Aufgelesen und kommentiert 2017-01-22

Mein schöner Winterurlaub ist vorbei und es gibt (wie immer) jede Menge nachzuholen.



8 Superreiche sind so reich wie 3,6 Mrd. Menschen

Auch in Deutschland ist der Wohlstand bei wenigen Superreichen konzentriert: Hier besitzen 36 Milliardäre so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung.

Ist der Kapitalismus nicht toll?



Eine Gesellschaft am Abgrund

Wenn Rentner Pfandflaschen sammeln und Vollzeitbeschäftigte "beim Amt aufstocken" müssen um über die Runden zu kommen, wenn Arbeitssuchende und Hartz 4 Empfänger sanktioniert werden als Strafmaßnahme, während man Banken und Bänker die hunderte Millionen verzockt haben rettet, dann läuft irgendetwas hier gehörig gegen die Wand.



Statistisches Bundesamt: Reallöhne in Deutschland nur leicht über Niveau von 1990

Das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete gestern für das 3. Quartal 2016 von einem Anstieg der durchschnittlichen Reallöhne in Deutschland, in Höhe von +1,8 Prozent zum Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen offiziell um +0,5 Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklung liegen die Reallöhne nur leicht über dem Niveau wie Anfang der 90er! Wenn man bedenkt das der Mindestlohn, eingeführt Anfang 2015, einen gewissen Auftrieb gab, ist das Plus von insgesamt 3,3 Prozent bei den Reallöhnen nach 23 Jahren, gemessen an der Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft, eine Schande.



Statistisches Bundesamt: Jeder Zweite muss mit Armutsrente rechnen

Aber keine Angst, Leute: Die meisten Armutsrentner kassieren ja noch zusätzliche Mieteinnahmen aus ihren Immobilien, zudem noch fette Betriebsrenten und auch noch so einige Zinsen von ihrem angelegten Geldvermögen. Und Nein, so zynisch bin noch nicht einmal ich, sondern (siehe Bericht) der Pressesprecher Dirk von der Heide von der Deutschen Rentenversicherung Bund.



Statistisches Bundesamt: 22,5 Prozent aller Arbeitnehmer sind Niedriglohnempfänger

Nur mal zum Vergleich, wie viele Armutslöhner es in anderen westlichen Industrieländern gibt:

Österreich = 15,0 Prozent

Schweiz = 11,0 Prozent

Frankreich = 8,8 Prozent

Dänemark = 8,6 Prozent

Norwegen = 5,3 Prozent

Belgien = 3,6 Prozent

Schweden = 2,6 Prozent

Seht ihr: Deutschland geht es gut



Unterstützt den Streik der hessischen Busfahrer

"Seit fast zwei Wochen setzen sich hessische Busfahrer gegen Niedriglöhne und miserable Arbeitsbedingungen zur Wehr. Die Gewerkschaft Verdi hatte ursprünglich einen zweitägigen Protest geplant. Sie wollte Dampf ablassen und dann einen neuen Tarifvertrag mit dem Landesverband Hessischer Omnibusbetreiber (LHO) unterschreiben. Sie hatte aber nicht mit der Kampfbereitschaft der Busfahrer gerechnet, die sich weigerten, die Arbeit wieder aufzunehmen. Verdi musste den Streik von Tag zu Tag verlängern.

Ein hessischer Busfahrer verdient derzeit einen Tariflohn von 12 Euro brutto in der Stunde, in Wirklichkeit aber weniger, da Pausenzeiten pauschal abgezogen werden, obwohl die Pausen oft ausfallen. Dafür muss er unregelmäßige Arbeitszeiten in Kauf nehmen und täglich tausende Menschen durch den hektischen und chaotischen Verkehr fahren. Passiert etwas, trägt er alleine die Verantwortung. Verdi fordert eine Anhebung des Stundenlohns auf 13,50 Euro, was immer noch sehr niedrig wäre. Der LHO bietet aber nur 13 Euro – und das erst ab Januar 2019!

