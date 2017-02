Aufgelesen und kommentiert 2017-02-08

DIE LINKE deckt auf: 275 Milliarden Euro kostete die Mehrwertsteuererhöhung seit 2006

DIE LINKE deckt auf: 275 Milliarden Euro kostete die Mehrwertsteuererhöhung seit 2006

Die FAZ berichtet: "Vor genau zehn Jahren wurde die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent angehoben. Die Mehrwertsteuererhöhung vor zehn Jahren brachte dem Staat Mehreinnahmen von 275 Milliarden Euro ein. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der LINKEN im Bundestag hervor. Die LINKEN-Abgeordnete Sabine Zimmermann, die die Anfrage gestellt hatte, kritisierte, die Mehrwertsteuer belaste gerade die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen. "Damit wurden die Steuersenkungen für Spitzenverdiener und Unternehmen ausgeglichen", sagte Zimmermann."

Ist doch ein super System: Beim Pöbel das Geld eintreiben, damit die obersten 10 Prozent noch reicher werden. Und der Deutsche ist anschliessend auch noch so intelligent, diese Politik mit weit über 80 Prozent an Wahlzustimmung auszustatten



5,7 Millionen Ältere von Armut und Ausgrenzung bedroht

Das sind 800.000 Menschen mehr als noch vor fünf Jahren. "Damit waren 2015 20,8 Prozent aller Menschen im Alter von 55 und älter von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 2006 waren es noch 18,2 Prozent. Daten für 2016 liegen noch nicht vor."

Ist der Kapitalismus nicht toll?



DIE LINKE deckt auf: Ministerien Spitzenreiter bei prekärer Beschäftigung

Die Bundesregierung gibt sich in der Person von Arbeitsministerin Nahles (SPD) als Kämpferin für gute Arbeit. Zugleich hat sich allein im Bundesministerium für Inneres und Justiz die Anzahl der sachgrundlos befristet Beschäftigten innerhalb von drei Jahren versechsfacht. Diese Zahlen gehen auf eine aktuelle Anfrage der Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann (DIE LINKE) zurück. "Wer ernsthaft etwas gegen prekäre Beschäftigung tun will, der sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Stattdessen übertrifft die Bundesregierung als Arbeitgeberin in puncto Befristung noch die Privatwirtschaft", erklärt Bernd Riexinger, der Vorsitzende der Partei DIE LINKE.



Brandbrief einer Krankenschwester wirft Schlaglicht auf Zustände im Gesundheitswesen

"Langer weißt in ihrem Brief auf den Umstand hin, dass jeder Aufenthalt "zur tödlichen Falle werden" kann. "Innerlich gekündigtes Personal, schlecht bezahlte Hilfskräfte mit entsprechender Motivation, überarbeitete und übermüdete Pflegekräfte, die nur noch versuchen, den größten Schaden abzuwenden, sind alltägliche Bilder in jeder Klinik von Deutschland."

Diese Beschreibung trifft es recht genau. In den Kliniken Europas sterben einer jüngeren Studie zufolge hochgerechnet 91.000 Patienten pro Jahr an sogenannten Krankenhausinfektionen. Bis zu 15.000 von ihnen enden für den Patienten tödlich. Ein Drittel der Krankenhausinfektionen gilt als vermeidbar, beispielsweise durch konsequente Umsetzung von Hygieneplänen.

Die Zunahme von Infektionen durch mangelnde Hygiene ist Ergebnis einer stetig steigenden Arbeitshetze des Klinikpersonals. Davon betroffen sind Ärzte, Pflegepersonal und andere Angestellte. Sie alle unterliegen dem wachsenden ökonomischen Druck, unter den die Kliniken und das Gesundheitswesen insgesamt seit Anfang der 90er Jahre geraten sind."

Das sind mindestens 10 Tote jeden Tag aufgrund der "schwarzen Null" und "Sparpolitik". Gibt es dazu auch einen Aufmacher in der Tagesschau, so wie beim Terror, der weit weniger Tote produziert? Gibt es dazu auch sich überschlagende Zeitungs-Schlagzeilen, TV-Talkshows und rotierende Politiker mit immer neuen Gesetzen?

Und wenn Nein: Warum eigentlich nicht?



