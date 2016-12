Aufgelesen und kommentiert 2016-12-20

Bundesrechnungshof deckt große Mißstände in Jobcentern auf

Niedriglohn-Sektor in Deutschland wächst

Krankenhaus-Privatisierungen: So schlecht war der Asklepios-Deal

Trumps Kabinett – So reich wie 43 Millionen US-Haushalte zusammen

Kampf gegen "Fake-News" erschafft ein Zensurmonster

Ramstein: Ströbele stellt Strafanzeige wegen Beihilfe zum Drohnenkrieg

Rechtswidrige Überwachung: Bundesverwaltungsgericht lehnt Klagen gegen BND erneut ab

NSU-Untersuchungsausschuss: "Verfassungsschutz" wollte Polizeimord-Akte sofort löschen

Friedensnobelpreisträger EU feiert: Das tödlichste Jahr im Mittelmeer

BILD liefert falsches Futter für Islamhasser und Rechte Hetzer

Über das gestrige Versagen der Qualitätsmedien

AfD-Politiker und Anhänger feiern Lkw-Tragödie von Berlin

Erinnert ihr euch noch?

Deutschland im Glück: Der Terror ist da

Wichtige Fragen nach den Ereignissen in Berlin

Heute doch nochmal ein kleiner Nachschlag vor meinem Winterurlaub



Bundesrechnungshof deckt große Mißstände in Jobcentern auf

Oh, tatsächlich? Um welche handelt es sich denn?

Zitat: “Fazit der Untersuchung: Die Arbeitsverwaltung versäumte es in knapp 40 Prozent der Fälle, Qualifizierungserfolge und Abschlüsse in das Bewerbungsprofil und den Wiedereingliederungsplan der Arbeitsuchenden aufzunehmen.Folge dieser Praxis seien Entmutigung und Enttäuschung auf Seiten der Arbeitsuchenden, ausbleibende Vermittlungserfolge und die Verschwendung von Steuermitteln: Im Schnitt zahlte die BA knapp 5000 Euro pro Qualifizierungsmaßnahme.”

Was für ein sagenhafter Mangel

Es gibt hunderttausende Fälle an Jobcenter-Willkür, die für weit mehr “Entmutigung und Enttäuschung” sorgen, als der Fehlende Eintrag einer Weiterbildung in die Personalakte. Hunderttausendfach werden Menschen in Niedriglohnjobs geprügelt, von denen sie schon vor Beginn wissen, dass diese "Stelle" ihnen niemals die eigene Existenz sichern wird. Hunderttausendfach wird den Menschen und ihren Kindern willkürlich die Hilfe gekürzt, der Strom abgestellt und in die Hoffnungslosigkeit sanktioniert – und sogar nach mühevoller monatelanger Gerichtsauseinandersetzungen werden die Urteile noch immer vom Jobcenter ignoriert und blockiert.

Aber solche grundlegenden Themen interessieren die bestens abgesicherten Beamten vom Bundesrechnungshof keinen einzigen Millimeter. Erforscht und analysiert wird nur, ob der Behördenapparat reibungsfrei arbeitet, genügend Menschenmaterial zur kapitalistischen Verwertung abwirft und dafür – ganz wichtig – bloss keinen Euro zuviel an Steuergeld "verschwendet".

Wann diskutieren wir endlich darüber, dass es keine existenzsichernden Arbeitsplätze für alle gibt. Und demzufolge eine sanktionsfreie Mindestteilhabe am gesellschaftlichen Leben auch denjenigen zustehen muss, die zu den Opfern des kapitalistischen Ausbeutungssystems gehören?



Niedriglohn-Sektor in Deutschland wächst

"Im Jahr 2014 arbeitete mehr als jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland für einen Niedriglohn von weniger als 10 Euro pro Stunde, mit steigender Tendenz. Das geht aus dem neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor, über den Anfang letzter Woche mehrere Zeitungen berichteten. In Ostdeutschland liegt die Niedriglohn-Quote sogar über 33 Prozent. Nach den Daten des Arbeitsministeriums, die alle vier Jahre erhoben werden, steigt der Anteil der Niedriglohnempfänger aber auch in Westdeutschland. In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten stieg die Niedriglohnquote zwischen 2006 und 2014 von 16,4 auf 18,4 Prozent.