Der Streik der hessischen Busfahrer ist so bedeutsam, weil Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt unter ähnlichen Bedingungen leiden. Nach Jahrzehnten der Kürzungen, Privatisierungen, des Lohn- und Sozialabbaus werden gesellschaftlich notwendige, verantwortungsvolle und anstrengende Arbeiten derart schlecht bezahlt, dass sie davon nicht mehr leben können. Die Löhne decken kaum die Kosten für die rasant steigenden Mieten und den notwendigsten Lebensbedarf, geschweige denn für die Ernährung einer Familie, Erziehungskosten und Urlaub.

Das gilt nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für den Gesundheits- und Erziehungsbereich und zahlreiche andere soziale Berufe. Selbst in den großen Werken der Auto- und Metallindustrie arbeiten heute miserabel bezahlte Leih- und Werkarbeiter Seite an Seite mit fest eingestellten Kollegen. Das ist der Grund, weshalb die Kampfbereitschaft der Busfahrer auf breite Solidarität und Unterstützung stößt. Während die Medien wie üblich hetzen und "Hinter die Lenkräder!" (Frankfurter Rundschau) rufen, werden sie mit Zuschriften überflutet, die den Streik unterstützen. In Darmstadt streiken aus Solidarität die Straßenbahnfahrer, und auch in anderen Städten kam es zu Solidaritätsstreiks.

Man darf sich trotzdem keiner Illusion hingeben. Die Busfahrer sind nicht nur mit dem Arbeitgeber LHO und seinem arroganten und selbstherrlichen Geschäftsführer Volker Tuchan konfrontiert, der ihre Erwartungen für "unerfüllbar" erklärt. Ein viel größeres Problem sind die Gewerkschaft Verdi und die Parteien, mit denen sie eng verbunden ist – die SPD, die Linke und die Grünen. Die Verwandlung des öffentlichen Diensts in einen Niedriglohnsektor wäre ohne ihre tatkräftige Unterstützung nicht möglich gewesen. Und jetzt sehen sie ihre Aufgabe darin, jeden Widerstand dagegen aufzufangen, zu isolieren und abzuwürgen.

Das Grünen-Mitglied Frank Bsirske, der seit 17 Jahren an der Spitze von Verdi steht, war vorher Personaldezernent der Stadt Hannover und baute dort 1000 von 16.000 Stellen ab. Als Verdi-Chef hielt er dann der rot-grünen Bundesregierung den Rücken frei, als diese die Hartz-Gesetze und die Agenda 2010 beschloss. Sie schuf damit einen riesigen Niedriglohnsektor, in dem mittlerweile 40 Prozent aller abhängig Beschäftigten in Deutschland arbeiten. In Berlin arbeitete Bsirske zur selben Zeit eng mit dem rot-roten Senat zusammen, der die Löhne im öffentlichen Dienst um 12 Prozent senkte und die Zahl der Arbeitsplätze um ein Drittel reduzierte.

Verdi vertritt nicht die Interessen ihrer Mitglieder. Sie ist ein Dienstleitungsunternehmen für die Arbeitgeber. Sie hilft ihnen, den Angriff auf Löhne und Sozialleistungen möglichst "sozialverträglich" durchzuführen – d.h. ohne dass sich dagegen sozialer Widerstand erhebt.

