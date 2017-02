Aufgelesen und kommentiert 2017-02-06

Kinderarmut in Deutschland: Jedes fünfte Kind ist arm

Kinderarmut in Deutschland: Jedes fünfte Kind ist arm

Ist der Kapitalismus nicht toll?



Bundesverfassungsgericht prüft Hartz IV-Sanktionen

Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit, ob die Sanktionen gegen Hartz-IV-Abhängige gegen das Grundgesetz verstoßen, so das ND. Denn das Grundgesetz setzt mit dem Sozialstaat auch ein materielles Existenzminimum voraus. Dieses soll Hartz-IV im Normalfall eben gerade erreichen. Sanktionen werden von diesem Existenzminimum abgerechnet – bis auf null Euro. Die Betroffenen erhalten dann lediglich Lebensmittelgutscheine, die sie extra beantragen müssen. Und selbst die sind nur ein Darlehen und werden, falls sie wieder Gelder bekommen, vom Regelsatz abgezogen. Hartz-IV-Abhängige unter 25 können drei Monate lang eine solche Totalsanktion bekommen, wenn sie ein einziges Jobangebot ablehnen. Viele gehen deswegen, laut ND, überhaupt nicht mehr zum Jobcenter, sondern versuchen sich, anderweitig über Wasser zu halten: Sie verkaufen Drogen oder ihren Körper, stehlen oder betteln.

Es gibt also schwer wiegende Gründe dafür, dass das Verfassungsgericht die Sanktionen für rechtswidrig erklärt. Doch die Bundesregierung hat keinen Schimmer darüber, was mit den Menschen passiert, die wegen einer Sanktion nicht mehr beim Jobcenter erscheinen: "Erkenntnisse zum Verbleib nach Ende der Phase einer Vollsanktionierung liegen der Bundesregierung nicht vor" lautete die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von DIE LINKE. Das Arbeitsministerium kann noch nicht einmal sagen, wie viele Menschen mit Totalsanktion Lebensmittelgutscheine erhielten.



Sanktionen gegen herzkranken Hartz IV Empfänger

Eine MDR-Reportage aus dem grauen Alltag des menschenverachtenden Hartz4-Systems.



Rot-Rot-Grün räumt auf: Berlin-Mitte will Obdachlosencamps räumen lassen

Die Folgen der kapitalistischen Politik ist in Berlin besonders sichtbar. Rund 25.000 Wohnungslose, aber nur 920 Schlafplätze. Und während sich die inzwischen wieder mitregierende LINKE noch darüber freut, 100 zusätzliche Schlafplätze geschaffen zu haben, beschimpfen die GRÜNEN die selbstproduzierten Obdachlosen wegen der Verschmutzung des Stadtbildes.

Wir hatten übrigens schon mal eine Zeit, in denen Kapitalismusopfer als reiner Schmutzfaktor bezeichnet wurden.



IAB-Untersuchung beweist das völlige Scheitern des Hartz IV-Systems

Im Sinne dessen, was die Agenda-SPD und ihre Komplizen von CDU/CSU/FDP/GRÜNE (und auch die AfD hält ja an Hartz4 fest) uns über Hartz4 erzählt haben, ist dieses Gesetz sicherlich gescheitert. Die Betroffenen stecken grösstenteils seit Jahrzehnten in der Sackgasse, während zwei Drittel aller Beschäftigten bei den Reallöhnen drastische Verluste erleiden.

Aber wer sagt denn, dass Politiker die Wahrheit sagen?

Ziel war es doch überhaupt nicht, dass es den Menschen durch die Agenda 2010 besser geht. Ansonsten hätte man ja Sozialleistungen verbessert, statt abgebaut. Nein, das Ziel war von Anfang an, dass man das Geld, welches man bei der normalen Bevölkerung kürzt, direkt in die Taschen der obersten 10 Prozent stecken kann. Und in dieser Hinsicht ist Hartz4 ein grandioser Erfolg. Denn jede Steuerreform, Rentenreform, Gesundheitsreform und Sozialreform hat stets seine Gewinner – nur dass der Pöbel garantiert nicht dabei sein wird.

