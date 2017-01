Aufgelesen und kommentiert 2017-01-30

Deutschland geht es gut wie nie! Elli ist erfroren…

Deutschland geht es gut wie nie! Elli ist erfroren…

"Was machen Sie eigentlich bei den Temperaturen? Klar, warm anziehen. Wintersport vielleicht? Sicher Schlitten fahren mit den Kindern – das macht Spaß und erfreut die Seele. Vielleicht auch mal auf Skiern unterwegs? Gut, ist etwas teurer – aber man gönnt sich ja sonst nichts. Sie und ich wissen, dass das gelogen ist: wir gönnen uns eine ganze Menge, zum Beispiel gigantische Kühltheken für Veggieschnitzel im Winter, die gegen die Heizungen der Supermärkte ankämpfen. Irre oder? Wir haben große Kühlschränke, die irrsinnig viel Strom verbrauchen, aber auf unseren Straßen erfrieren Menschen.

Am 28. Dezember erfror Elli – ganz in der Nähe des Düsseldorfer Komödchens. Am 28.12.2016. Weihnachtszeit. Die Christbaumkugeln glitzerten noch, die Fenster umher waren weihnachtlich geschmückt. So etwas geht in Deutschland.

Was an Elli besonders war? Nun, sie hat ein Tagebuch geführt. Das hat alle fasziniert. Das Ende wurde dokumentiert! Schau mal: die konnte lesen und schreiben! Wie erstaunlich! Da war wohl in ihrer Jugend jemand gütig zur Unterschicht. Ihr Tagebuch berichtet von ihrer inneren Kälte, die schlimmer war als die Äußere. Sie machte sie kraftlos und schwach. Schauen Sie sich mal die Fotos an: eine hübsche Frau von 48 Jahren – die ihren Leidensgenossen immer was aus ihrem Tagebuch vorgelesen hatte." Weiterlesen…



Deutschland verdient 1,2 Milliarden Euro durch Negativzinsen

Das ehemalige Nachrichtenmagazin berichtet: “Wer Deutschland zehn Jahre Geld leiht, zahlt drauf. Denn Bundesanleihen werden inzwischen negativ verzinst. Für den deutschen Staat erweist sich das als Milliardengeschäft. “Im Jahr 2016 ergab sich für das Schuldenwesen des Bundes und seine Sondervermögen eine Entlastung aus negativen Zinsen in Höhe von knapp 1,2 Milliarden Euro”, räumt ein Ministeriumssprecher ein. Demnach errechnete sich der Gewinn vor allem, weil Banken bei Anleihekäufen bereit waren, erhöhte Aufschläge zu bezahlen.”

Hmm, was spricht eigentlich dagegen, jetzt ein paar Milliarden neue Schulden zu machen, um damit Strassen und Schulen zu sanieren, wenn man eh nur ~95 Prozent der Schulden wieder zurückzahlen muss? Und keinen einzigen Euro an Zinsen!

Okay, das wäre sinnvolle Regierungsarbeit. Darum geht es aber gar nicht. Wichtig ist, dass man die Musik spielt, die die obersten 10 Prozent gerne hören wollen. Also Privatisierungen und noch mehr Geld scheffeln. Und siehe da: Bundesregierung plant Privatisierung der deutschen Autobahnen. Und von einem Sanierungsplan zugunsten unseres Bildungssystems ist weit und breit nichts zu hören. Bietet sich ja (noch) keiner an, das gesetzliche Schulsystem aufzukaufen und auf Rendite zu trimmen. Und es hockt ja eh nur der Nachwuchs des Pöbels im verrottenden Bildungssystem. Insofern ist CDU/CSU und SPD das Thema (abgesehen von ein paar Talkshowsprüchen) mal herzlich egal.



Mindestlohn? Nur auf dem Papier

Die Tagesschau prangert an: “Vielen Minijobbern wird der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn vorenthalten. Dies geht aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Demnach bekamen 2015 knapp die Hälfte dieser geringfügig Beschäftigten weniger als 8,50 Euro brutto die Stunde. Jeder Fünfte erhielt nicht einmal 5,50 Euro.”

Und wir erinnern uns: Es war die SPD, die Erstens zahlreiche Ausnahmen beim gesetzlichen Mindestlohn Armutslohn durchsetzte. Und Zweitens wurden die Strafen beim Unterlaufen des Mindestlohns Armutslohns so niedrig gesetzt (nur eine Ordnungswidrigkeit), dass man es lachend drauf ankommen lassen kann.