Das ist auch ihre Rolle im Busfahrerstreik. Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel, der gleichzeitig im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) sitzt, sieht seine Aufgabe darin, den Streik zu isolieren und möglichst schnell zu einem Abschluss zu bringen. Nachdem der LHO bei den Verhandlungen am Donnerstag kein neues Angebot vorlegte und nicht bereit war, über inhaltliche Fragen zu sprechen, erklärte Verdi den Streik ohne Rücksprache mit den Busfahrern ab Montag für beendet und kündigte die Schlichtung an. "Die Schlichtung beginnt am kommenden Montag mit Schichtbeginn", heißt es in der Presseerklärung von Verdi. "Dann herrscht Friedenspflicht, Streiks sind während der Dauer der Schlichtung ausgeschlossen." Weiterlesen…



Tarifvertrag Leiharbeit: DGB verhindert gleichen Lohn für gleiche Arbeit

“Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz steht, dass grundsätzlich für gleiche Arbeit auch gleicher Lohn gezahlt werden muss. 2004 wurde im Rahmen der Agenda 2010 aber eine Ausnahme geschaffen. Seitdem kann »Equal Pay« umgangen werden, wenn ein Tarifvertrag anderes regelt. Dazu muss man wissen, dass ein Leiharbeiter, der etwa in eine Fabrik geschickt wird, nicht nach der dort geltenden Regelung bezahlt wird, sondern nach dem Leiharbeitstarif. Die Lohnunterschiede für dieselbe Arbeit betragen dabei nach Zahlen der Bundesregierung bis zu 70 Prozent. Der Tarifvertrag verhindert also durch seine bloße Existenz »Equal Pay«.”

Es gibt in der Bundesrepublik auch christliche Gewerkschaften. Wäre nicht zu befürchten, dass diese einer noch schlechteren Regelung zustimmen, wenn sich der DGB zurückzieht?

“Das Argument wird auch dieses Jahr benutzt, auch gegenüber unserer Kampagne. Aber die Leiharbeitsbranche hat schlechte Erfahrungen mit den christlichen Gewerkschaften gemacht: Ein mit ihnen abgeschlossener Tarif wurde rückwirkend für ungültig erklärt. Hätte der DGB den Mut gehabt und wäre ersatzlos ausgestiegen, dann wäre wohl kein neuer Vertrag zustande gekommen.”



Großspenden 2016: CDU kassierte am meisten

Die beste Demokratie, die man sich kaufen kann



Rent-a-Sozi: Diese Konzerne zahlten für “Gespräche” mit SPD-Politikern

Insgesamt 35 mal hat die SPD ihre Minister und hochrangigen Funktionäre an Konzerne wie Vattenfall, die INSM oder E.ON verkauft – und dafür satte 200.000 Euro einkassiert. Wie viel die bei diesen "Gesprächen" vereinbarten Gesetze und Klauseln wert waren, steht leider nicht im Bericht.

Andererseits: Die SPD ist da noch echt billig zu haben. Für einen einzelnen CDU-Bonzen von der Hinterbank zahlt z.B. RWE über 90.000 Euro im Jahr, damit er RWE-Interessen durchsetzt.



Berlin: Rot-Rot-Grün lässt zwangsräumen

Einen grundlegenden Politikwechsel hatte der Senat aus SPD, GRÜNEN und der Partei DIE LINKE in Berlin angekündigt. Am Dienstagmorgen fand die erste Zwangsräumung der »R2G«-Regierung statt.



Baden Württemberg: Ökologisch-Christliche Abschiebung ins Kriegsgebiet

Wie GRÜNE und CDU gemeinsam Kinder, Frauen und Kranke direkt nach Afghanistan ins Kriegsgebiet abschieben – aber zeitgleich stets ihre "christlichen Werte" und "Grün aus Verantwortung" vor sich herschieben.



Rainer Wendt: Polizist am Abgrund

Nach unzähligen rechten bis rassistischen Statements in den Medien hat der Polizeigewerkschafts-Chef Rainer Wendt nun ein Buch geschrieben: "Deutschland in Gefahr". Thomas Fischer, DIE ZEIT-Kolumnist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, hat sich "das Machwerk" angeschaut



SPD-Chef Gabriel fordert Kindergeldkürzung bei EU-Ausländern

"Angesichts wachsender Armut schürt die SPD gezielt ausländerfeindliche Stimmungen. Denn mit der Begründung seiner Forderung stellte Gabriel die Realität auf den Kopf. Er behauptete: "In manchen Großstädten gibt es ganze Straßenzüge mit Schrottimmobilien, in denen Migranten nur aus einem Grund wohnen: Weil sie für ihre Kinder, die gar nicht in Deutschland leben, Kindergeld auf deutschem Niveau beziehen."

