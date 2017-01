Aufgelesen und kommentiert 2017-01-25

Jobcenter-Mitarbeiterin verweigert Verhängung menschenfeindlicher Hartz-Praktiken

Jobcenter-Mitarbeiterin verweigert Verhängung menschenfeindlicher Hartz-Praktiken

Eine Fallmanagerin des Jobcenters in Osterholz-Scharmbeck wehrte sich dagegen, menschenfeindliche Praktiken zu vollstrecken. Die Hartz-IV-Abhängigen sollten pauschal mindestens fünf Bewerbungen pro Monat schreiben, ein Praktikum absolvieren und Kinderbetreuung organisieren. Es fand nicht nur keine Prüfung im Einzelfall statt, zu den Empfängern gehörten auch Kranke und Menschen mit Migrationshintergrund, die die Vereinbarung nicht lesen konnten. Außerdem sollten die Betroffenen eine Lüge unterschreiben, nämlich dass vorher ein Beratungsgespräch stattgefunden hätte, was nicht der Fall war.

Die Klägerin hätte gegen die Hartz-Abhängigen Sanktionen verhängen müssen, wenn diese gegen die Auflagen verstoßen hätten – also ihnen das Geld kürzen. Sie hielt das für rechtswidrig und gegen die Würde des Menschen, klagte vor dem Arbeitsgericht in Verden.

Das Gericht wies die Klage ab, mit der Begründung, die Klage wäre jetzt ja hinfällig, weil die Jobcenter-Angestellte inzwischen gekündigt hat und somit keine Sanktionen mehr aussprechen muss.

Um die Grundrechte der zu Unrecht sanktionierten Arbeitslosen hingegen kümmerte sich das Gericht gar nicht erst.

Die jetzt arbeitslose Jobcenter-Angestellte wäre gerne in Berufung gegangen, vor allem, um diese Praktiken von Jobcentern allgemein juristisch als rechtswidrig anzuerkennen. Sie hat dafür aber kein Geld. Als Verliererin des Verfahrens muss sie circa 3000 Euro abbezahlen, was ihr bereits sehr schwer fällt.



Bundesregierung weiß nicht, welche Folgen die Totalsanktionen der Jobcenter für die Betroffenen haben

L E S E B E F E H L !



Ärzte klagen an: Zu uns kommen Menschen mit eingewachsenen Socken

Der Deutschlandfunk mit einer Reportage aus dem reichen Deutschland (Zitat): “So etwas gibt es nur ein einziges Mal im reichen Deutschland: Eine Krankenstube, in der sich Menschen – auch ohne Versicherung – stationär pflegen lassen können – teilweise monatelang. Offene Beine, abgestorbene Zehen, faule Zähne: Die Mitarbeiter haben schon einiges gesehen. Ein Team aus sechs Pflegern und einem ehrenamtlich arbeitenden Arzt betreut hier rund um die Uhr die Patienten. Georgs eitrige Beine seien eine typische Wunde für Menschen, die auf der Straße leben, erklärt die Sozial- und Gesundheitsmanagerin der Krankenstube, Ingrid Kieninger. “Die Menschen, die haben oft monatelang ihre Schuhe an, die Menschen, die zu uns kommen, die haben eingewachsene Socken, die haben schwerst entzündete Beine.”

Ist der Kapitalismus nicht toll?



Hier herrscht Klassenkampf

Lesenswerte Reportage über den Aufstieg der AfD – beziehungsweise das Versagen der LINKEN, die lieber zusammen mit SPD und GRÜNEN den kapitalistischen Niedergang verwalten.



Stuttgart 21: Ronald Pofalla wird neuer Chefkoordinator

Kann man sich gar nicht ausdenken, solch einen Bauchklatscher.



Schulz wird Kanzlerkandidat: Hilft Gabriels Rückzug der SPD?

Der SPD helfen? Na klar, als Sterbehilfe.

Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidaten zu ernennen, dient einzig und allein einem einzigen Zweck: Dem Verkünden eines (angeblichen) Neuanfangs. Dabei ist JEDEM, dessen politisches Bildungsniveau auch nur leicht über dem eines SPIEGEL-Journalisten liegt, klar: Martin Schulz hat auf EU-Ebene stets perfekt mit Merkels EU-Komplizen zusammen gearbeitet. Sogar dann noch, als EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker als Steuerhinterziehungs-Pate aufflog, hat "Sozialdemokrat" Martin Schulz keinerlei Konsequenzen gefordert. Er war ja schliesslich sein bester Freund zur Durchsetzung neoliberaler Politik.