Und das Beste: Schon die Bundestagswahl 2017 werden weit über 80 Prozent aller Wähler erneut ihre bildungspolitische "Intelligenz" beweisen – und "ihre" Hartz4-Parteien von CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE/AfD ankreuzen

Ach übrigens, falls ihr es nicht wisst: Das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) ist nicht irgendeine linke Klitsche, sondern die Forschungseinrichtung der Bundesanstalt für Arbeit.



70 Jahre Ahlener Programm der CDU: Kapitalismuskritik heute notwendiger denn je

Das damalige Ahlener Programm hatte seine Wurzeln in der katholischen Soziallehre sowie in der evangelischen Sozialethik. Viele ChristdemokratInnen hatten nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt, dass es eine Zusammenhang zwischen der profitorientierten Wirtschaft, dem Aufstieg Hitlers sowie den Schrecken des Zweiten Weltkrieges gab, und forderten u.a. die Vergesellschaftung des Bergbaus und der eisenschaffenden Großindustrie. Auch heute formulieren viele Christinnen und Christen grundsätzliche Kritik an dieser Wirtschaftsordnung – nicht zuletzt Papst Franziskus mit dem Ausspruch: "Diese Wirtschaft tötet".

Die CDU sollte sich auf diese Wurzeln zurück besinnen, anstatt weiter eine Politik der sozialen Spaltung zu betreiben.

Die aktuelle Oxfam-Studie, wonach acht Superreiche so viel besitzen wie die Hälfte der Menschheit, macht deutlich, dass eine grundsätzliche Kapitalismuskritik heute notwendiger denn je ist.



SPD: Wahlkampf im Glashaus

Hahahaha, was ich noch gar nicht recherchiert hatte: Die 12 Millionen Euro abkassierende VW-Managerin Christine Hohmann-Dennhardt ist auch SPD-Politikerin, war Justizministerin und Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Hessen. Welch Wunder, dass die SPD-Leute im VW-Aufsichtsrat nur nickten, als dieser Deal zur Abstimmung kam.

Aber zur gleichen Zeit wettert SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gegen "unverschämte Manager, die nur abkassieren".

Kann man sich gar nicht ausdenken, solch ein Eigentor. Nur mit dem bildungspolitisch eher minderbemittelten Deutschen kann man solch ein Manöver jederzeit lachend durchziehen.



Schuulz

Hehehe



Interview mit Fabio De Masi

L E S E B E F E H L !! Jeder Satz ein Treffer



Oberleitungs-Lkw fahren im Test auf der A5

Die Frankfurter Neue Presse berichtet: “Es könnte die Zukunft des Lastwagenverkehrs sein: Die Transporter fahren mit Elektromotor, auf stark genutzten Autobahnen kommt der Strom aus der Oberleitung. In Hessen führt eine geplante Lkw-Pendelstrecke von Gewerbegebiet Darmstadt-Nord/Weiterstadt bis zum Frankfurter Flughafen. Von den insgesamt 15 Kilometern sollen auf der A5 rund sechs Kilometer in beide Fahrtrichtungen mit Strommasten am Fahrbahnrand ausgerüstet werden. Die Lkw sollen so viel Strom aus der Oberleitung ziehen, dass die Batterie für den restlichen Teil der Fahrt ausreichend geladen ist. Die Ausrüstung von einem Kilometer Autobahn mit einer Stromversorgung kostet nach Angaben des Umweltministeriums je Fahrtrichtung etwa eine Million Euro.”

Wartet mal: Güterverkehr mit Strom aus Oberleitungen … gibt es da nicht schon etwas, was seit Jahrzehnten funktioniert?

Ach ja, richtig. Das wurde Privatisiert kaputtgespart und ist daher nicht mehr zu gebrauchen. Zu anfällig, zu teuer, zu wenig Service und viel zu wenige Anfahrstationen sind das Ergebnis schwarzrotgelbgrüner Bahnprivatisierung – und zur Strafe, dass weit über 80 Prozent aller Wähler zu dämlich sind, diese Privatisierungsparteien unter die Fünf-Prozent-Hürde zu wählen, kommen jetzt eben Oberleitungen für die Autobahn. Exklusiv nutzbar natürlich nur für "die Wirtschaft", damit sie noch mehr Lagerhaltung auf die Strasse verlagern können.