Gerade Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien, in der Mehrzahl Sinti und Roma, werden extrem ausgebeutet und leiden unter hoher Armut. Weil ihnen oft Hartz-IV-Sozialleistungen vorenthalten werden, müssen sie jede, noch so niedrig bezahlte Arbeit annehmen. Häufig müssen sie sich und ihre Familien als Tagelöhner über Wasser halten. Unterkunft finden sie dabei nur in sogenannten "Schrottimmobilien", die sie von ihren mickrigen Löhnen – nicht selten weniger als fünf Euro die Stunde – und dem Kindergeld zahlen, das ihre einzige sichere Einnahmequelle darstellt. Ihnen nun zu unterstellen, sie würden dort nur wegen des Kindergelds wohnen, ist üble rassistische Hetze im Stile der AfD und anderer Rechtsextremer." Weiterlesen…

UPDATE: Auch SEHR Lesenswert: ”Das ziehen wir jetzt durch!”

UPDATE 2: Rassisten in der SPD? Absolut kein Einzelfall. Im Ruhrgebiet treten SPD-Leute gerade mehrfach zur AfD über.



Festung Europa

Das Sterben im Mittelmeer geht auch 2017 weiter. Allein in den ersten zwei Wochen (!) des Jahres kamen mindestens 219 Menschen bei dem Versuch ums Leben, den europäischen Kontinent zu erreichen.



Verdrängte Flucht- und Terrorursachen

Dem gibt es NICHTS hinzuzufügen.



Zwei Karrieren

Ein kleiner Vergleich, wer hier in Deutschland Karriere machen darf (NSDAP-Leute, Mordrichter, Rassisten, usw.) und wer nicht (zu linke wie z.B. Andrej Holm). Und am interessantesten finde ich ja noch, wie DIE LINKE in Berlin das böswillige Absägen ihres Mannes schweigend hinnimmt. Aber hey: Mit Thilo Sarrazin hatte die Berliner LINKE ja auch nie ein Problem



Polizisten als Pegida- und AfD-Leute – ohne Konsequenzen

"Bereits mehrfach trat Gerald Hübner bei Aufmärschen des rechten Zusammenschlusses Pegida Havelland als Redner auf. Zugleich sitzt der 57jährige Politiker für die AfD im Kreistag Havelland und ist Sprecher seiner Partei in dem Landkreis. All das wäre kaum erwähnenswert, wäre Hübner nicht zugleich beim Landeskriminalamt (LKA) Berlin beschäftigt.

Die »Causa Hübner« ist im Raum Berlin-Brandenburg kein Einzelfall. Zur Erinnerung: Erst im letzten Jahr hatten Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) ergeben, dass zwei Polizeibeamte Ermittlungen gegen Neofaschisten bewusst vereitelt hätten. Ausgerechnet eine parlamentarische Anfrage der AfD an die »rot-rote« Landesregierung in Brandenburg brachte infolgedessen ans Licht der Öffentlichkeit, dass das dortige Innenministerium in insgesamt fünf Fällen Hinweise auf rechte Aktivitäten beziehungsweise Verstrickungen von Beamten erhalten hatte. Darunter auch zwei Beamte, die bereits im Oktober 2014 mehrere Neonazis in Schwedt, die zuvor den Hitlergruß gezeigt und »Heil Hitler« gegrölt hätten, unbehelligt hatten ziehen lassen.

Für Aufsehen sorgen seit geraumer Zeit auch Enthüllungen über Polizisten, die zugleich bei den »Reichsbürgern« aktiv sind. Wie die Süddeutsche Zeitung Ende Oktober berichtete, sollen den Innenministerien der Länder mindestens 15 mutmaßliche »Reichsbürger« bekannt sein, die zugleich im Polizeidienst tätig sind.

Anfällig für rechtes Gedankengut sind offenbar auch städtische Beamte. So ist etwa der ehemalige oberste Feuerwehrchef der Ruhrgebietsmetropole Dortmund, Klaus Schäfer, regelmäßiger Gast bei Aufmärschen und Vorträgen der Neonaziszene in Dortmund und nimmt an deren Provokationen teil."

RECHTSstaat Deutschland.



Die Wahrheit über die Lügenpresse

"Lauterecken ist ein Dorf bei Kaiserslautern. Mehrere Tage hatten die Einsatzkräfte dort zu tun. Die Polizei hatte entdeckt, dass zwei junge Männer Explosivstoffe eingelagert hatten. Zeitweise mussten die Anwohner aus Sicherheitsgründen während der Aufräumarbeiten ihre Häuser verlassen. Unklar ist das Motiv. Aber selbst wenn – es interessiert sich eh nur die Regionalpresse dafür.

Jetzt stellen wir uns doch nur mal vor, dass die beiden jungen Männer aus der Pfalz nicht nur junge Männer wären, sondern junge muslimische Männer. Hätte man da dieselbe Gelassenheit an den Tag gelegt? Nein, wohl eher nicht. Dann wären Reporter vor Ort und würden ins Mikrofon stammeln: »Noch wissen wir nichts Genaues, aber es wird vermutet, dass die beiden Männer einen Sprengstoffanschlag planten. Die Polizei ermittelt noch.« Wären die beiden Muslime, wäre ein etwaiger Verdacht schon in der Welt. Und der Kontext zur Geschichte würde sich verselbstständigen.

So aber thematisiert man das nur im Flüsterton und erwähnt nebenbei, dass es vielleicht einen rechten Hintergrund gäbe. Für eine überregionale Verbreitung reicht es nicht mal dafür."

Beispiele von diesem Jahr:

Aber über einen "knapp vereitelten Terroranschlag" schwadroniert unsere Qualitätspresse natürlich nicht, wenn es sich um Deutsche handelt. Auch nicht nach dem NSU und hunderte brennender Flüchtlingsheime.



Der “Fall Amri”

Flüchtlinge warnten schon 2015 vor Amri und dessen IS-Kontakte – folgenlos. Weil Amri ein V-Mann war. Zitat: “Er genoss also, so formulierte es Thomas Wüppesahl, Bundessprecher der Arbeitsgemeinschaft kritischer PolizistInnen, “Vorzüge, wie sie sonst nur V-Leuten gewährt werden”. Dazu gehören verschiedene Identitäten und Straftaten ohne Konsequenzen, wie sie der Verfassungsschutz für sich in Anspruch nimmt. Er erhielt volle Bewegungsfreiheit trotz möglicher Meldeauflagen, die aber nicht verhängt wurden. Letztlich erhielt er also sogar seinen V-Mann-Lohn in Form von ihm belassenen Geldern aus Sozialbetrügereien.” Weiterlesen…

Wegen dem "Verfassungsschutz" müssen wieder einmal unschuldige Menschen sterben. Und wegen deren Leute wie Amri werden nun also alle ausländisch aussehende Menschen als "Terroristen" beschimpft, härtere Abschiebungsgesetze durchgeprügelt und in sämtlichen Medien rassistische Parolen hoffähig gemacht.

Verfassungsschutz dichtmachen! Jetzt!



Innenminister Lorenz Caffier (CDU): “AfD-Vorstoß ist billiger Populismus”

Zitat: “Die AfD nutze den Anschlag schamlos für die eigenen Zwecke aus und schreibe dabei nur ab.”

Seht ihr: Die von der AfD schreiben ihren billigen Populismus von uns, der CDU, ab. Diese Schweine (via)



Bemerkungen, diverse