Bundesrichter Thomas Fischer bei Maischberger: Mein Erlebnisbericht

Und dann auch noch beim Thema "Polizisten: Prügelknaben der Nation?" Da bleibt kein Auge trocken.

Kurzer Auszug: "Schon der Titel ergab wenig Sinn: Weder hatte jemand behauptet, die Polizei müsse stellvertretend für andere eine (gerechte oder ungerechte) Strafe auf sich nehmen (Prügelknabe), noch hatte gar "die Nation" (oder eine Mehrheit von Bürgern) dies gefordert oder befürchtet. Und schon gar nicht beschäftigte sich die Talkrunde mit dieser Frage.

Das bei "Maischberger" aus dem Publikum vorgeführte Opfer ist die Chefin eines Filialbetriebs für Blumenhandel aus Berlin. Sie wurde mehrfach (trick-)bestohlen. Eine Täterüberführung gelang nicht, obgleich sie in einem Fall einen Verdächtigen namentlich benannt hatte. Weder der Zuschauer noch der Talkgast erfuhr, warum das nicht gelang: Wurde ob der Verdächtige nicht gefunden? War der Verdacht falsch? Welche Ermittlungsergebnisse lagen vor? Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein (Paragraf 170 Abs. 2 StPO), "weil ein Täter nicht ermittelt werden konnte". Unvorstellbares Versagen des Staates! Bundesrichter, rechtfertigen Sie sich!

Was soll man dazu sagen? Ein gänzlich unbekannter Fall, eine schlechte (oder sagen wir: nicht vorhandene) Vorrecherche (man hatte sich offenbar nicht einmal die Mühe gemacht, bei der Staatsanwaltschaft Berlin nachzufragen) und eine uninformierte Moderatorin: Ob das angebliche "Versagen der Berliner Justiz", eine Frechheit, Schicksal oder Zufall ist – kein Mensch kann es sagen. Drei Diebstähle in mehreren Jahren in der Filiale einer Berliner Floristenkette: Ist dies der Untergang des Rechtsstaats? Ist es ein Beleg für "überhandnehmende Kriminalität"? Hat es mit dem Thema der Sendung (Nicht vergessen: "Prügelknabe der Nation") irgendwas zu tun?

Natürlich – es ist bloß Fernsehen. Eine auf Vorurteile hin konstruierte Scheinwirklichkeit. Aber Zufall ist es nicht. Die Uninformiertheit der Moderatoren und Redaktionen solcher Formate ist Programm. Es geht nämlich allein und ausschließlich um "Quote", also um Geld. Dafür braucht man eine möglichst große Masse an uninformierten Fernsehzuschauern, die sich (tatsächlich oder angeblich) nicht länger als eine Minute konzentrieren können, bei denen jede ernsthafte Sachdiskussion eine unerträgliche Langeweile auslöst und die meinen, mittels Fernbedienung zu Definitionsherren der Wirklichkeit werden zu können: Maischberger, Dschungelcamp oder Big Bang Theory. Da müssen alle dreißig Sekunden die Fetzen fliegen, die Möpse hüpfen oder die Zoten aus dem Jubel-Automaten purzeln, sonst ist der biodeutsche Dichter und Denker gelangweilt. Willkommen in der Brave New World.

In der "Postmoderne" geht es um "faktische Gefühle" oder um "gefühlte Fakten". Mir schreiben daher Menschen aus schwäbischen Kleinstädtchen, niemand könne sich dort nicht mehr auf die Straße wagen, weil diese von Kriminellen und Afrikanern überschwemmt sei, und die Polizei werde von der Justiz daran gehindert, für Ordnung zu sorgen. Tatsächlich werden am Ort dieses Geschehens abends um 20.00 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt, der Polizeiposten ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer und das letzte Tötungsdelikt liegt 37 Jahre zurück. Aber wenn solche Fakten eingewandt werden, ergießt sich eine Welle des Hasses über den Kritiker, weil er "das Gefühl" der Betroffenen nicht genügend beachte." Weiterlesen…



Belgische "Bröckel-Reaktoren": Wie gefährlich sind sie wirklich?

