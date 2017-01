Aufgelesen und kommentiert 2017-01-29

Immer mehr Menschen "Multijobber"

Immer mehr Menschen “Multijobber”

Inzwischen schon über 3 Millionen Menschen in Deutschland können von einem "Job" allein nicht leben. Viele sind Obdachlose trotz Arbeitsstelle.

Ist der Kapitalismus nicht toll?



Hartz-Terror: Kafka lebt!

Alles drin, was man über Hartz4 wissen sollte.



2,5 Millionen Menschen arbeiten mit einem befristeten Vertrag

DIE ZEIT berichtet: “Im Unternehmen sind sie machtlos, die Politik vergisst sie. In Deutschland arbeiten Menschen zu niedrigen Löhnen, in Mini-Jobs, in Leiharbeitsfirmen ohne jede Regelmäßigkeit – trotz guter Konjunktur. Einen der größten Posten in der Statistik der atypischen Beschäftigung bildet aber die Befristung: 2,5 Millionen Menschen in Deutschland hatten zuletzt einen Vertrag mit Ablaufdatum. Es ist eine der gebräuchlichsten Formen, Mitarbeiter zappeln zu lassen, jedes unternehmerische Risiko auf sie abzuwälzen. Sie ist ein Freibrief, um Mitarbeiter wie Wegwerfartikel zu behandeln.”



DIW-Bericht zeigt: Schere zwischen Arm und Reich ist nicht bloß ein dummer Zufall

Wachsende Ungleichheit und Armut – insbesondere seit dem Jahr 1999 – sind kein dummer Zufall, kein unglücklicher "Trend", gegen den sich die Politik erfolglos stemmt. Sie waren gewollt! Sozialkürzungen sollten die Staatskasse schonen. Mit Hartz IV sollte mehr Druck auf Arbeitslose ausgeübt werden. Mit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sollte ein Niedriglohnsektor aufgebaut und das Lohnniveau auf wettbewerbsfähiges Niveau gedrückt werden. Das ist gelungen. Das Ergebnis präsentiert das DIW: War Armut früher vor allem ein Problem von Arbeitslosen, so erfahren sie mittlerweile auch immer mehr Erwerbstätige. Damit hätte sich der früher so beliebte Spruch "Sozial ist, was Arbeit schafft" auch erledigt.



Lidl lohnt sich – für einen

Und ihr wisst sicherlich, für wen genau



Ohne Reagan und Thatcher hätte es Trump und Brexit nie gegeben

“Die Wut der Leute, die in Brexit und Trump ihren Ausdruck gefunden hat, ist den vergangenen dreißig Jahren entstanden, in denen ihr Einkommen stagniert oder geschrumpft ist, und jenes der Reichen und Superreichen regelrecht explodiert. Sie sind die Verlierer jenes Turbo- und Raubtierkapitalismus, den Reagan und Thatcher in den 80er Jahren befeuerten. Hätten Reagan und Thatcher ihre Märkte nicht so bedingungslos dereguliert und globalisiert, hätte es Trump und Brexit nie gegeben.”

Wow, so viel Erkenntnis ausgerechnet in DIE WELT? Oder doch nur der monatliche Alibi-Artikel, dass man doch stets neutral berichtet und jede Stimme zu Wort kommen lässt?



Abgasskandal: Chefaufklärerin verlässt VW

Die Süddeutsche Zeitung schreibt: “Wegen unterschiedlicher Auffassungen über Verantwortlichkeiten und die künftigen Arbeitsstrukturen verlasse die frühere Verfassungsrichterin den Konzern “im gegenseitigen Einvernehmen.” Joah, richtig. Sie sollte schliesslich den Vorstand entlasten und alles auf die Putzfrau abwälzen. Glaubt ihr nicht? Dann lest mal weiter im Text (Zitat): “Aus Konzernkreisen heißt es nun, die scheidende Juristin wolle ihren “guten Namen” nicht länger dafür hergeben, dass VW bei der Aufklärung auf halbem Wege stehen bleibe.”

Noch Fragen?

