Deutschland. Da werden alle Finanzwetten über höhere Staatsverschuldung "gerettet" und im Gegenzug bei Schulen, Kitas, Renten und Bafög gekürzt.

Aber hey: Wenns den Deutschen zufrieden macht – besser gehts doch gar nicht

Und siehe da (Zitat): “Als die Zufriedenheit im Jahr 2004 mit 6,9 Punkten auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung lag, befand sich Deutschland in einer grundsätzlich anderen Situation. Das Wort vom “kranken Mann Europas” war geläufig, die damalige rot-grüne Regierung hatte sich 2002 zu harten Einschnitten in die soziale Sicherung entschieden. Die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 wurden gerade umgesetzt.”

Seht ihr: Wenn der Deutsche unzufrieden ist, dann muss man ihnen nur die Rente kürzen, die sozialen Absicherungen wegnehmen und sogar unter Androhung der Streichung des Existenzminimums dermassen unter Druck setzen, damit er sich JEDER Ausbeutung beugt – und schon ist der Deutsche wieder zufriedener

Und wer sich jetzt ratlos an den Kopf kratzt, was ich hier für einen Unsinn schreibe – Nein, das sind natürlich keine Sätze von mir, sondern solchen Unfug können nur Qualitätsjournalisten verbreiten. In diesem Fall das ehemalige Nachrichtenmagazin mit dem Namen SPIEGEL.

Unnötig zu erwähnen, dass man auch noch die Propaganda der "niedrigen Arbeitslosenzahlen" wieder aufwärmt, obwohl in den letzten 10 Jahren immer mehr Arbeitslose aus der Statistik rausgelogen wurden. Was mitunter dazu geführt hat, dass es zwar offiziell 2,8 Millionen Arbeitslose gibt, aber auch über 4 Millionen Hartz4-Opfer, von denen 61 Prozent nicht zu den Arbeitslosen gezählt werden. Solche Informationen sucht man im ehemaligen Nachrichtenmagazin natürlich vergeblich. Passt ja auch nicht zur Propagandalinie.

Auch nicht zur Propagandalinie passt übrigens dieses Ergebnis der DIW-Umfrage (Zitat): “In der gleichen Umfrage schätzten fast zwei Drittel der Befragten die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland als ungerecht ein.” Und weil es nicht zur Propaganda passt, hat man diesen Satz auch ganz ans untere Ende versteckt. So weit unten liest so ein typischer SPIEGEL-Leser ja eh nicht



Ingenieursverband VDI: Deutschland hat nicht genug IT-Fachkräfte

Dazu hätte ich ein paar Fragen:

– Steigen die Löhne in der IT-Branche?

– Bieten sie direkt unbefristete Arbeitsverträge an?

– Bieten sie zusätzliche Annehmlichkeiten (Betriebsrente, usw.)?

– Haben die IT-Betriebe auch Auszubildende?

Wenn nur eine einzige dieser Fragen mit "Nein" beantwortet werden muss und zusätzlich auch noch haufenweise Leiharbeitssklaven herumgescheucht werden, kann es an Fachkräften gar nicht mangeln.



HSH Nordbank: Das Märchen von der Unschuld der FDP

"Die jetzigen Schuldenstreichungen für die reichen Reeder, die im Übrigen vermutlich alle FDP wählen, sind nur die logische Folge einer katastrophalen Krisenpolitik von GRÜNEN über FDP bis hin zu SPD und CDU. Alle vier Landtagsparteien haben am Verkauf der ehemaligen leckgeschlagenen Landesbank festgehalten, obwohl absehbar war, dass mit dieser HSH Nordbank auf den Kapitalmärkten kein Blumentopf zu gewinnen ist.

Die FDP versucht nur davon abzulenken, dass sie eine Mitverantwortung für die Inanspruchnahme der vollen Garantie trägt – nach Abzug der gezahlten Prämien knapp 7,4 Milliarden Euro. Die FDP versucht darüber hinaus von ihrer Mitverantwortung abzulenken, dass das Land Schleswig-Holstein seit Gründung der Bank über 4,5 Milliarden Euro in die Bank gesteckt hat – aller Wahrscheinlichkeit nach ein Totalverlust. Hinzu kommen noch weitere Verluste durch die Übertragung der faulen Kredite an die Länder.

Alle vier Landtagsparteien, die sich für die Einführung der Schuldenbremse in die Landesverfassung feiern lassen, werden diejenigen sein, die für den höchsten Schuldenanstieg verantwortlich sind, den das Land je gesehen hat."