Oder ist euch auch nur eine einzige medienwirksam verhängte Geldstrafe wegen Missachtung des Mindestlohns Armutslohns bekannt?

Eben.



Betrug bei Minijobs ahnden

“Minijobs dienen allein dazu, reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu umgehen und Menschen zu Dumpinglöhnen zu beschäftigten. Die Beschäftigten – überwiegend Frauen – werden mit Niedriglöhnen abgespeist und die Mehrheit hat keine soziale Absicherung. Für manche Unternehmen scheint die Beschäftigung von Minijobbern regelrecht ein Freifahrtschein zur Unterbezahlung zu sein. Mit keinem anderen Beschäftigungsmodell wird derart Schindluder getrieben. Der Mindestlohn ist Gesetz. Ihn zu unterlaufen ist kein Kavaliersdelikt, sondern Betrug und muss entsprechend geahndet werden. Unerträglich ist, dass dieses Ausbeutermodell auch noch vom Staat subventioniert wird durch aufstockende Sozialleistungen. Damit muss Schluss sein.”

Wer hats gesagt?



Bessere Vermarktung: Real Madrid ändert Logo im arabischen Raum

“Wie die “Marca” berichtet, sieht das Wappen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman anders aus als in anderen Staaten. Das Kreuz im oberen Teil des Logos, das den christlichen Glauben symbolisiert, ist bei Fanartikeln in diesen Ländern nicht enthalten.”

Hätten sie stattdessen direkt ein Dollarzeichen hinpacken können. Oder das Euro-Logo. Wäre dann zumindest ehrlich gewesen. Und mit der Religion des Geldes hat man dann auch nirgendwo auf der Welt ein Problem (via)



Soziale Unruhen: Der Ernstfall wird geprobt

Die Stuttgarter Zeitung berichtet: "Jetzt wird es ernst mit der gemeinsamen Übung von Bundeswehr und Polizei. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, das Saarland und Bremen werden nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums im Zeitraum vom 7. bis 9. März die erste gemeinsame Zerschlagung sozialer Unruhen absolvieren. Angenommen werden gleichzeitige Aufstände in den verschiedenen Bundesländern, sodass gegenseitige Polizeiabordnungen nicht möglich seien und die Bundeswehr zu Hilfe gerufen werden müsse, freut sich ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf das grundlegende Szenario.

Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren sei die "absolute Ausnahme". Jedoch müssten "die Möglichkeiten des Zusammenwirkens von Bundeswehr und Polizei verbessert und getestet werden". Eine Möglichkeit, bei der der Einsatz der Bundeswehr im Inneren in Betracht käme, wäre, so Strobl im Sommer, eine großflächige, langandauernde und länderübergreifende Unruhe mit zeitgleich stattfindenden Protestaktionen. Das soll jetzt geübt werden."

Schöne neue friedliche Welt



Widerstand gegen Pläne zum Führerscheinentzug als Strafe

Man kann auf diese sinnlose Forderung wohl nur noch (wie im Bericht) mit Spott antworten. Denn was kommt noch alles an Willkür-Bestrafungen, die nichts mit der eigentlichen Tat zu tun haben? Fleischverbot für zwei Monate? Handy wegnehmen? Ohne Abendbrot ins Bett?

Kein einziger Rechtsstaat orientiert sich bei seiner Strafsetzung am Wunsch nach Rache. Aber wir leben stattdessen ja in Deutschland, wo diese Forderung quasi im Halbjahres-Rhythmus gestellt wird.



Bahnpassagierdaten-Sammlung: Belgien will mit ersten EU-Staaten starten

“Belgien hat sich mit den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien darauf geeinigt, in den internationalen Zügen Thalys und Eurostar vor der Abfahrt Daten der Reisenden zu erheben und Ausweise zu kontrollieren”, berichtet der Heise-Newsticker.

Tja, erst die Überwachung und Speicherung all unserer Telefonate und Internetklicks, dann die Überwachung und Speicherung aller Flugzeugpassagiere – und nun die Überwachung und Speicherung aller Bahnreisenden. Und die allumfassende Mautüberwachung steht ja auch schon vor der Tür.

Ab wann nochmal genau spricht man von einem Überwachungsstaat?

