Aufgelesen und kommentiert 2017-01-24

Tellerwäscher bleibt Tellerwäscher, Millionär bleibt Millionär

Die Hälfte der Bevölkerung besitzt 1 (ein) einziges Prozent vom gesamten erarbeiteten Geldvermögen – und die reichsten 10 Prozent haben 60 Prozent aller Geldvermögen an sich gerissen.



Immer mehr jugendliche Obdachlose in Deutschland

Ist der Kapitalismus nicht toll?



Mitarbeiter der Tafeln sind am Rand der Erschöpfung

Seht ihr: Deutschland geht es gut



Landwirte fordern Katzensteuer

Und die Argumentation ist Weltklasse. “Weil es so viele streunende Katzen gibt.” Bin mal gespannt, wie man dann von den streunenden Katzen die fälligen Steuern einziehen will. Beziehungsweise diese bestrafen will, wenn sie nicht zahlen.

Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Transaktionssteuer – alles, was RICHTIG FETT Kohle einbringen würde, weil diese Steuern von den Reichsten bezahlt werden müssten, wird von CDU/CSU/SPD/FDP/AfD/GRÜNE abgelehnt. Stattdessen gibt es Diskussionen über eine Maut, eine Katzensteuer und was weiss ich noch alles.

Und das Beste: Weit über 80 Prozent finden das alles total geil und würden CDU/CSU/SPD/FDP/AfD/GRÜNE wählen. Was genau sagt das über das Bildungsniveau der deutschen Bevölkerung aus?



Ministerin Schwesig (SPD) zufrieden: Die Frauenquote wirkt

Über zwei Millionen Alleinerziehende in Armut atmen auf: Statt 23,3 sind jetzt 27,5 Prozent aller Aufsichtsratspöstchen sind nun mit Frauen besetzt. Da hat die SPD mal einen echten Paukenschlag gegen die Armut hingelegt



Gesamtmetall will Abkehr vom Achtstundentag

Verbandspräsident Rainer Dulger wird mit den Worten zitiert: “Es muss einfach möglich sein, dass ein Mitarbeiter nachmittags um vier heimgeht, das Kind aus der Kita abholt, abends um 21 Uhr ins Bett bringt und sich dann noch mal zwei Stunden an die Arbeit setzt.”

Klar geht das: Mit saftigen Nachtzuschlägen. Und DAS ist es, was den Konzernen ein Dorn im Auge ist.

Und aufgepasst: All das kommt ursprünglich NICHT einmal von den Metallkonzernen, sondern (natürlich) von der SPD. Zitat: “Die Metall-Arbeitgeber wollen eine Experimentierphase nutzen, die Arbeitsministerin Nahles vorschlägt.”

Welcher Lohnabhängige wählt immer noch SPD? Also ich hätte noch Eselsmützen da



Kapitalgedeckte Altersvorsorge: Weniger Rente fürs angesparte Vermögen

Die FAZ berichtet: “Hunderttausende Lebensversicherte werden in den kommenden zwei Wochen darüber informiert, dass ihre Versicherer die Formel ändern, mit der ein Euro angesammelten Kapitals für die Altersvorsorge in eine monatliche Rente umgerechnet wird. Für die Kunden hat das zur Folge, dass die zu Vertragsbeginn in Aussicht gestellte monatliche Rente niedriger ausfallen wird. Ein Unternehmenssprecher bestätigte auf Anfrage dieses Vorgehen. Die Rentenfaktoren seien vertraglich zwar avisiert, nicht aber zugesichert worden. In den Verträgen steht, dass sie in bestimmten Situationen “angepasst” werden dürften.”

Schon toll, so eine kapitalgedeckte Rente



Der Unterschied zwischen Journalismus und Propaganda am Beispiel von SPIEGEL und TELEPOLIS

Wie die Faust aufs Auge



Bundesregierung muss zugeben: Bislang keine Anschläge mit Videoüberwachung verhindert

“Bislang wurden keine Anschläge aufgrund von Videoüberwachung verhindert. Das hat die Bundesregierung der Linkspartei in einer kleinen Anfrage geantwortet. Das Bundesinnenministerium hatte den Gesetzesentwurf zur Ausweitung der Videoüberwachung (PDF), dem so genannten Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, zuvor mit der Verhinderung von Anschlägen begründet.”

Diese fiesen LINKEN aber auch, die immer wieder solche unverschämten Fragen stellen



ARD betreibt Wahlwerbung für die FDP

Natürlich getarnt als "seriöse Berichterstattung" – und nicht etwa als gekennzeichnete Werbesendung.



BKA-Statistik: Mehr als 900 Angriffe auf Flüchtlingsheime

Deutschland kann wieder einmal stolz auf sich und das Lernen aus der eigenen Geschichte sein.



Und zu guter Letzt:

Keine Angst, die sind viel zu klein