Richterbund: Maas-Entwurf gegen strafbare Kommentare im Internet greift zu kurz

Die Justiz mal wieder als Handlanger der Regierung. Oder wie ich es schon hundertmal geschrieben hatte: Die Justiz hat NOCH NIE Regierungsverbrechen eingebremst. Und hier ist der nächste Beweis.

Zitat aus dem Bericht: “Es braucht verbindliche Auskunftsstellen von Facebook und Co. im Inland, die schnell und verlässlich auf Anfragen der Strafverfolger reagieren. Zudem sollten Opfer von Hassbotschaften einen direkten Auskunftsanspruch gegen die Netzwerke erhalten. Die Netzwerke müssten verpflichtet werden, die Namen anonymer Verfasser von Hasskommentaren an die Betroffenen herauszugeben.”

NEIN!

Wenn wir noch einen Rest an rechtstaatlicher Hülle aufrecht erhalten wollen, dann kann der korrekte Weg nur sein, dass man eine Anzeige wegen Beleidigung/Verleumdung/Nachrede stellt und die Ermittlungsbehörden dann ihre Arbeit machen. Dort wird noch halbwegs neutral bewertet, ob der Text strafbar ist oder nicht. Und sie haben auch die staatliche Gewalt auf ihrer Seite, um alle nötigen Infos einzuholen. Aber Privatleuten die Auskunft über die Namen der kommentierenden Wutbürger zu geben verleitet nur zur Selbstjustiz. Vor allem zur Selbstjustiz gegen Leute, die nur ihr Recht auf Meinungsäusserungen wahrnehmen.



Private Daten: Für Merkel klares Eigentum der Firmen

Wenn jemand mit seinem Pkw herumfährt, sind die gesammelten Daten "natürlich" Eigentum des Konzerns – und nicht etwa des Fahrers. So die Aussage von Merkel auf der Cebit. Streiten könnte man sich allenfalls darüber, ob die Daten der Softwarefirma gehören, oder dem Autohersteller. Aber auf keinen Fall den Bürgern. Der ist für Merkel und die Konzerne nur Datenlieferant.



Geleakte JEFTA-Dokumente: Geplantes Freihandelsabkommen mit Japan gefährlicher als TTIP und CETA

“Auch die JEFTA-Verhandlungen laufen im Geheimen und sind weitgehend abgeschlossen. Wie bei TTIP und CETA sind weitreichende Sonderklagerechte für ausländische Investoren, mächtige und intransparente Regulierungsräte sowie weitgehende Liberalisierungen im Dienstleistungssektor geplant. Wegen der Größe der japanischen Volkswirtschaft wären nach Abschluss unabsehbare Klagewellen gegen europäische Standards zu erwarten.”

Kaum wurde ACTA erfolgreich bekämpft und TTIP (vorerst) auf Eis gelegt, kamen CETA und TISA hinterher, mit dessen Hilfe die Bevölkerung unter die Herrschaft der Grosskonzerne und ihrer Geldeliten gedrückt werden soll. Und JEFTA stand wohl nur bei den Wenigsten auf dem Radar.

Aber genau dafür arbeiten tausende Lobbyisten und Juristen rund um die Uhr (und für gutes Geld), um all diese "Freihandelsabkommen" zu schreiben. Es ist ein niemals endender Dauerangriff gegen unsere Reste an Demokratie, der hier läuft – ein Klassenkampf von oben – den wir verlieren werden. Weil der Deutsche lieber gegen Flüchtlinge und Arbeitslose hetzt, als sich gegen diejenige Geldelite aufzulehnen, die ihn tatsächlich plündert.

Man sagt immer, aus der Geschichte lernt man. Der Deutsche ist damit aber garantiert NICHT gemeint.



Trump-Pressekonferenz: US-Journalisten feiern deutsche Korrespondentin

Warum? Weil sie so "mutig" war und Trump wegen seiner Falschmeldungen befragte Huiuiui, wenn DAS schon ein Abfeiern wert ist, beklatschen wir dann auch jeden Maurer, der seine Kelle richtig herum halten kann?

Genau das ist der Job eines Journalisten. Nämlich unbequeme Fragen zu stellen, Vernetzungen aufzudecken und immer wieder konfrontieren mit den eigenen Widersprüchen. Denn für das hinrfreie Nachplappern von Regierungsparolen reicht auch ein Papagei. Aber wenn jemand mal (ausnahmsweise) nicht den Papagei macht, noch dazu "mutig mutig" im Ausland, dann wird abgefeiert? Erbärmlich.

Aber so kennen wir die deutsche Qualitätsjournaille. Wir erinnern uns, dass bei der Vorstellung von Schwarzgeld-Schäuble zum neuen Bundesfinanzminister ein holländischer Journalist die Frage stellte, wie man bloss SO JEMANDEN zum obersten Finanzchef von Deutschland machen kann – und die um ihn herumsitzenden deutschen Qualitätsjournalisten haben sich fast in die Hose gemacht vor Angst. Genauso wie sie sich in die Hose machen, wenn Thilo Jung eine kritische Nachfrage bei der Bundespressekonferenz stellt.

UPDATE: Muahaha, es ist sogar noch schlimmer Zitat: “Die deutschen Journalisten hatten vorher abgesprochen, welche beiden von ihnen Fragen stellen dürfen. Kristina Dunz wusste, dass sie von Merkel aufgerufen würde. Ihre Frage erbrachte keine neue Erkenntnis von Trump. Der journalistische Wert der Frage scheint nicht in der Antwort zu liegen – sondern im Stellen der Frage an sich.”

Für so etwas feiert sich die deutsche Qualitätsjournaille schon? Das sagt alles.



Moschee-Bombardierung in Syrien: ZDF meint “Der Russe wars!”

Bei einem Luftangriff auf eine Moschee westlich von Aleppo kamen gestern 42 Menschen ums Leben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters ergänzte, haben die USA zum fraglichen Zeitpunkt einen Luftangriff in der Gegend ausgeführt. Das ZDF verschweigt die US-Bombardierung komplett und ergänzt ihre Meldung stattdessen mit den Worten: “In der Region fliegen regelmässig Jets der syrischen und russischen Luftwaffe Angriffe.”



Russland rüstet ab – Trump und Merkel rüsten auf

Russland senkt seinen Militäretat von 65 Milliarden Dollar auf 48 Milliarden Dollar – Merkel hingegen erhöht von 38 Milliarden auf 60 Milliarden und die gesamte NATO auf inzwischen rund 1.000 Milliarden Dollar. JÄHRLICH! Wegen "der aggressiven Politik Russlands"

Hört euch nur mal die Worte des US-amerikanischen Regisseurs Oliver Stone an. Dauert nur eine gute Minute.



Chelsea Manning – Wenn Whistleblowing Gefängnis bedeutet

Mehrere Zivilisten, darunter zwei Reuters-Kriegsreporter, geraten in einem Wohngebiet ins Fadenkreuz eines US-amerikanischen Kampfhubschraubers. Kurze Zeit später sind sie alle tot; zwei zivile Retter, die dem einzigen Überlebenden noch zu Hilfe kommen wollen, ebenfalls. Der Pilot kommentierte den Vorfall mit "Ah, ja, schau dir diese toten Bastarde an!". Ein anderer Funkteilnehmer gratuliert ihm zu den "guten Schüssen". Verstörende Szenen wie aus einem Killerspiel. Ein Kriegsverbrechen, dokumentiert auf geheimen Militärvideos. WikiLeaks hat sie 2010 unter dem Titel ”Collateral Murder” publik gemacht und damit weltweit Aufsehen erregt.

Der Enthüllungsplattform zugespielt, hatte diese und andere geheime Militärdokumente ein ehemaliger US-Soldat: Bradley Manning, der heute mit dem Vornamen Chelsea als Frau lebt. 2013 wird sie u.a. wegen Verrats und Spionage zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt. Chelsea Manning hat ihre Haft bislang unter Bedingungen abgesessen, die ein UN-Berichterstatter als Folter kritisiert: Chelsea Manning wird depressiv, es folgen Hungerstreiks und Selbstmordversuche. Ihr Fall steht exemplarisch für das Schicksal vieler Whistleblower: Sie versuchen das aus ihrer Sicht Richtige zu tun, Missstände ans Tageslicht zu befördern, um im Interesse der Öffentlichkeit Debatten anzustoßen. Oft zahlen sie dafür aber einen hohen Preis, werden nicht als Helden und mutige Aufklärer gefeiert, sondern als Landesverräter verfolgt.



Flüchtlinge mit “Apache”-Kampfhubschrauber angegriffen: 31 Tote

Merkel, Schulz und die GRÜNEN von Baden-Württemberg wird es freuen: Die EU-Aussengrenzen sind, wie wir an dieser Meldung sehen, inzwischen gut vor den Flüchtlingen abgesichert worden

Dazu passt:

Was der Bundesregierung wichtig ist