Auch Hartz4 findet Schulz toll, die Griechen muss man unterdrücken, die Banken alternativlos retten, unsere Altersvorsorge gehört auf den Finanzmarkt und TTIP und CETA sind wichtige Handelsabkommen, die man nicht kritisieren darf. DAS ist Martin Schulz. Und nur, weil er auf EU-Ebene statt auf der Bundesbühne seine Fäden zog, stand er bei sämtlichen SPD-Schweinereien von Nahles, Gabriel und Steinmeier nicht mit auf der Zielscheibe. Aber er vertritt zu 100 Prozent die "moderne" SPD-Linie. Kleines Beispiel gefällig? Zitat: “Gerhard Schröder hat viel für unser Land getan. Dass es Deutschland heute besser geht, als vielen anderen europäischen Staaten, hängt vor allem mit der Agenda 2010 zusammen.” Und man muss nicht lange raten, wen Martin Schulz mit "uns" gemeint hat: Die obersten 10 Prozent, deren Reichtum sich immer höher auftürmt. Denn den Arbeitnehmern, Alleinerziehenden, Rentnern, Minijobbern, Leiharbeitern, Arbeitslosen, Kindern und Rentnern geht es "dank der Agenda 2010" heute schlechter als vor 10 Jahren.

Fassen wir also zusammen: Mit Martin Schulz hat die SPD die grosse Chance, nach der Bundestagswahl nur noch drittstärkste Partei zu sein – noch hinter der AfD. Aber das passiert eben, wenn man keinen einzigen Sozialdemokraten mehr in seiner Partei hat.

Für Sigmar Gabriel war die Ernennung von Schulz hingegen die perfekte Absicherung seiner Politkarriere. Niemals hätte er auch nur einen Fuss mehr auf den Boden bekommen, hätte Gabriel die Bundestagswahl erwartungsgemäss vergeigt. So aber hat er noch ein knappes Jahr Zeit, als Aussenminister sein eigens ramponiertes Ansehen aufzubessern – und kann nach der Neuauflage der "Grossen Koalition" unter Merkel lachend weitermachen. Steinmeier hat ja auch bereits den Posten des Bundespräsidenten abgesichert – und Schulz ist nach der Bundestagswahl 62 Jahre alt und kann ebenfalls lachend seine satte Politikerpension (und Schmiergelder) abkassieren. Genauso wie zuvor Peer Steinbrück, der seinen Wahlauftrag (unter Merkel mitregieren und Ministerpöstchen sichern) erfolgreich umsetzen konnte.

Der einzige Lacher, den dieses SPD-Schmierentheater produziert: Unsere gesamte Qualitätsjournaille, egal ob SPIEGEL, FOCUS oder RP-Online, hatten schon im November Sigmar Gabriel zum SPD-Kanzlerkandidaten ernannt. Qualitätsjournalismus eben, für den man doch gerne zahlt



Frank-Walter Steinmeier: Der Agenda-Bundespräsident

“Die SPD im Land ist im ständigen Formtief. Da kann ein wichtiger Sympathieträger wie Frank-Walter Steinmeier nur helfen. Der künftige Bundespräsident beschwor dieser Tage in Stuttgart den sozialen Kitt in der Gesellschaft. Doch den hat er als Kanzleramts-Chef einst selbst aus den Fugen gekratzt. Ein paar Tage vor Weihnachten 2002 wurde dem Berliner “Tagesspiegel” ein sogenanntes “Kanzleramtspapier” zugespielt, das nichts Anderes enthielt als ein Sammelsurium neoliberaler Folterwerkzeuge. Drei Monate später folgte Schröders Agenda-Rede im Bundestag. “Die Agenda hat die Gesellschaft verändert, gilt als Chiffre für Druck, Angst und Ungerechtigkeit”, schrieb der “Tagesspiegel” 2013 zur zehnjährigen Wiederkehr.” Weiterlesen…



Unsoziale Reichtumsförderung

Diese ganz hervorragende Analyse hat übrigens Christoph Butterwegge geschrieben, der Bundespräsidenten-Kandidat von DIE LINKE. Könnt ihr ja selber mal lesen, ob er nicht der deutlich bessere Bundespräsident wäre.



Da wundern sich die Lobbyisten

Sehr gut geschrieben!