UPDATE: Staatsanwaltschaft Braunschweig weitet Ermittlungen gegen Volkswagen aus, statt 21 stehen nun 37 Personen im Visier. Na zum Glück untersteht die Staatsanwaltschaft der jeweiligen Landesregierung. Die werden das dann schon ganz im Sinne von VW regeln – oder eben ihre Schmiergelder Unterstützung für CDU und SPD zurückfahren



Im Windschatten der Maut: Kraftfahrzeugsteuererhöhung durch die Hintertür

Dem Handelsblatt zufolge, das sich auf eine geleakte und nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Schätzung aus dem Bundesfinanzministerium beruft, rechnet Wolfgang Schäuble für die nächste Legislaturperiode heimlich mit Kraftfahrzeugsteuermehreinnahmen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Diese Mehreinnahmen sollen sich nicht aus einer offen kommunizierten Steuererhöhung, sondern durch eine neue Berechnungsmethode ergeben, die das Bundeskabinett gestern mit einem Gesetzesentwurf auf den Weg brachte, was Verkehrsminister Alexander Dobrindt dem Bayerischen Rundfunk bestätigte. Welche Steuerlast auf deutsche Kraftfahrzeughalter künftig zukommt, werden die Bürger aber erst mit ihrem Steuerbescheid feststellen – den sie erst nach der Bundestagswahl bekommen.”

Nein, wer hätte DAS ahnen können?



Munition für Konfliktgebiete

“Bei den deutschen Rüstungsexporten sind offensichtlich alle Dämme gebrochen. Am 30. November 2016 wurde bekannt, dass der Bundessicherheitsrat in seiner letzten Sitzung Rüstungsexporte in Krisengebiete in Milliardenhöhe genehmigt hatte. Diese jüngste Entscheidung ist Teil einer schon länger anhaltenden Entwicklung in Richtung steigender Waffenproduktion und steigender Exporte. Im Vorjahr wurden im selben Zeitraum bereits Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erteilt, nun stieg der Umfang auf 4,03 Milliarden. Die Rüstungsunternehmen, deren Börsenkurse bereits nach der Wahl von Donald Trump nach oben schnellten, können sich auf kräftige Gewinne freuen.”

Wer wissen möchte, welches Leid und Elend unsere Waffenexporte z.B. nach Saudi Arabien anrichten, für den hat der Deutschlandfunk eine Reportage gemacht.



Erneut verlängerter Bundeswehreinsatz in Mali: Das nächste Afghanistan

“Immer tiefer verstrickt sich die Bundeswehr in den Konflikt in Mali. Deutlich ausgeweitet wird der Einsatz, beschloss der Bundestag am Donnerstag mit 498 gegen 55 Stimmen bei drei Enthaltungen. Demnach werden ab Februar bis zu 1.000 deutsche Soldaten im Rahmen der UN-Truppe Minusma in Nordmali operieren – gut 50 Prozent mehr als bisher. Für die Bundeswehr wird Mali zum größten deutschen Auslandseinsatz überhaupt – noch vor demjenigen in Afghanistan, wo gegenwärtig rund 930 deutsche Soldaten stationiert sind.”



Kriegsparagraph 80: “Vorbereitung eines Angriffskriegs” wurde in “Verbrechen der Aggression” umgewandelt

Verstehe gar nicht, warum CDU/CSU und SPD jetzt mit Hilfe der GRÜNEN den Kriegsparagraphen abschaffen. Die Justiz, und insbesondere die deutsche Justiz, hat NOCH NIE Regierungsverbrechen bestraft. Beihilfe zum Mord per Killerdrohne, Militäreinsätze ohne UN-Mandat, Bombardierung von Zivilisten, Waffenexporte in Krisengebiete – alles, was in einem demokratischen Rechtsstaat unter Strafe stehen würde, ist in Deutschland erlaubt. Mit richterlichem Segen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht.

Übrigens: Auch der Regierungssender ARD zensiert schon von sich aus jedes Kriegsverbrechen weg, in welches "der Westen" verwickelt ist.