Und Nein: Wenn schon Strom entlang der Autobahn, dann natürlich nicht als Induktivleitung im Asphalt, denn dann könnte ja auch der Pöbel mit seinem Elektroauto etwas davon haben. Nein, Oberleitungen hoch oben müssen es sein.

Zitat: “Verkehrsreferent Matthias Scheffer hält 1.000 Autobahnkilometer mit Oberleitung für eine realistische Größenordnung, sofern sich das System in den Tests bewähre. Das bedeutete eine Gesamtinvestition von zwei Milliarden Euro.”

Heisst im Klartext: Zwei Milliarden Euro Steuergeld, damit Konzerne ihre Waren- und Zwischenlager kostenfrei (weil von der Allgemeinheit finanziert) auf die Strasse abwälzen können – und dabei (als Belohnung!) auch noch kostenlosen Strom abgreifen. Und schon die Bundestagswahl im September wird zeigen, dass der Wähler das alles sogar vollkommen geil findet.

Warum gibt es eigentlich keinen PISA-Test für Wähler?



Gutachten zieht Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Zweifel

Und das ist nicht irgendein Gutachten, sondern der Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages (!) meldet klipp und klar: Auch das "neue" Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verstösst gegen europäisches Recht.

Zeitgleich jedoch:

Precrime: BKA sucht “Gefährder” mit Risikobewertungssoftware RADAR-iT

Und voller Stolz verkündet man: “Nach Eingabe der Daten des Berliner Attentäters Anis Amri stufte ihn die Software sofort als “hochgefährlich” ein.”

Ach, tatsächlich?

Wie viele Behörden haben sich noch gleich mit Anis Amri beschäftigt? Mag das hier (klick) mal jemand nachzählen? Und will noch jemand die nun auftauchenden Ausreden der Behördenleiter nachzählen, warum ausgerechnet seine Behörde alles richtig gemacht hat – beziehungsweise machtlos war? Trotz Fahndungslisten, zwischendurch erfolgter Verhaftungen und erneuter Gewaltverbrechen?

An was es (wie schon beim NSU-Komplex) garantiert NICHT mangelte, war das Fehlen von Überwachung und scharfer Gesetze. Gegen den "Verfassungsschutz", der hierzulande Morde und Terroranschläge organisiert und finanziert (und deren V-Leute vor Strafverfolgung schützt) hilft das alles nichts. Hier hilft nur noch das radikale Abschaffen des sogenannten "Verfassungsschutzes".

Ach und ausserdem: Wenn ich schon vorher weiss, welches Ergebnis ("er ist gefährlich") herauskommen soll, dann weiss ich auch, wie ich die Software einzustellen habe, damit das richtige Ergebnis herauskommt. Das ist aber ein Beweis für gar nichts. Wenn ich als Automobilkonzern meine Abgaswerte nicht in den Griff bekomme, wird bei der Software trotzdem stets "das Richtige" herauskommen. Eben weil ich vorher schon weiss, was das richtige Ergebnis ist.

Mit macht viel mehr Angst, was denn passiert, wenn so eine Software die falschen Schlüsse zieht. Oder wenn in Deutschland eine Figur der Generation Trump/Erdogan/Höcke an die Macht kommt und ganz andere Daten einspeisen lässt, um unbequeme Personen einzuknasten – und als Ausrede dann “Die Software hat entschieden, das sind alles Kriminelle” benutzen kann.

Werden unsere Kinder uns später wieder einmal fragen: “Warum habt ihr nichts dagegen getan?”



So will Europa die Fluchtroute aus Afrika schließen

“Unerwünschte Migranten sollen möglichst gar nicht erst nach Europa kommen”, berichtet DIE WELT. Und ich empfinde es zumindest als ehrlich, wenn man als rassistisch angehauchter Journalist die Migranten insgesamt als "unerwünscht" bezeichnet. Aber zum Plan, der die EU zum (Zitat) "Bollwerk gegen Flüchtlinge" machen soll:

1. Migranten sollen in Libyen bleiben

Dafür rüstet man die Armee auf, auch auf die Gefahr hin, dass die sich dann militanten Milizen anschliessen. Hauptsache es traut sich kein Flüchtling mehr an die Küste.

2. Schiffe direkt zurückschicken

Zumindest diejenigen Schiffe, die noch nicht gekentert sind und deren qualvoll ertrinkenden Menschen man nur lachend zuschaut.