Ganz einfache Antwort: Alles vollkommen ungefährlich! Zitat: "Eine Gefahr, dass die Kraftwerke bald in die Luft fliegen, sehen Experten nicht. Die OECD-Kernenergie-Agentur NEA, in der auch Belgien und Deutschland organisiert sind, verweist auf die hohen Sicherheitsstandards in beiden Ländern. Angst müsse man keine haben. Die allermeisten der in Belgien registrierten Ereignisse hätten in Sachen Sicherheit keine oder nur geringe Relevanz."

Seht ihr: Alles genauso sicher wie in Fukushima. Da gab es vorher auch "keine Gefahr" und "hohe Sicherheitsstandards"

Mich belustigen ja immer die "hohen Sicherheitsstandards", die uns besänftigen sollen. Erstens stehen die nur auf dem Papier und Zweitens taugen diese überhaupt nicht bei menschlichen Fehlern. Und gegen die derzeitige "Sparpolitik" erst recht nicht. Genau deswegen gibt es auch keine einzige Versicherung, die eine Haftpflicht für AKW anbietet.

Deshalb würde ich mir viel mehr Gedanken machen, was denn von Belgien noch übrig bleibt, wenn es in einem ihrer maroden AKW kracht. Rund 100 km um einen GAU herum ist alles dauerhaft unbewohnbar – und Belgien hat ca. 150 x 200 km Landfläche.



Belgische Schrott-AKW – von Deutschland beliefert

Zwar können sich deutsche Politiker wie z.B. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) medienwirksam als "volksnah" präsentieren, indem sie die Abschaltung belgischer AKW fordert. Die glänzenden Geschäfte der deutschen Konzerne, die ausgerechnet Belgien mit Brennstäbe beliefern, kritisiert sie aber mit keinem einzigen Wort. Dabei könnte sie diese Exporte sofort stoppen.

DER FREITAG schreibt: "Ein Stopp deutscher Kernbrennstoffe an grenznahe Risikomeiler sei nicht nur möglich, sondern nach dem Atomgesetz sogar erforderlich. Entscheidend sei, dass die Verwendung der Brennstäbe die "innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland" gefährde. Entsprechende Liefergenehmigungen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle könne und müsse das weisungsbefugte Umweltministerium widerrufen und künftig verweigern. Stattdessen hatte Hendricks diese Exporte im April gebilligt, also im selben Monat, in dem sie ihren Appell an die belgische Regierung richtete. 13 der insgesamt 50 genehmigten Brennstab-Exporte sind bereits abgewickelt worden, die letzten rollten im Dezember von Lingen nach Doel."

Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!



Kommt die Grexit-Debatte wieder?

Natürlich kommt die wieder. Genauso wie es auch weitere "Exit" Debatten geben wird. Denn NICHTS ist an der Euro-Währungskrise gelöst worden. Deutschland ist immer noch Lohndumping-EU-Meister und exportiert mehr Waren, als es importiert – was von der gehirnentkernten Qualitätsjournaille auch noch als "Exportweltmeister" bejubelt wird

Ich verstehe bis heute nicht, warum SYRIZA Griechenland im Euro-Raum halten wollte? Man wusste doch von Anfang an, welche Verelendung Schäuble und Komplizen gegen die Griechen verhängen wollten. Aber das ist wohl das typische Verhalten von "linken Reformern", dass sie am Kapitalismus festhalten – und somit nur den weiteren systembedingten Niedergang für die Bevölkerung durchziehen – so wie die mitregierende LINKE in den Bundesländern.

Kein Wunder also, dass der Pöbel zunehmend auf die rassistischen Rechtsparteien setzt, statt den linken Systemlingen nachzurennen. Und wenn weitere EU-Länder aussteigen – und Frankreich stimmt spätestens im Mai 2017 darüber ab – dann werten sie ihre eigenen Währungen gegenüber dem Euro drastisch ab und all unsere schönen Schuldzettel können wir dann höchstens noch zum Kaminanzünden verwenden. Denn das Geld sehen wir NIE wieder (eine Summe von rund 1,2 Billionen (!) Euro übrigens).



Video: Was ist los in Europa?

