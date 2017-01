Ich weiß, ich kann man meine Leser schon seufzen hören. 15 Jahre Euro sind für die wenigsten ein Grund zum feiern. Ach wenn doch unsere gute D-Mark wieder hätten, trommeln die Idioten und die Faschisten. Gut Faschisten sind immer Idioten. Aber es gibt auch Idioten die keine Faschisten ist.

Ja ich weiß ihr seid Europa und den Euro satt und ich sage auch dass ihr eine Vollmeise habt. Europa und der Euro sind gut für die Menschen. Vor allem für den normalen Menschen die für ihr Geld arbeiten müssen. Die Briten waren so dämlich Europa zu verlassen und als sie jetzt angefangen haben zu denken, wird ihnen plötzlich klar, dass sie eigentlich statt dessen in den Euro gemusst hätten.

Aber sie haben ihren Politikern geglaubt, dass Europa schuld ist, wenn sie wieder mal um die Früchte ihrer Arbeit betrogen wurden. Genau wie die Merkel haben die britischen Politiker immer auf Europa gezeigt, wenn sie die Menschen wissentlich betrogen haben. Immer wenn uns die lebende Raute erzählt, dass etwas alternativlos ist, dann zeigt sie mit treuem Hundeblick auf Brüssel.

Aber Brüssel befolgt nur die Befehle die Merkel oder Schäuble geben. Es sind nicht Europa und der Euro die es uns schlecht gehen lassen sondern unsere Politiker. In jedem Land Europas. Natürlich tönen die Systemmedien da mit und selbstverständlich gibt es angebliche "Wissenschaftler" die uns genau erklären was an Europa alles falsch ist. Besonders wild treibt es die AfD.

Die AfD-Nazis, die wir ja den neoliberalen Wirtschaftsfaschisten verdanken und die programmatisch für einen totalen Abbau von Arbeitnehmerrechten stehen, sind ja eine Gründung des Großkapitals. Glaubt denn irgendjemand das Henkel und Lucke jemals geistig in der Lage gewesen wären auch nur einen Karnickelzuchtverein zu gründen? Und es waren auch nicht die AfD-Leute die sich von denen befreit haben, sondern die Geldgeber hinter der AfD haben gesehen, dass man die Beiden nicht mal zum Milch holen schicken konnte und haben deshalb das AfD Management ausgetauscht.

An der Stelle werde ich immer gefragt, welches Interesse das Großkapital denn an einer Zerstörung Europas und des Euros haben könnten. Die Antwort ist einfach. Die Menschen in ganz Europa haben die Schnauze von der aktuellen Politik voll. Wenn es da auch nur eine Gruppe schafft, die Menschen davon zu überzeugen, dass es die eigenen Politiker im Auftrag des Großkapitals sind, die die Misere zu verantworten haben, dann könnte so eine Gruppe europaweit, alle Investitionen die das Kapital in Politiker und lügende Wissenschaftler investiert hat, hinwegfegen.

Das Kapital weiß es dass es wieder einmal verzockt hat und nun versucht es wie der Zauberlehrling mit dem Besen, die Dinge wieder zurückzunehmen. Aber man bekommt die Zahnpasta nicht mehr in die Tube und schon gar nicht die mit den zwei Farben. Deshalb sollen Europa und der Euro sterben.

Ja ich weiß der Artikel ist schon jetzt zu lang. Deshalb schreibe ich hier nicht weiter und erkläre was Geld eigentlich ist. Aber dafür dürft ihr das dann in einem weiteren Artikel lesen.