Politisch verantwortlich für diese Verhältnisse ist vor allem die rot-grüne Bundesregierung von Gerhard Schröder (SPD) und Joschka Fischer (Grüne). Sie senkte den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent und schuf mit den Hartz-Gesetzen die Voraussetzungen für einen riesigen Niedriglohnsektor. Eine Hauptverantwortung für dieses schikanöse System tragen auch die Gewerkschaften, die es mit ausgearbeitet und verwirklicht haben. Der überdurchschnittlich große Niedriglohnsektor in Ostdeutschland ist auch eine vernichtende Anklage gegen DIE LINKE und ihre Vorgänger, die während der Wende den Ausverkauf der Staatsbetriebe organisierten und dabei Millionen Arbeitsplätze und die sozialen Errungenschaften der Arbeiter vernichteten." Weiterlesen…



Krankenhaus-Privatisierungen: So schlecht war der Asklepios-Deal

Für Kenner gibt es hier nur wenig Neues: Lohndrückerei, Leute entlassen, unbezahlte Mehrarbeit, Arbeitstempo verschärfen, Abteilungen chronisch unterbesetzen – alles zugunsten des Profits für den privaten Krankenkassenkonzern. Wie es den Patienten ergeht, wie es den Ärzten ergeht, wie es dem Pflegepersonal ergeht – alles unwichtig. Hauptsache ist nur, die Managerboni und Dividendenausschüttungen stimmen.

Typische Privatisierungspolitik eben.

Unnötig zu erwähnen, dass es damals sogar einen Volksentscheid zur Krankenhausprivatisierung gab, die Bevölkerung mit grosser Mehrheit GEGEN die Privatisierung war – aber die damalige CDU-Landesregierung das nur lachend ignorierte und trotzdem verkauft hat. Welche Schmiergelder die CDU im Gegenzug dafür abkassieren konnte, steht aber leider nicht im Bericht.



Trumps Kabinett – So reich wie 43 Millionen US-Haushalte zusammen

Nochmal: Wären Hillary Clinton (oder auch Bernie Sanders) gewählt worden, wäre doch EXAKT dasselbe der Fall. Auch dann würden Banker bestimmen, was die Finanzgesetze betrifft. Auch dann würde die Öllobby bestimmen, was die Umweltgesetze anbelangt. Und auch selbstverständlich würden Konzernmanager bestimmen, welche Arbeitsschutzgesetze gemacht werden dürfen – und welche sozialen Errungenschaften abgeschafft gehören.

Der einzige Unterschied: Clinton oder Sanders hätten diverse Politmarionetten um sich geschart, die dann deutlich mehr herumlügen müssten, warum jetzt doch schon wieder beim Sozialen gekürzt werden muss, um es an die obersten 10 Prozent umzuverteilen. Bei Donald Trump hingegen sitzen die wahren Machthaber, nämlich die obersten 10 Prozent, direkt auf den Regierungssesseln. Das ist der einzige Unterschied.



Kampf gegen “Fake-News” erschafft ein Zensurmonster

Immerhin: Die Unterscheidung zwischen Fake und Wahrheit ist doch ganz einfach: Alles was gegen Putin gemeldet wird, ist automatisch wahr – und was gegen unsere Bundesregierung geschrieben wird, ist natürlich Fake. Fertig ist die Zensurmaschine.

Glaubt ihr nicht? Dann achtet mal darauf, welche Instanz dafür zuständig sein soll, was Wahrheit oder Fake ist. Nämlich diejenigen Massenmedien, die schon heute in geradezu hündischer Unterwerfung allerhand regierungsgenehme Lügengeschichten über Massenvernichtungswaffen, Brutkasten und Viagralieferungen (1) (2) (3) verbreiten. Bis zum ”Ministerium der Wahrheit” ist es nicht einmal mehr ein Katzensprung.

Und gerade heute, rund um die Lkw-Tragödie von Berlin, werden gerade jede Menge Fake-Meldungen verbreitet, in denen die "Volksparteien" ihr Mitgefühl betonen – und morgen dann mit Forderungen nach mehr Überwachung, Sozial"reformen" und Auslandseinsätze klar machen, dass all ihr Mitgefühl nur geheuchelt war.

Übrigens: JEDER (!) Krieg beginnt mit Lügen. Und die Bundeswehr ist inzwischen in mehr Auslandskriege verwickelt, als es unter Adolf Hitler der Fall war. Soviel zum Thema, wer genau hier Falschmeldungen nicht nur verbreitet, sondern sogar als mörderische Legitimation missbraucht.



Ramstein: Ströbele stellt Strafanzeige wegen Beihilfe zum Drohnenkrieg

In einem Rechtsstaat würden die verantwortlichen Regierungspolitiker wegen nachgewiesener Beihilfe an völkerrechtswidrigen Morden längst im Knast, mindestens aber in Untersuchungshaft hocken.

In Deutschland hingegen stellen Oppositionspolitiker hilflose Anzeigen an die Generalbundesanwaltschaft, obwohl sie natürlich wissen, dass die deutsche Justiz NOCH NIE gegen ein Regierungsverbrechen vorgegangen ist. Nicht in der DDR, nicht im Dritten Reich und schon gar nicht in der Bundesrepublik.