Andrej Holm: Mein Rücktritt ist kein Rückzug aus der Stadtpolitik

"In den letzten Tagen haben mir SPD und GRÜNE deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen. Herr Müller von der SPD forderte öffentlich meine Entlassung. Damit wurde eine mögliche Zusammenarbeit in einer Koalition aufgekündigt. Die Koalition selbst steht an einem Scheideweg.

Heute ziehe ich eine Reißleine. Den versprochenen Aufbruch in eine andere Stadtpolitik hat diese Koalition bisher nicht ernsthaft begonnen – das allein mit meiner Personalie zu begründen, wäre absurd. Die Diskussionen um das Sicherheitspaket, der Verlauf der Parlamentsdebatte und der mehrfache Bruch von Vereinbarungen zwischen den Koalitionspartnern zeigen, dass die Koalition selbst in der Krise ist. Ich werde der zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun, sie auf meinem Rücken zerplatzen zu lassen." Weiterlesen…



Christian Nitsche soll auf Sigmund Gottlieb als BR-Chefredakteur folgen

Und das Wichtigste an dieser Meldung ist (Zitat): “Auch in der bayerischen Staatsregierung, die über den Rundfunkrat viel Einfluss im Sender hat, habe Nitsche klare Rückendeckung.”

Ab wann nochmal genau spricht man von einem Regierungssender?



Facebook Polizei “correctiv” will Fake-News der Mainstreammedien nicht beleuchten

Der zweifelhafte Laden namens "Correctiv" wurde auserkoren, um Fake-News zu löschen. Falschmeldungen der Qualitätsprese hingegen will "Correctiv" selbstredend NICHT löschen. Was aber auch kein Wunder ist. Schliesslich wird "Correctiv" von der Qualitätsjournaille finanziert.

Wie wir sehen, wird das ganz bestimmt ein voller Erfolg



Obama, ein Kriegsverbrecher, der Frauen und Kinder abschlachten ließ

“Obama ist der erste Präsident, unter dem die USA während seiner achtjährigen Amtszeit ständig Krieg geführt haben. Allein im Jahr 2016 ließ er in sieben Staaten insgesamt 26.171 Bomben auf Hochzeitsgesellschaften, Begräbnisse, Fußball spielende Kinder, Krankenhäuser, Schulen, Zivilisten in Wohnhäusern, auf Straßen und Märkten und Bauern bei der Feldarbeit abwerfen – im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Libyen, im Jemen, in Somalia und in Pakistan.”

Selbstverständlich werden seine blutigen Hände in keiner einzigen öffentlich-rechten Rückschau gezeigt, sondern stattdessen weitestgehend kritikloser Abschieds-Schmalz ausgestrahlt. Den hysterischen Medien-Aufschrei, der unter Obama täglich nötig gewesen wäre, gibt es erst jetzt, weil Trump Präsident wurde. Wahrscheinlich muss Trump auch erst einige tausend Unschuldige niederbomben lassen, damit er von unseren Qualitätsmedien gefeiert wird.



ARD und ZDF verschweigen auch Jahresbericht 2016 zum Krieg im Jemen

Wenn es gegen die "bösen Russen" geht, werden Amnesty International oder auch Human Rights Watch gernzitierte Institutionen für Menschenrechte und Frieden. Wenn genau diese NGOs allerdings schwerste Kriegsverbrechen des Westens anprangern, erwähnen unsere Regierungssender diese Berichte natürlich mit keinem einzigen Wort.

Das ist öffentlich-rechter und seriöser Qualitätsjournalismus, für den wir doch gerne über 8 Milliarden Euro jährlich berappen

Dazu passt auch:

Maybrit Illner, Anne Will und Frank Plasberg: Etablierung des “kriminellen Ausländers” als Hauptziel

Die Themen der Polit-Talkshow im Fernsehen klingen so: "Bürger verunsichert – wie umgehen mit kriminellen Zuwanderern?" oder "Neues Deutschland: Bringt Härte gegen Zuwanderer mehr Sicherheit?" oder "Terror mit Ansage – was tun mit den Gefährdern?". Unablässig wird von Angst geredet, und sie verbreitet sich desto schneller, je mehr von ihr geredet wird. Egal ob Maybrit Illner, Anne Will oder Frank Plasberg – alle haben an dieser Eskalation geschraubt.



Und zu guter Letzt:

Höcke darf in der AfD bleiben

….