Flüchtlingslager in Libyen: “KZ-ähnliche Verhältnisse”

Äh ja, genau dafür bezahlt die Merkel-Regierung doch schliesslich auch. CDU/CSU und SPD wollen doch, dass Flüchtlinge noch vor dem Mittelmeer abgefangen und in konzentrierte Lager eingepfercht werden. Genau dafür bezahlt die Bundesregierung mit unserem Steuergeld – beispielsweise 3 Milliarden Euro an Erdogan und so.



Bombardierung soll Kontaktmann von Amri gegolten haben

Wow, jetzt sind wir endgültig auf das Niveau von "Auge um Auge, Zahn um Zahn" abgestürzt. Was bin ich wieder einmal stolz auf uns, die Guten



Regierung Merkel: 37 Mrd. Euro für Kriegsspiele, 19 Mrd. Euro für Flüchtlinge

Im aktuellen Haushalt plante Finanzminister Schäuble 37 Milliarden Euro für die Armee ein. Die Verteidigungsministerin ließ ihren Sprecher extra darauf hinweisen, dass man es bereits im zweiten Jahr infolge geschafft habe, die geplante Summe an Steuermittel auch "tatsächlich auszugeben". Am teuersten kamen den Steuerzahler Großprojekte wie das Transportflugzeug A400M, der Kampfhubschrauber Tiger und der Transporthelikopter NH90 zu stehen. Aber auch die gescheiterte Beschaffungen von Drohnen und neuen Sturmgewehren machen große Etatposten aus.

Oder anders formuliert: 37 Milliarden Euro an Steuergeld werden missbraucht, um Menschen zu ermorden und Flüchtlinge zu erschaffen. Und unter deren "Last" Deutschland dann erstickt. Oder wie es der Ökorassist von Tübingen, Boris Palmer (GRÜNE), schrieb: “Wir schaffen das nicht!”.

Ist das so?

Knapp ein Jahr später stehen hingegen viele neu gebaute Flüchtlingsunterkünfte leer, wie in Thüringen wo von zehn Erstaufnahmeeinrichtungen nur noch drei belegt sind: Was ist also dran, an der Erzählung von den überforderten Kommunen?

Das ARD-Magazin Monitor ist dieser Frage bereits im Februar 2016 und damit zu einer Zeit nachgegangen, als viele Unterkünfte noch voll waren. Das Ergebnis schon damals: Als die Reporter bei den 700 größten Kommunen des Landes nachfragten, widersprachen die meisten dem Eindruck, sie seien überfordert. Lediglich sechs Prozent gaben an, überlastet zu sein.

Überrascht euch dieses Ergebnis? Oder hattet ihr den Eindruck, dass Deutschland sich vor Flüchtlingskosten und Terrorgefahr kaum noch retten kann? Dann wisst ihr jetzt, wie die Qualitätsjournalisten euch tatsächlich informieren.

Was in Deutschland wirklich eskaliert, ist etwas ganz anderes:

Rechtsextreme Gewalt eskaliert weiter

Die Anzahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten ist im letzten Jahr auf über 12.000 angestiegen. 440 gesuchte oder verurteilte Neonazis sind untergetaucht. Alleine im letzten Jahr wurden über 800 "rechtsmotivierte" Anschläge gegen Flüchtlingsheime verübt. Hinzu kommt die rechte Hetze in sozialen Medien, die immer öfter auch engagierte Menschen in der Flüchtlingshilfe oder Mandatsträgern zum Ziel hat.

Wenn es darum geht, den islamistischen Terror zu bekämpfen, kommen von den Regierungsparteien fast stündlich neue Vorschläge für Gesetzesverschärfungen. Doch der seit Jahren drastisch angestiegene rechte Terror führt bei den zuständigen Politkern nicht zu einer vergleichbar erregten Debatte über die Gefährdung der Inneren Sicherheit. Ganz im Gegenteil: Das Versagen der sogenannten "Sicherheitsbehörden" wird sogar noch vertuscht.



Intellektuelle bei GRÜNEN und LINKEN

Oskar Lafontaine (Vorsicht, Facebook-Link!) haut lesenswert den Knüppel zwischen die Speichen



Und zu guter Letzt:

Mach, was wirklich zählt!