Dazu passt auch:

Rechtswidrige Überwachung: Bundesverwaltungsgericht lehnt Klagen gegen BND erneut ab

Heise-Online berichtet: “Zum zweiten Mal lehnt das Gericht Klagen Einzelner gegen die Überwachung des Internetverkehrs durch den Bundesnachrichtendienst als unzulässig ab. Der Berliner Rechtsanwalt Niko Härting, der bereits 2014 geklagt hatte, vertrat in diesem Verfahren auch die Organisation “Reporter ohne Grenzen”. Das Gericht sieht zwar bereits in der Übermittlung von E-Mails und anderen Daten an den BND einen Eingriff in das Grundrecht auf Telekommunikationsgeheimnisse aus Artikel 10 des Grundgesetzes. Da alle nicht geheimdienstlich relevanten Daten bis auf wenige hundert im Jahr ausgefiltert und gelöscht werden und auch die Protokollierung dieser Vorgänge bereits zum Ende des Folgejahres gelöscht werden, können die Kläger aber nicht darlegen, dass sie von diesen Maßnahmen betroffen waren. Diese Rechtsschutzlücke sei verfassungsrechtlich hinzunehmen.”

Seht ihr: Rechtsschutzlücken sind hinzunehmen!

Und das sagt nicht irgendein Landgericht, sondern das Bundesverwaltungsgericht. Letztinstanzlich! Denn weder wird an das Bundesverfassungsgericht weiter geleitet, noch wird die Bundesregierung dazu verpflichtet, den Schutz der Bürger wieder herzustellen. Und gegen den rechtswidrig Überwachungsapparat des BND sagt das Bundesgericht ebenfalls kein Wort.

Ich wiederhole also nochmal: Die deutsche Justiz ist NOCH NIE gegen ein Regierungsverbrechen vorgegangen. Nicht in der DDR, nicht im Dritten Reich und schon gar nicht in der Bundesrepublik. Punkt.



NSU-Untersuchungsausschuss: “Verfassungsschutz” wollte Polizeimord-Akte sofort löschen

Die Ruhrnachrichten melden: “Nur einen Tag nach dem Mord von Michael Berger an drei Polizisten in Dortmund und Waltrop am 14. Juni 2000 hat der NRW-Verfassungsschutz angeordnet, eine über Berger angelegte Akte zu löschen. Nach der Tat war das Gerücht aufgekommen, Berger habe einen rechtsterroristischen Anschlag geplant, auch soll er gegenüber Beamten angegeben haben, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes gewesen zu sein. Das wurde am Freitag im NSU-Untersuchungsausschuss in Düsseldorf bekannt.”

Deutschland ist eben ein RECHTSstaat. Da gehören rassistisch motivierte Morde zum "guten Ton", die man gefälligst nicht juristisch zu durchleuchten hat.



Friedensnobelpreisträger EU feiert: Das tödlichste Jahr im Mittelmeer

Die Süddeutsche Zeitung meldet: “Das Mittelmeer ist für viele Flüchtlinge zur tödlichen Falle geworden. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben in diesem Jahr bereits mehr als 4740 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt von Afrika nach Europa (Stand: 12. Dezember).”

Konsequenzen? Keine! Unterlassene Hilfeleistung ist beim Friedensnobelpreisträger selbst bei mehreren tausend Toten keine Straftat, sondern ganz im Gegenteil eine Aufmunterung, die menschenverachtende Abschottung gegen die Ausgebeuteten immer weiter zu verstärken.



BILD liefert falsches Futter für Islamhasser und Rechte Hetzer

Über das angebliche Verbot von Weihnachten und Weihnachtsliedern quer durch Deutschland. Wann werden die Springer-Medien offiziell als "Fake-News-Fabrik" eingestuft und auf Facebook verboten?



Über das gestrige Versagen der Qualitätsmedien

Da sitzt jeder Satz!



AfD-Politiker und Anhänger feiern Lkw-Tragödie von Berlin

Den wohl widerlichsten Beitrag des Abends lieferte der AfD-Landesvorsitzende aus NRW und Lebensgefährte von Frauke Petry, Marcus Pretzell. Noch bevor überhaupt irgendein Hintergrund bekannt war, schrieb er von "Merkels Toten". Dabei hat die Berliner Polizei auch Stunden nach dem Vorfall keine klaren Hinweise, ob es sich bei der Todesfahrt des Lkw um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.



Erinnert ihr euch noch?

Erinnert ihr euch noch, als ein Deutscher in Afghanistan einen Terroranschlag durchführte? Was mit diesem Deutschen anschliessend geschah? Die Bundesregierung hat ihn befördert. Und zwar nicht ins Abseits, sondern die Karriereleiter (und Gehaltsstufe) nach oben!



Und zu guter Letzt:

