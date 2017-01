Aufgelesen und kommentiert 2017-01-23

Studie: Hartz-IV Kinder leiden unter Mangelernährung

Studie: Hartz-IV Kinder leiden unter Mangelernährung

Zitat: “Armut heißt Mangel, auch in der Ernährung. Jedes fünfte Kind isst morgens kein Frühstück. Wer unter Mangelernährung leidet, fühlt sich chronisch müde und schlapp. Die Betroffenen sind anfällig für Krankheiten; sie leiden häufig unter Erkältungen, grippalen Infekten, sie frösteln und neigen zu Schwindelanfällen. Kinder, die Hunger leiden, können sich kaum konzentrieren und zeigen wenig Interesse am Lernen. Das bestätigen die Neurowissenschaften. Der Hunger beschädigt also schon in der Grundschule die Bildungschancen der Kinder.”

Und genau das haben CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE ja auch so gewollt, als sie die Hartz-Gesetze durchdrückten!

Man kann aufgrund der Folgen von Armut (schlechte Bildung, schlechte Pflege, schlechte Gesundheit, usw.) hervorragend mit den Fingern draufzeigen (nach dem Motto: "Wollt ihr etwa so welche unterstützen?") – und kann, während der Pöbel sich untereinander die Köpfe einschlägt, welche Sozialleistungen "solchen Leuten" denn nun zugestanden werden dürfen, in aller Ruhe von Unten nach Oben umverteilen.

Eine Win-Win-Situation für alle, die von ihren Zinsen, Aktien und/oder Erbschaftsvermögen leben können.

Zwar ist dieses System jetzt natürlich blöd für den Pöbel, der sich seinen Lebensunterhalt erarbeiten muss, oder gar vom Amt abhängig ist. Aber hey: Der wählt ja trotzdem zu über 80 Prozent "seine" Hartz4-Parteien. Insofern passt das auch wieder

Dazu passt:

Abartiges Ausmaß an Ungleichheit

“Wie kann es sein, dass acht Menschen genauso viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung? Wie ist es möglich, dass auch in Deutschland 36 Personen über genauso viel Vermögen verfügen wie die ärmere Hälfte der hiesigen Bevölkerung? Wir leben in einem Land, in dem laut EU 1,7 Millionen Kinder in Armut leben. Wir leben in einem Land, in dem die einen um ihr Auskommen im Alter bangen müssen, während die anderen nicht wissen, wie und wo sie ihr Geld noch anlegen sollen. Damit muss Schluss sein.”

Seht ihr: Das ist der "Kommunismus", vor dem die Wähler so viel Angst haben. Dann doch lieber CDU/CSU/SPD/FDP/GRÜNE ankreuzen und anschliessend schimpfen.

Und was genau könnte das Bildungsniveau in unserer Bevölkerung besser auf den Punkt bringen, als dieses Verhalten?



SPD-Führung rückt von der Vermögensteuer ab

Immerhin wird die SPD damit ehrlicher. Früher haben sie zumindest vor der Wahl noch Sprüche geklopft, dass sie von den Reichen nehmen und den Armen geben wollen. Umso besser, wenn sogar deren "linker Flügel" höchstpersönlich die Vermögensteuer vom Tisch fegt (siehe Bericht). Nach dem massiven Rechtsrutsch der GRÜNEN direkt der nächste Sargnagel, dass es Rot-Rot-Grün im Bund nicht geben kann.



Hessen: Verdi würgt Busfahrerstreik ab

Und die dazugehörende Pressemitteilung von Verdi-Hessen liest sich wie eine Drohung an die Streikenden: “Die Schlichtung beginnt am kommenden Montag mit Schichtbeginn. Dann herrscht Friedenspflicht. Streiks sind während der Dauer der Schlichtung ausgeschlossen. Das heißt, dass ab Montag früh die Busse gefälligst wieder zu fahren haben.”



Ver.di: Zur Kohle “unterschiedliche Positionen”

Und die Gewerkschaft kann sich nur über den Ausweg retten, dass die IG BCE sogar NOCH schlimmer ist (siehe Bericht).



Juncker-Administration blockierte Bemühungen gegen Steuergeschenke an große Unternehmen

EU-Kommissionspräsident Juncker ist Merkels Komplize auf EU-Ebene. Man bildet dort sogar eine gemeinsame Fraktion. Ohne jede Kritik.

Aber hey: Hoeneß ist ja auch wieder FC Bayern-Präsident. Und Schwarzgeld-Schäuble ist Bundesfinanzminister. Passt alles ganz hervorragend.

Und dazu passt auch:

Neuer EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani: Europa wird schwarz

Während sich sämtliche Qualitätsjournalisten einseitig gegen die Präsidentschaftsernennung von Donald Trump werfen, wählt die EU den Berlusconi-Vertrauten (!) Antonio Tajani zum neuen Präsidenten. Und für den Wahlsieg bekam dieser neue EU-Präsident die Stimmen der Rechtsextremen im EU-Parlament.

DAS ist die Nachricht, die uns hier in Deutschland tatsächlich entsetzen müsste. Und nicht die Trump-Ernennung.



Sahra Wagenknecht über die Verlogenheit deutscher Medien in der Causa “Trump”

"Jahrelang galt Kritik an der US-Politik in Deutschland als Majestätsbeleidigung. Wenn die Linke die Öl- und Gaskriege der USA im Nahen und Mittleren Osten oder die Drohnenmorde verurteilte, wurde uns "Antiamerikanismus" vorgeworfen. Für die gleichen Kommentatoren, die Obamas und oft selbst Bushs Politik über Jahre kritiklos abgefeiert haben, wird das Weisse Haus mit dem neuen Amtsinhaber plötzlich zum Schurkensitz.

Ja, auch ich mache mir Sorgen über eine Reihe von Äußerungen Trumps und seine Unberechenbarkeit. Aber immerhin gibt es auch einige Ankündigungen, bei denen es wünschenswert wäre, wenn er die Chance bekäme, sie einzulösen. Seine Ankündigung, das Verhältnis zu Russland zu verbessern, gehört dazu. Denn in einem Punkt hat Trump recht: die US-geführte NATO ist obsolet."



Bundestagsstudie warnt vor Social Bots

“Meinungsroboter im Internet vergiften nach einer Bundestagsstudie nicht nur die politische Debattenkultur, sondern können bei knappen Mehrheiten auch Wahlergebnisse beeinflussen. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die sogenannten Social Bots hätten “das Potenzial, das Vertrauen in die Demokratie zu unterlaufen”, heißt es in einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag.”

Soso….

Wegen der Amokläufe müssen wir Killerspiele verbieten. Gegen Kinderpornografie im Internet benötigen wir Netzsperren. Wegen dem Terrorismus müssen alle Telefonate und Internetklicks der Bevölkerung gespeichert werden. Unser Frieden wird am Hindukusch verteidigt. Saddam ist im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Die LINKE ist nicht regierungsfähig. Wegen der Demografie braucht es eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Privatisierungen sind effektiver als "der Staat". Alles ohne viel Gegenrecherche deutschlandweit verbreitet von unserer angeblich so seriösen Qualitätspresse.

Wo endet seriöse Berichterstattung – und wo beginnen Lügenkampagnen?

Und wem das alles zu unlustig ist: Die ARD plant den Aufbau einer Anti-Fakenews-Einheit. Angesichts solcher Meldungen kann das Kabarett einpacken



Unternehmensnahe Stiftungen als Lobbyakteure

"Ob Bosch, Bertelsmann oder BMW: Unternehmensnahe Stiftungen sind allgegenwärtig. Stiftungen gelten als ein beliebtes Mittel von Reichen, Unternehmern und Firmenerben, um ihr Geld vor der Steuer zu retten, indem sie es für vermeintlich gute Zwecke "stiften". Ein Forscherteam vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) hat sich nun 61 unternehmensnahe Stiftungen, die im Bereich Wissenschaft tätig sind, genauer angeschaut – und kommen zu deutlichen Ergebnissen, die deren gemeinnützigen Charakter infrage stellen: Sie attestieren der Mehrzahl der Stiftungen "eine elitäre Ausrichtung" und Intransparenz und stellen fest, dass sich die Arbeit der Stiftungen häufig mit den Interessen der verbundenen Unternehmen überschneidet.

Schon länger haben auch wir Stiftungen als Lobbyakteure im Blick – so etwa die Stiftung Familienunternehmen und ihre Lobbyarbeit für Hochvermögende im Zuge der Erbschaftssteuer oder die Bertelsmann Stiftung mit ihrer Werbung für das tansatlantische Handelsabkommen TTIP. Doch auch die BMW Stiftung Herbert Quandt organisiert zum Beispiel den jährlichen Munich Economic Summit. Dieser, so die WZB-Autor/innen – ähnele mit seiner elitären Teilnehmerschaft aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Solche Veranstaltungen sind kein Einzelfall. Von den 61 untersuchten Stiftungen betreiben rund 40 Prozent Politikberatung und verfolgen zum Teil dezidiert politische Ziele."



Bundespräsident Joachim Gauck – Eine Bilanz

Ist noch viel zu diplomatisch formuliert.



Kraftfahrt-Bundesamt bekommt eigenes Gelände für Abgastests

“Mit dem Kauf des Geländes können eigene Prüfstände nun realisiert werden”, erklärte ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Tests sollen helfen, durch den VW-Skandal verspieltes Vertrauen in die Autoindustrie wiederherzustellen. Bisher musste das Kraftfahrt-Bundesamt bei der Beurteilung von Abgaswerten auf Angaben externer Dienstleister wie Tüv oder Dekra zurückgreifen.”

Joah und weil in jedem Neufahrzeug inzwischen GPS fest verankert ist, wäre es ein Leichtes, exakt für dieses Gelände die richtige Abgas-Software freizuschalten



Die GRÜNEN unterstützen Sammelabschiebungen nach Afghanistan

Ich sag es ja: Rot-Rot-Grün ist weder mit der aktuellen SPD, noch mit den aktuellen GRÜNEN auch nur denkbar.

Dazu passt auch:

SPD-Chef Gabriel überholt CDU und CSU beim Thema Abschiebungen rechts

Sigmar Gabriel will die Entwicklungshilfe kürzen, wenn die Länder nicht diejenigen Flüchtlinge wieder aufnimmt, die die Bundesregierung unter fadenscheinigen "Begründungen" (sicheres Herkunftsland, können nicht alle aufnehmen, usw.) abschiebt. Wann unterschreibt der SPD-Chef seinen Mitgliedsantrag bei der AfD?



Trotz Nazi-Rede: Kein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke

Nicht einmal ein Verfahren wird eingeleitet. Weil Rassismus in der AfD eben kein Ausrutscher ist, sondern Basis-Gedankengut. Würde sich die AfD von allen Gesinnungsgenossen trennen, müsste sie sich auflösen.



Gestern NSU – Heute Amri

Und der sogenannte "Verfassungsschutz" mal wieder mehr als nur mittendrin bei den Morden.



Begnadigung: Chelsea Manning kommt frei

Man soll auch die (wenigen) guten Nachrichten nicht vergessen



Und zu guter Letzt:

Schäubles schwarze Null