3. Neue Flüchtlingslager in Nordafrika

Konzentrationslager nach dem "Vorbild Erdogan", der von CDU/CSU und SPD auch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden könnte. Denn man würde doch keinem Menschenfeind noch Milliardensummen zuschanzen, oder?

Das sind die Ergebnisse des EU-Flüchtlings-Sondergipfels. Mit keinem einzigen Wort wurde über die Ursachen (!) von Flucht und Elend diskutiert – geschweige denn Massnahmen dagegen herausgearbeitet. Einziges Ziel: Die in Krieg und kapitalistischer Ausbeutung verelendeten Menschen sollen gefälligst "irgendwo dahinten in Afrika" verrotten. Aber bitte still und leise. Wir hier im reichen Europa wollen davon nichts sehen.

Und das wird von den führenden EU-Politikern durchgezogen, ohne dass eine Frauke Petry, eine Marine Le Pen, ein Geert Wilders oder gar ein Recep Tayyip Erdogan mitregiert.

Und falls einer nach den Sozialdemokraten fragt: Aktuell ist der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat der Vorsitzende aller 28 EU-Staaten. Und der Sozialdemokrat sagt: “Im Frühjahr werde die Zahl der Flüchtlinge nach Europa stark ansteigen. Es muss schnell gehandelt werden. Die EU dürfte nicht wieder unvorbereitet sein. Sonst könnten die Kernprinzipien der Union ernsthaft auf die Probe gestellt werden.”

Und die "Kernprinzipien der EU" kennen wir ja nun: Ungehemmter Kapitalismus auf dem Rücken der Menschen!



1.500 Menschen frieren in der Ruinenlandschaft hinter dem Belgrader Busbahnhof

Mal ein Bericht, wie man in der EU mit Flüchtlingen umgeht. Zitat: “Mielad Achkazai führt uns durch die heruntergekommenen Lagerhallen, in denen 1.500 Menschen ausharren. Es ist eine reine Männerwelt, Frauen leben hier nicht. In den Ruinen steigt beißender Rauch auf, weil mit Holz aus alten Balken der Schienenanlagen, Müll und Plastik geheizt wird. Richtig warm wird es trotzdem nicht. Draußen liegt noch Schnee, die Temperaturen sinken auf bis zu minus 16 Grad. Die Lungen beginnen schon nach wenigen Minuten zu schmerzen und die Augen zu tränen. Vor den Lagerhallen steht eine Gruppe Männer und wäscht sich vor alten Ölfässern, die mit Steinen fixiert sind und von unten mit Holz beheizt werden. Das sind die improvisierten Duschen. Ein Weg hinter den Lagerhallen wurde zur Toilette umfunktioniert. Zwischen zwei Erhöhungen wurde mit einer Leiter eine kleine Brücke aufgebaut, auf der ein selbst gebautes Dixie-Häuschen steht, um ein wenig Privatsphäre zu ermöglichen. Darunter bildet sich ein großer Haufen Kot, der gefroren ist. Mielad Achkazai deutet mit dem Finger auf diese Zustände und stellt Fragen: “Warum müssen wir hier leben? Haben wir unsere Häuser und unser Land verlassen und sind vor dem Krieg geflüchtet, nur um hier zu erfrieren?”

Unnötig zu erwähnen, dass es den Flüchtlingen unter Erdogan oder in Libyen sicherlich nicht so gut gehen wird. Aber der Friedensnobelpreisträger EU will dort trotzdem konzentrierte Flüchtlingslager aufbauen lassen – bzw. finanziert diese sogar schon. Und die SPD bejubelt das.



Nestle: Ein Konzern klaut den Ärmsten in Afrika das Wasser

Aber Hauptsache, die Menschen bleiben in ihren Ländern und krepieren dort. Die dazu nötigen Lager und Milizen bezahlen wir von der EU gerne.



Fluchtursachen bekämpfen statt Warlords und Despoten aufrüsten

Auch hier sitzt JEDER Satz



Und zu guter Letzt:

Wie die Medien uns ablenken…

… von den Gräueltaten in Deutschland.

Und als Bonus:

Der Zehn-Punkte-Plan der EU gegen illegale Einwanderung