Und kleiner Lacher am Rande: Was war nochmal genau das Ziel der EU? Ein demokratisch vereintes Länderbündnis, frei von Grenzkontrollen?



IT-Programm soll Straftaten von Gefährdern prognostizieren

Verbrechensvorhersage per Computer. Man muss die Software nur “passend” füttern und schon steht einer “vorbeugenden Dauerverhaftung” nichts mehr im Weg. Jemand wie Trump oder Erdogan hätte seine helle Freude an dieser Sache, die hier in Deutschland durchgesetzt werden soll. Denn es ist ein herrliches Instrument, um auch unbequeme Personen weg zu sperren. Die passenden Daten lassen sich bestimmt auftreiben, damit die Software auch richtig liefert

Ach ja: Die Ursachenforschung, warum es überhaupt zu Terroranschlägen kommt, ist völlig aus der Mode gekommen. Schick und modern ist es stattdessen, härtere Strafen und mehr Überwachung zu fordern – und vor allem mehr Morde "mehr Verantwortung" in alle Welt zu verbreiten.

Dazu passt:

Afghanistan: Das am meisten von Drohnen bombardierte Land der Welt

Das Deutschlandradio berichtet: “Am 7. September 2013 hat Aisha alles verloren, was ein Kind verlieren kann. Nachdem eine US-Drohne den Pick-Up von Aishas Familie im ostafghanischen Kunar anvisiert hat, brach das Feuer einer Hellfire-Rakete über sie herein. Vierzehn Menschen, die meisten Frauen und Kinder, wurden getötet. Die damals 4-jährige Aisha überlebte, doch sie verlor bei dem Angriff ihre gesamte Familie – und ihr Gesicht. Der Drohnenangriff hatte es zerfetzt, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Und Aisha ist nur eine von Tausenden.”

Die von den USA per Drohne durchgeführten Terroranschläge laufen übrigens über Deutschland (Ramstein). Und bis heute sehen CDU/CSU und SPD keinen Grund dafür, diese Terroranschläge der US-Amerikaner zu verbieten.

Tja Leute: Vollkommen unbegreiflich, warum es Terroristen gibt, die hierzulande Anschläge planen und durchführen, gell? Dabei bombardieren wir doch im Guten. Unsere Bombardierungen stehen doch für Demokratie und Menschenrechte



Abschiebung von afghanischem Künstler

Die Tageszeitung berichtet: “Ahmad Shakib Pouya ist das Paradebeispiel eines erfolgreich integrierten Flüchtlings. Er spricht Deutsch, er arbeitet als Dolmetscher. Pouya engagiert sich in kulturellen Projekten, tritt als Schauspieler und Sänger auf. Bei Markus Lanz saß er in der Talkshow, in Schloss Bellevue trat er vor Bundespräsident Joachim Gauck auf. Da hat ein aus Afghanistan geflohener Künstler sich so integriert, wie es die CSU will. Trotzdem schickt Bayern ihn zurück nach Kabul. Und Bayerns Behörden sind fest entschlossen, den Afghanen abzuschieben, falls er nicht freiwillig geht.”

Genau solche menschlichen Schicksale kommen tausendfach heraus, wenn man den Rechten und Rassisten die Gesetze machen lässt.



Europas unsichtbare Mauer

Die Tageszeitung schreibt: “Trump will mit einer Mauer Flüchtlinge aufhalten und europäische Politiker sind erschüttert. Wie heuchlerisch! Sie haben doch selbst eine gebaut – ihre unsichtbare Mauer an der Mittelmeerküste. Seit 2014 sind hier über 10.000 Menschen gestorben. Und 2016 war das tödlichste europäische Jahr für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Und doch: Das tödlichste Jahr auf dem Mittelmeer regt uns bei Weitem nicht mehr so sehr auf wie zuletzt der Amokschütze von München – oder jetzt eben Trump.” Weiterlesen…

Tja, freie Wege gibt es eben nur für Welthandel und Kapital – aber NICHT für Menschen. Damit ist alles gesagt.



Klimawandel: “Alternative Fakten” bei der AfD

Schön geschrieben Allerdings hatte Harald Lesch die Lügen “alternativen Fakten” der AfD auch schon mal ganz herrlich seziert. Gelernt hat die AfD daraus, natürlich, nichts



Und zu guter Letzt:

Bundeswehr: Mach was wirklich zählt