Herrlich, wie Heiner Flassbeck ALLE "Argumente" des IfW-Heinis zerpflückt



Einreiseverbot für Erdogan beim G-20-Gipfel

"Angesichts der anhaltenden Verfolgung von Andersdenkenden in der Türkei muss die Bundesregierung Präsident Erdogan beim G-20-Gipfel in Hamburg die Einreise verweigern. Die Massenentlassungen sprechen allen rechtsstaatlichen Prinzipien Hohn. Erdogan stellt seine Kritiker an den Pranger. Die Namen der aus dem Staatsdienst Gefeuerten werden von Erdogan auf Listen veröffentlicht, ohne dass eine konkrete Schuld nachgewiesen worden ist oder die Betroffenen sich vor einem unabhängigen Gericht gegen die Vorwürfe wehren konnten. Neben der Zerstörung ihrer Existenz müssen die Betroffenen, als "Staatsfeinde" und "Terrorunterstützer" gebranntmarkt, um Leib und Leben fürchten."

Hat jemand genickt? Dann klickt mal, wer das fordert



Epidemie des Anti-Donald-Syndroms (ADS)

"Das Einreiseverbot, mit dem "König Donald" Reisende aus sieben Ländern für 90 Tage von seinem Imperium fernhalten will, stößt immer noch auf scharfe Proteste. Nicht nur in den Städten des Königreichs, auch im Ausland kam es zu großen Anti-Donald-Demonstrationen. Dieser Bann sorgt merkwürdigerweise für sehr viel größere Betroffenheit als die Bomben, die seine Vorgänger seit Jahren genau über diesen Ländern abwarfen. Barack Obama hatte es im letzten Dienstjahr bekanntlich auf 26.172 Bombenabwürfe gebracht und damit zu einem persönlichen Rekord, doch gegen diese Bomben wurde fast nirgendwo demonstriert. Dass der von Bush ausgerufene und von Obama fortgesetzte "War on Terror" schon 1,5 Millionen Leichen produziert hat – darunter auch viele Kinder – war und ist ebenfalls kein Thema. Denn jetzt ist das "Monster" Donald los. Das ehemalige Nachrichtenmagazin zeigt nur Trump als blutigen Kopf-Abschneider." Weiterlesen…



Bundeswehr verlegt Kampftruppen nach Litauen

Ursula von der Leyen (CDU) in den Fußstapfen von Adolf Hitler, der zuletzt deutsches Militär derart weit in den "Lebensraum Ost" schickte.



EU beschließt Mauer-Programm gegen Migranten aus Nordafrika

Nur dass diese Mauer nicht – wie bei Trump – für alle sichtbar gebaut wird, sondern kurzerhand durch mehr Militär, Abschüsse und Abfanglager im Ausland aufgestellt werden. Im "modernen" Europa, dem Friedensnobelpreisträger, gelten nicht etwa Menschenrechte gegen Ausbeutung und Krieg, sondern Abschottung und im Elend verrecken lassen. Und das einzige, worauf ich noch warte, sind konzentrierte Lager und Schiessbefehl gegen die Armen in Deutschland. Dank (politisch gewollter) sozialer Brennpunkte und den Hartz4-Gesetz sind wir ja schon mittendrin in der Umsetzung.

Übrigens: Die Abschiebevollzugszentralen heissen jetzt ganz modern ”Bundesausreisezentrum”. Da schiebt es sich doch gleich viel christlicher in Kriegsgebiete oder direkt in den Tod



Schäuble (CDU) genehmigte USA-Geheimtruppe in Deutschland

Eine Geheimtruppe, die jederzeit bereit stand für politische Morde und gezielt gesteuerte Terroranschläge in Deutschland – alles von Wolfgang Schwarzgeld-Schäuble genehmigt. "Bringt uns damit aber bitte nicht in Bedrängnis", sagte Schäuble lachend bei seiner Bewilligungs-Unterschrift.

Glaubt ihr nicht? Lest selbst.



Das Winter-Interview mit Martin Sonneborn

Als Ihren Kanzlerkanditaten propagieren Sie den Demagogen Serdar Somuncu, der bisweilen rechtes Gedankengut verbreitet. Fischen Sie da nicht ein wenig nach Höcke-Wählern?

Martin Sonneborn: "Wir haben immer gesagt, wir lassen uns von jedem wählen, selbst von Nazis oder Grünen-Wählern. Intelligentere Protestwähler wählen Die PARTEI, dümmere die AfD. Und die Allerdümmsten wieder Die PARTEI, im Glauben, wir seien rechts. Das ist der Plan."



Und zu guter Letzt:

Endlich Sicherheit dank Fußfessel